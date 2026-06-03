כולם נוסעים עכשיו ליפן: כך היא הפכה מיעד אקזוטי למיינסטרים

בשנה האחרונה יותר ויותר ישראלים מוצאים את דרכם לארץ השמש העולה. "יפן הפכה מיעד אקזוטי ויקר ליעד כמעט מיינסטרימי עבור התייר הישראלי, עם ביקוש ענק שמוביל אותה להיות הטרנד החם של הקיץ", אומרת מנכ"לית חברת התיירות אופקים, רויטל בן נתן.

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בחברת התיירות אופקים מדווחים כי רק במאי האחרון נרשמה צמיחה של 25% בנסיעות ליפן בהשוואה לשנה הקודמת, וכי הם רואים גידול משמעותי בהזמנות עד אחרי החגים. גם באופיר טורס מזהים עלייה חדה במספר המבקרים בשנים האחרונות וגידול של עשרות אחוזים בפניות ובהזמנות ליפן, ביחס לתקופה של לפני הקורונה.

ההתאהבות הישראלית ביפן הביאה לכך שחברת התעופה ארקיע הודיעה השבוע על השקת קו חדש לטוקיו. הקו יחל לפעול ב־25 באוקטובר, פעמיים בשבוע: המראות בימי ראשון ורביעי, וטיסות חזרה בשני ורביעי. "לאור הביקושים הגבוהים שאנו מזהים מצד הקהל הישראלי, היה לנו ברור כי יפן צריכה להיות היעד הבא", אמר מנכ"ל ארקיע עוז ברלוביץ'.

הין היפני צלל מול השקל ב־40% בתוך חמש שנים

אחת הסיבות המרכזיות לנהירה של הישראלים ליפן נעוצה בהיחלשות המטבע המקומי. בשנה האחרונה איבד הין היפני כ־27% מערכו ביחס לשקל, ובחמש השנים האחרונות הוא כבר רושם ירידה של 40%. "הדבר ממצב את יפן כיעד אטרקטיבי במיוחד, עם תמורה חסרת תקדים למחיר בכל ההיבטים - החל מתעריפי הלינה והקולינריה המצוינת, ועד לקניות ולתחבורה שהפכו לנגישים במיוחד", אומרת בן נתן.

"נוסף על כך", היא ממשיכה, "העובדה שיעדים רחוקים אחרים, כמו ניו יורק למשל, מתאפיינים כיום בטיסות מלאות ובמחירים גבוהים, גורמת לישראלים ללטוש עיניים ליפן - יעד שתמיד נראה כמו חלום רחוק והפך למזמין, גם בזכות הרשתות החברתיות שמגלות תרבויות חדשות ומפחיתות חששות מיעדים פחות מוכרים".

מה בעצם כל־כך עושה את זה לישראלים שם?

"סוד הקסם של יפן טמון בביטחון האישי יוצא הדופן שהיא מציעה, בייחוד בזמנים כאלו כאשר ישראלים לא מרגישים בנוח בכל מקום. יפן ידועה ביכולת שלה לתת מענה מושלם לכל הקהלים - מחובבי תרבות הפופ, הגיימינג והפארקים, ועד לאלו המחפשים טיולים למקדשים ולטבע. ואכן הביקוש נרשם מכל כיוון: בטיולים מאורגנים או עצמאיים לכל קצוות המדינה, זוגות שמשלבים פנאי וטרקים וגם משפחות עם ילדים קטנים.

"באופן מעניין, אנחנו רואים את הזינוק בביקוש כבר לא רק בעונות השיא שבעבר היו מוקד עלייה לרגל - כמו פריחת הדובדבן באפריל או מזג האוויר הנעים של אוקטובר. היום אפשר לראות ישראלים טסים ליפן לאורך כל השנה, וזה בא לידי ביטוי בצורה יוצאת דופן במיוחד בתיירות החורף, עם אתרי סקי ייחודיים, שווקים ומרחצאות חמים".

גם יוני וקסמן, משנה ליו"ר אופיר טורס, מצטרף לדברים. "אנחנו רואים שינוי דרמטי בביקוש ליפן. אם לפני עשור זו הייתה נישה של מטיילים מנוסים, היום מדובר באחד היעדים המבוקשים ביותר במזרח הרחוק. מה שמעניין במיוחד הוא שהביקוש כבר לא מגיע רק מחובבי יפן מושבעים, אלא ממשפחות, זוגות וקבוצות חברים שמחפשים חוויה אחרת מאירופה הקלאסית. אם לפני כמה שנים תאילנד הייתה יעד החלומות של המטייל הישראלי במזרח, היום יפן הופכת בהדרגה ליעד היוקרתי והמבוקש ביותר באזור".

