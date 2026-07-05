לפני כשבוע וחצי התבשר ענף התעופה הישראלי שכ-20 מטוסים אמריקאים מתפנים מנתב"ג, ובכך הוסר החשש מביטול טיסות החודש (יולי). בקרוב צפויים להתפנות כ-30 מטוסים נוספים, וכך גם אוגוסט צפוי לעבור ללא תקלות וביטולים. אלא שגם אחרי שהחשש הוסר, מתברר כי יש מי שמשתמש במטוסים האמריקאים כתירוץ לדחיית טיסות.

● כולל דיוטי פרי חדש: טרמינל 3 בנתב"ג בדרך להרחבה משמעותית

● טסים ביולי-אוגוסט? כך תחסכו שעות של המתנה בתורים של נתב"ג

כך, למשך, זו ההודעה שקיבלו בסוף השבוע שעבר הנוסעים בטיסה המתוכננת של ישראייר מישראל לאתונה ב-22 בספטמבר: "הצבת מטוסים זרים בנתב"ג והצמצום בעמדות החניה הזמינות למטוסי החברה יוצרים בתקופה זו אילוצים תפעוליים המחייבים התאמות בלוח הטיסות. בשל כך טיסתך שונתה לטיסה חלופית". אותה טיסה, אגב, נדחתה מ-07:45 בבוקר ל-20:20 לערב, מה שכמובן עלול לגרור אילוצים ושינויים עבור אלה שנערכו מראש.

דחיות של טיסות, בהתראה של חודשים, הן דבר יחסית שגרתי. בנוסף, ייתכן גם שהמערכה מול איראן אכן השפיעה על ישראייר ויצרה חוסר ודאות באשר לזמינות בנתב"ג.

עם זאת, כלל הגורמים בענף התעופה איתם שוחחנו הצביעו על כך שמטוסים אלה לא משפיעים כעת על הטיסות, כך שמהודעת החברה עולה חשש כי מדובר בתירוץ לתכנון לקוי.

"אנחנו זוג עם שתי ילדות קטנות, הזמנו טיסה לבוקר כדי להתחשב בהן", מספרת מ', אחת מהנוסעות בטיסה. "קיבלנו פתאום הודעה שהטיסה נדחית לערב, מה שאומר שאנחנו נוחתים בשעות שהקטנות כבר אמורות לישון, והתפעול של זה יהיה סיוט.

"אבל מה שהטריד היה ההסבר המוזר של חברת התעופה - 'עקב הצבת מטוסים זרים בנתב"ג והצמצום בעמדות החניה הזמינות'. זה העלה כמה סימני שאלה: בעיית המטוסים הזרים לא נפתרה? איך הם יודעים שהיא תתקיים עד ספטמבר? ומה עם הפתיחה של טרמינל 1 לטיסות בינלאומיות? (החל מהחודש, טרמינל 1 נפתח שוב לטיסות פנימיות וטיסות לואו-קוסט, א"פ)".

מישהו בחברה דיבר איתכם?

"בחברה אמרו לנו שאין מה לעשות, רק לאשר את הכרטיס או לבטל ולרכוש אחר. כמובן שבדקנו, וזה היה יוצר תוספת מחיר של 600-700 דולר. המשמעות היא שינוי ממש של הטיול - בגלל התזמון ניאלץ לישון בסמוך לשדה התעופה לילה (בניגוד לתכנון), לקחת רכב שכור רק למחרת, וכל זה כרוך במוניות ועלויות יקרות של לינה סמוך לשדה התעופה".

חשוב לציין כי נוסעי הטיסה המדוברת לא יהיו זכאים לפיצוי. אומנם לפי חוק שירותי התעופה ("חוק טיבי") עיכוב של 8 שעות ומעלה נחשב לביטול טיסה, וחברת התעופה צריכה לפצות את הנוסעים, אך אם נמסרה הודעה לפחות 14 ימים לפני מועד הטיסה - החברה פטורה ממתן פיצויים, ללא תלות בסיבה.

במקרה הנ"ל, ההודעה נמסרה כחודשיים וחצי לפני מועד הטיסה, ובפני הנוסעים ניתנה אפשרות לאשר את הטיסה - או לבטלה תוך 24 שעות.

נערכים ל-100 אלף נוסעים ביום

ברקע, כאמור, בחודש האחרון הוסר החשש מביטול טיסות בעקבות המטוסים האמריקאים. כ-100 מהם חנו עד לאחרונה בנתב"ג, במה שהוביל גם את מנכ"ל רשות שדות התעופה, שרון קדמי, להתריע כי מיליוני ישראלים יסבלו מביטול טיסות כתוצאה מהעומס ומקומות החניה החסרים.

בשבועות האחרונים הועברו כעשרה מטוסים לבסיסים שונים ברחבי הארץ, ובשבוע שעבר פונו כ-20 נוספים, במה שיסייע לחודש יולי לעבור ללא שיבושים. העומס על נתב"ג צפוי לגבור באוגוסט, וכדי לעבור אותו ללא שיבושים יהיה צורך בפינוי של כ-20 מטוסים נוספים. על-פי גורמים במשרד התחבורה, גם המהלך הזה עתיד כאמור לקרות בקרוב.

במקביל, פתיחת טרמינל 1 מחדש לטיסות פנימיות ולטיסות לואו-קוסט היא חלק מההיערכות לעומסים הרגילים. על-פי רשות שדות התעופה, מספר הנוסעים שעברו בנתב"ג בשבוע שעבר עמד על יותר מ-70 אלף ביום, כאשר באוגוסט המספר עשוי להגיע ל-90 ואפילו ל-100 אלף נוסעים מדי יום.

בחברת ישראייר בחרו שלא להגיב לכתבה.