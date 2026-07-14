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ארקיע

הצעד של ארקיע בעקבות המצב הביטחוני המתוח עם איראן

חברת התעופה מחזירה האפשרות להזמין טיסות עם אופציה לביטול חינם עד 48 שעות לפני מועד ההמראה • האפשרות תחול על הזמנות שיבוצעו עד 31 באוגוסט, עבור טיסות ארקיע היוצאות עד 31 באוקטובר

אלון פרל 13:35
מטוס ארקיע / צילום: ארקיע
מטוס ארקיע / צילום: ארקיע

על רקע המצב הביטחוני והמתוח וההתפתחויות במזרח התיכון בין ארה"ב לאיראן, חברת התעופה ארקיע מודיעה על החזרת האפשרות להזמין טיסות עם אופציה לביטול חינם עד 48 שעות לפני מועד ההמראה. האפשרות תחול על הזמנות שיבוצעו עד 31 באוגוסט, עבור טיסות היוצאות עד 31 באוקטובר.

בארקיע, כמובן, לא יודעים דבר אודות התפתחות כזו או אחרת, אך בחברה נערכים לאפשרות שהמצב יסלים, ונותנים לנוסעים אפשרות לגמישות בתכנון החופשה.

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במקביל, הבוקר (ג') דווח על השפעה נוספת של המתיחות, כאשר ארה"ב החליטה להקפיא את פינוי עשרות המתדלקים שנותרו בנתב"ג. על־פי התכנון, עד סוף השבוע היו צפויים להתפנות מנתב"ג כשמונה מטוסים אמריקאים נוספים, ובמקום זאת נחתו כאן אמש ארבעה מטוסים.

במכתב ששלח מנכ"ל רשות שדות התעופה שרון קדמי למנכ"ל משרד התחבורה משה בן זקן, התריע קדמי על כך ש"החל מ־23 ביולי צפוי להיווצר מחסור משמעותי בעמדות חניה למטוסי נוסעים בנתב"ג, שיחייב את רשות שדות התעופה להורות על ביטול של כ־10 טיסות ביום. משמעות הדבר היא פגיעה בכ־50 אלף כרטיסי טיסה בחודש".