ע"פ נתוני אופיר טורס, משך הטיול הממוצע של ישראלים ליפן עומד בדרך כלל על 12 עד 18 ימים, לעומת 5 עד 7 ימים ביעד אירופי קלאסי. ביפן עצמה, רבים מהמטיילים משלבים לפחות שלושה יעדים מרכזיים: טוקיו, קיוטו ואוסקה, כאשר יותר ויותר ישראלים מוסיפים גם אזורים כמו האקונה, האלפים היפניים והוקאידו.

איך מגיעים, וכמה זה יעלה לכם?

אז איך מגיעים ליפן? למעשה, עד שארקיע תיכנס לשוק באוקטובר, אל על היא החברה היחידה שמציעה טיסות ישירות. טיסה הלוך נמשכת 11:35 שעות, והדרך חזור ארוכה יותר בשעה. "אנחנו רואים את הטיסות מתמלאות חודשים קדימה", אומרת בן נתן. "לצד זאת, גם החברות האמירתיות הפכו לאופציה נוחה וטובה לישראלים, שלאחרונה בודקים אפשרויות של קונקשן, בשל ההיצע הנמוך ומחירי הטיסות הגבוהים. חברות כמו אתיחאד, אמירייטס ופליי דובאי מאפשרות לתייר הישראלי שלל אפשרויות להגעה למזרח, וכמובן גם ליפן".

וכמה זה יעלה לכם? מנתוני חברת אופקים עולה שמחירי טיסות ליפן בשבועות הקרובים, הלוך־חזור, מתחילים ב־1,231 דולר באל על, ואילו באיתחאד, עם קונקשן, יעמוד המחיר על 1,255 דולר. באזור אוגוסט המחיר ההתחלתי באל על כבר יהיה 1,641 דולר, ובאתיחאד 1,880 דולר. במקרים האלה המחיר גבוה יותר באתיחאד, בין היתר בגלל שקו ישראל-דובאי (לפני הקונקשן) "מתחרה" עם יעדים נוספים. זאת אומרת, בעוד שכל הישראלים שעולים על הטיסה הישירה רוצים להגיע ליפן, אלו שטסים לדובאי מתחלקים בין כלל יעדי העולם, בתקופה המבוקשת של השנה.

אבל עם כל הכבוד לאוגוסט, עונות השיא ביפן חלות בסתיו (בין ספטמבר לנובמבר) ובאביב (אפריל). אם תזמינו היום טיסה ישירה עם אל על לאזור אוקטובר, תשלמו החל מ־2,570 דולר, ואילו באתיחאד המחיר נמוך משמעותית - 1,315 דולר. יש לציין כי כל המחירים בכתבה הם לפני הושבה וכבודה (טרולי ותיק אישי בלבד).

רחוק מלהיות טרנד ישראלי

הטרנד היפני רחוק מלהיות שייך רק לישראלים, ולמעשה אנחנו רק חלק קטן ממנו. לפי נתוני ארגון התיירות הלאומי של יפן, בשנת 2025 ביקרו ביפן מעל 42 מיליון תיירים בינלאומיים, שיא היסטורי. לשם השוואה, ב־2024 ביקרו ביפן "רק" כ־37 מיליון תיירים, כך שמדובר בעלייה של כ־15%. אגב, אותו מספר ב־2024 היה גדול בכ־47% ממספר הנכנסים ליפן ב־2023.

כך או כך, הזינוק הזה מגיע במסגרת מדיניות ממשלתית לעידוד התיירות, כחלק מהתמודדות עם ההאטה הדמוגרפית במדינה וניסיון להחיות את הכלכלה המקומית באזורים הכפריים. ממשלת יפן הציבה יעד שאפתני של 60 מיליון תיירים בשנה עד 2030, ובמרץ 2025 הנחה ראש הממשלה שיגרו אישיבה את שרי הממשלה לגבש תוכנית פעולה מקיפה להגשמת היעד.

לכל זה יש להוסיף את העובדה שיפן הייתה אחת המדינות המחמירות והאחרונות בעולם המערבי לפתוח מחדש את שעריה לתיירות, לאחר מגפת הקורונה. למעשה, רק באפריל 2023 בוטלו לחלוטין כלל המגבלות במדינה. ניתן להניח כי זו אחת הסיבות לרנסנס התיירות היפני שאנחנו חווים - אחרי שנים שהשערים היו סגורים בצורה כזו או אחרת, העולם רק חיכה לראות שוב את פריחת הדובדבן והאנימה שיש לטוקיו להציע.