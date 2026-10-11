החברה הישראלית שזינקה לשיא של עשור וזו שאיבדה גובה

ימי המסחר האחרונים של השבוע התנהלו בוול סטריט במגמה מעורבת. ביום חמישי נרשמו ירידות במדדים S&P 500 ונאסד"ק ועלייה מתונה במדד דאו ג'ונס, וביום שישי שלושתם עלו. אלה המניות הישראליות (ובעלות זיקה לישראל) שבלטו במסחר:

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טבע זינקה אחרי שקיבלה אישור לתרופה לסכיזופרניה

מניית טבע זינקה ביום שישי ב-4.7% במחזור מסחר גבוה מהרגיל בבורסת ניו יורק, וננעלה במחיר שיא שנתי של 41.1 דולר המשקף לחברת התרופות שווי שוק של 47.9 מיליארד דולר. למעשה, מדובר במחיר שבו המניה נסחרה לאחרונה לפני קרוב לעשור, בנובמבר 2016. טבע מנוהלת על-ידי ריצ'רד פרנסיס ונסחרת במקביל גם בבורסה בתל אביב, שם היא החברה השנייה בגודלה, אחרי פאלו אלטו נטוורקס .

הקפיצה במניה הגיעה לאחר שהחברה הודיעה על אישור שיווק לתרופה מקורית חדשה: ה-FDA האמריקאי אישר לחברה לשווק את התרופה WELTRUZA (שידועה גם בשם Olanzapine), שהיא הטיפול הראשון והיחיד שניתן בהזרקה אחת לחודש למבוגרים עם סכיזופרניה. בטבע הזכירו שהאישור מגיע אחרי שתוצאות הניסויים הקליניים בתרופה הראו שיפור בתסמיני המחלה, הפחתה משמעותית בחומרתה ושיפור בתפקוד האישי והחברתי.

טבע סיפקה בעבר פרטים על צנרת המוצרים המקוריים שלה, והעריכה שמכירות התרופה יגיעו בשיא ל-1.5-2 מיליארד דולר.

ד"ר אריק יוז, סמנכ"ל בכיר, ראש מחקר ופיתוח גלובלי והמנהל הרפואי הראשי של טבע, אמר כי "האישור משקף את עוצמת החדשנות הממוקדת במטופלים של טבע, ואת היכולת של ארגון המחקר והפיתוח שלנו להביא פתרונות משמעותיים למטופלים. WELTRUZA משלבת בין מדע מוכח לבין חדשנות בפורמולציית התרופה, ומבטלת את הצורך בניטור לאחר כל הזרקה. בכך היא נותנת מענה לחסם משמעותי בטיפול ומקדמת את אפשרויות הטיפול עבור אנשים החיים עם סכיזופרניה".

טבע תפרסם את דוחות הרבעון השלישי ב-3 בנובמבר. האנליסט דניס דינג מבנק ההשקעות ג'פריס צופה "עוד רבעון טוב", ומעלה את מחיר היעד שלו למניה מ-40 דולר ל-48 דולר, פרמיה של 16.8% על המחיר הנוכחי אחרי העלייה בניו יורק, כאשר ההמלצה נותרת ללא שינוי על "קנייה".

סימילרווב: המנכ"ל החדש יקבל מענק הצטרפות של חצי מיליון דולר ותגמולים הוניים בהתאם למחיר המניה

כשבועיים אחרי שחברת התוכנה סימילרווב הודיעה על מינויו הצפוי של מייקל אקרמן לתפקיד המנכ"ל, במקום המייסד אור עופר, החברה מזמנת אסיפת בעלי מניות לאישור תנאי ההעסקה של אקרמן. האסיפה תתכנס ב-16 בנובמבר, שבועיים לאחר כניסתו של אקרמן לתפקיד. בחברה מבקשים לאשר לו שכר בסיס שנתי של 550 אלף דולר, בונוס שעשוי להגיע עד 550 אלף דולר לשנה בכפוף לעמידה ביעדים ומענק הצטרפות חד-פעמי בסך 500 אלף דולר. במקביל, התגמול ההוני שיקבל אקרמן בכפוף לאישור האסיפה כולל מניות חסומות בשווי 3 מיליון דולר, ש-50% מהן יבשילו אחרי שנה והיתר יבשילו בהמשך מדי רבעון, בהנחה שיישאר בתפקיד; מניות חסומות על בסיס עמידה ביעדים בשווי 5 מיליון דולר, שיבשילו במלואן או חלקית, אם סימילרווב תעמוד ביעדי EBITDA בשנים 2027-2029; וכן מניות חסומות בשווי 2 מיליון דולר שיבשילו על בסיס מחיר המניה של סימילרווב: כשהמניה תגיע ל-15 דולר יבשילו 50% מהן, ב-20 דולר יבשילו כל המניות ובמקרים שהמניה תגיע ל-25-30 דולר הוא יקבל 150%-200% מהסכום. נכון להיום, מחיר המניה הוא 9.05 דולר.

בזימון לאסיפה נכתב שדירקטוריון החברה סבור שלאקרמן יש את הכישורים, הניסיון והחזון האסטרטגי שנדרשים להובלת החברה לשלב הצמיחה הבא שלה, וכי לפי ניתוח השוואתי חיצוני שנערך לחברה, תנאי התגמול המוצעים ממקמים אותו באחוזון ה-25-50 בהשוואה לחברות דומות.

מניית סימילרווב קפצה ביום שישי ב-7.4% ושווי החברה בבורסת ניו יורק מתקרב ל-800 מיליון דולר.

סיטי הוריד המלצה לנובה; המניה נחלשה ב-41.7% מהשיא האחרון

מניית נובה מחקה את רוב העלייה המרשימה שהציגה מתחילת השנה הנוכחית. עד השיא שאליו הגיעה בחודש יוני האחרון המניה זינקה ב-84.4%, ומאז היא איבדה 41.7% מערכה, כך שכיום היא רושמת תשואה של 7.5% מתחילת השנה, ביצועי חסר גם ביחס למדד השבבים בארה"ב וגם למדד ת"א 35 בבורסה המקומית.

נובה, בניהולו של גבי ויסמן, נסחרת בשווי 11.2 מיליארד דולר. החברה מייצרת מערכות בדיקה לתהליכי ייצור בתעשיית השבבים. בשבוע שעבר, בנק ההשקעות סיטי הוריד המלצה למניית נובה, מ"קנייה" ל"נייטרלי", והפחית את מחיר היעד מ-550 דולר ל-415 דולר. מחיר היעד החדש משקף עדיין פרמיה דו-ספרתית של כ-17.6% על מחיר המניה בנאסד"ק. נובה היא לא המניה היחידה בסקטור שסיטי הוריד לה המלצה, ובבנק מסבירים זאת בסלקטיביות גבוהה יותר בבחירת מניות להשקעה. להערכתם, יחס הסיכוי-סיכון בנובה נראה מאוזן.

לפי נתוני וול סטריט ג'ורנל, מתוך 9 אנליסטים שמסקרים את נובה, 7 חיוביים ו-2 נייטרליים, ומחיר היעד הממוצע משקף פרמיה של 45.9%. מחיר היעד של סיטי הוא הנמוך ביותר.