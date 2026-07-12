אחד מכל שישה נוסעים: זו המדינה שכבשה את נתב"ג ביוני

על רקע התחממות מחודשת בין ארה"ב לאיראן, המגמה בשמי הארץ ממשיכה להיות חיובית: מדוח של רשות שדות התעופה, שמתפרסם הבוקר (א'), עולה כי כ-1.7 מיליון נוסעים בטיסות בינלאומיות עברו בחודש יוני בנתב"ג. ביחס לשנה שעברה - חודש יוני מציג צמיחה של 103%, אך יש לציין כי בשנה שעברה התרחש מבצע "עם כלביא". בהסתכלות רחבה יותר על המחצית הראשונה של השנה - בסך-הכול עברו בנתב"ג כ-6.2 מיליון נוסעים, לעומת 7.7 מיליון בתקופה המקבילה ב-2025. למעשה, חודש יוני מסמן את ההתאוששות האווירית של ישראל, ומוחק חלק ניכר מהפער של תחילת השנה, אך המספרים עדיין לא בשיאם.

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באשר לחברות עצמן: כ-70% מהנוסעים טסו בחברות ישראליות (ביוני שעבר עמד המספר על 63.4%), וחברת אל על לבדה אחראית על כ-44% מהתעופה האווירית ביוני: החברה המובילה בישראל הטיסה בחודש זה כ-737 אלף נוסעים. מתחתיה ברשימה נמצאת ישראייר שבה טסו 229 אלף, ומתחתיה ארקיע עם 208 אלף נוסעים. עם זאת, ביחס ליוני שעבר - ארקיע היא זו שהציגה את הצמיחה הגדולה ביותר עם גידול של 153% במספר הנוסעים.

ומה המדינה האהובה ביותר על העוברים בנתב"ג? מנתוני יוני, 293 אלף נוסעים חזרו או נסעו ליוון. בסך-הכול מדובר בכ-17% מכלל התנועה הבינלאומית בנתב"ג (כ-118 אלף הגיעו לאתונה). במילים אחרות, אחד מכל שישה נוסעים מנתב"ג טס ליוון או ממנה. אחריה ברשימה אפשר למצוא את ארה"ב - עם 141 אלף נוסעים, קפריסין עם 140 אלף, ואיטליה עם 132 אלף.

אמנם בטיסות לכל היעדים כמעט נרשמה קפיצה ביחס ליוני שעבר, החודש של מערכת "עם כלביא", אך מדינות מסוימות רשמו גידול משמעותי ביותר. בראש הרשימה נמצאת סרביה עם 6.7 אלף נוסעים (גידול של 192%), אחריה אוסטריה עם 37.7 אלף (גידול של 170%), ואחריהן אתיופיה עם 15.4 אלף (גידול של 11%), גרמניה עם 51.1 אלף (גידול של 142%), ושווייץ עם 18.9 אלף (גידול של 134 אלף).

ברש"ת צופים עלייה מתמדת

בגזרת חברות הלואו קוסט, נראה כי למרות החזרה של חלקן לישראל, המספרים רחוקים מלהיות משמעותיים: וויזאייר מסיימת את החודש עם 87 אלף נוסעים, בלו בירד עומדת על 84 אלף, ו-Aegean עומדת על 48 אלף. שלושתן יחד, רחוקות משמעותית מאלעל.

מה באשר לעתיד? ככל שהמצב יאפשר, ברש"ת צופים עלייה מתמדת. החל מהשבוע הנוכחי צפויה תנועת הנוסעים לעבור את רף 80 אלף הנוסעים בכל יום חול עד סוף החודש הקרוב. ביום חמישי הקרוב, למשל, צפוי להיות שיא התנועה עם כ-91 אלף נוסעים. גם בהמשך החודש צפויים עומסים גבוהים: ביום ראשון, 26 ביולי, צפויים לעבור בנתב"ג כ-90 אלף נוסעים. שיא התנועה החודשי צפוי להירשם ביום חמישי, 30 ביולי, עם תחזית של כ-94 אלף נוסעים בכ-560 תנועות מטוסים. חודש יולי צפוי להסתכם בכ-2.3 מיליון נוסעים, עלייה של כ-25% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.