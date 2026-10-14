אל על ודוראל בדרך למדד ת"א 35, דמרי בחוץ, ושופרסל עוד מתנדנדת

בסוף המסחר של יום חמישי הקרוב יסתיימו "עשרת הימים הקובעים" לעדכון המדדים החצי־שנתי בבורסה בתל אביב, שייכנס לתוקף בנובמבר הקרוב. תמונת המצב המסתמנת היא ששלוש מניות יפנו את מקומן במדד הדגל, ת"א 35, ובמקומן יעלו שתיים. הסיבה לכך היא מניית פאלו אלטו, ענקית הסייבר, שהצטרפה למדד בעדכון המהיר באוגוסט, ולכן יש בו כעת 36 מניות.

מה שיכול לשנות את התמונה הוא גיוס הון מהיר של אחת היורדות, כפי שכבר קרה לא אחת בעבר, או גיוס הון של אחת העולות, במטרה לשפר את מיקומה היחסי בטבלאות הדירוג.

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על פי נתוני חברת התוכנה סמארטבול המספקת חיזוי שינויים במדדים בזמן אמת, חברת האנרגיה המתחדשת דוראל וחברת התעופה אל על הן שתי הפייבוריטיות לשדרוג - עבור שתיהן תהיה זו הפעם הראשונה במדד היוקרתי, אם אכן יזכו בכרטיס העלייה.

דוראל מובילה כרגע עם שווי ממוצע לדירוג של 11.44 מיליארד שקל, ואל על מיד אחריה עם 11 מיליארד שקל. שתי מתחרות נוספות על הכרטיס, אך כרגע מתחת לרף, הן אנרג'יקס (10.67 מיליארד שקל) ופתאל (10.34 מיליארד שקל). עם זאת, גורלן תלוי לא רק בביצועיהן הישירים, אלא בראש ובראשונה במספר המניות שייפלטו החוצה ממדד הדגל.

נכון לעכשיו, שלוש מניות נמצאות בדרך החוצה מת"א 35: חברת הבנייה דמרי של הקבלן יגאל דמרי, הניצבת במקום הנמוך ביותר בפער גדול מהאחרות, עם שווי ממוצע לדירוג של 7.86 מיליארד שקל. בעבר אמנם דמרי ביצע כמה פעמים גיוסי הון לחברה והצליח להינצל מההדחה, כשבאחת הפעמים אפילו נשיא ארה"ב דונלד טראמפ עזר לו כשהכריז על סיום המלחמה בעזה, והטיס את מניות הנדל"ן המקומיות. אך הפעם נראה שזו משימה בלתי אפשרית אפילו בשביל דמרי, שיצטרך לגייס 2 מיליארד שקל.

מעליו גם רשת קמעונאות המזון שופרסל של האחים אמיר, שנמצאת בדרך החוצה עם שווי ממוצע לדירוג של 9.56 מיליארד שקל. השלישית שמתחת לקו האדום אך הכי קרובה להישאר היא חברת ההחזקות קנון, שנמצאת בשליטת עידן עופר ומחזיקה בחברת או.פי.סי אנרגיה, עם שווי של 9.76 מיליארד שקל.

אלא ששערי היציאה טרם ננעלו סופית. בעוד שדמרי מרוחקת משמעותית מרף ההישרדות, הרי שקנון ושופרסל אינן רחוקות בהרבה מהמניות המדורגות מעליהן. גיוס הון של כ־160 מיליון שקל מצד קנון, או לחלופין גיוס של כ־360 מיליון שקל בשופרסל, עשויים לטרוף את הקלפים ברגע האחרון ולהשאיר את אחת מהן במדד.

שבע ייגרעו מת"א 90

במקביל, מדד ת"א 90 צפוי לעבור מתיחת פנים נרחבת יותר. מעבר למניות שיעברו אליו מת"א 35, בצד הנכנסות, נראה כי שש מניות כבר הבטיחו בפועל את עלייתן. הן תלויות כעת רק בעצמן כדי להבטיח את מקומן במדד: חברת הנדל"ן והתשתיות תדהר מובילה בבטחה עם שווי שוק קובע של 7.5 מיליארד שקל; אחריה חברת הביומד אלפא תאו (4.1 מיליארד שקל), חברות הנדל"ן והתשתיות אביסרור (3.44 מיליארד שקל), טלסיס (3.2 מיליארד שקל), אפקון (3.14 מיליארד שקל) וחברת הסימולטורים בגירה (2.73 מיליארד שקל), שנמצאת כרגע במקום ה-78 מבין המניות של המדד (מקום 80 ומעלה מבטיח כניסה).

בצד היוצאות מת"א 90, צפויה להיפלט מניה אחת יותר ממספר העולות. שש כבר נראות כיוצאות כמעט ודאיות בעקבות ירידה חדה בשוויין: חברת מקבצי הדיור אלקטרה נדל"ן (1.17 מיליארד שקל), יצרנית המרעומים הביטחונית ארית (1.37 מיליארד שקל), חברת השבבים קווליטאו (1.53 מיליארד שקל), יצרנית מוצרי הבטון אקרשטיין (1.78 מיליארד שקל), חברת הנדל"ן המניב נכסים ובנין מקבוצת דסק"ש (1.93 מיליארד שקל) וחברת הנדל"ן המניב סלע נדל"ן (2.02 מיליארד שקל).

המניה השביעית שנמצאת כעת על סף הדחה היא גילת רשתות לוויין, עם שווי קובע של 2.13 מיליארד שקל. גילת נקלעה למיקום זה מאחר שמניית אר.פי אופטיקל זינקה בכ־16% מתחילת החודש ושיפרה את מעמדה היחסי. עם זאת, זינוק פתאומי במניית גילת בימי המסחר שנותרו, או גיוס הון קטן, עשויים להציל אותה מהדחה ולשלוח במקומה מניה אחרת מחוץ למדד, כאשר בטווח הסכנה המיידי נמצאות מניותיהן של ווישור, תמר פטרוליום ואקרו.