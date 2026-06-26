מיליוני ישראלים ינשמו לרווחה: כ-20 מטוסים אמריקאיים יפונו מנתב"ג

בשורה לענף התעופה הישראלי: כ-20 מטוסים מחיל האוויר האמריקאי יעזבו את נתב"ג עד יום שלישי הקרוב. בכך למעשה הוסר החשש מביטול טיסות בחודש יולי הקרוב ולוח הזמנים יתקיים כסדרו.

● פריז או לונדון? ענף התיירות רושם את העלייה הגדולה של השבוע

● "בשל ההתפתחויות עם אוקראינה": אל על משהה טיסות למוסקבה

כל מי שהיה לאחרונה בנתב"ג, נתקל במראה הביזארי של כ-100 מטוסים אמריקאיים שחונים במקום (מאז החלה המלחמה עם איראן). המראה הזה אף הוביל החודש את מנכ"ל רשות שדות התעופה, שרון קדמי, להתריע מכך שלמיליוני ישראלים יבוטלו טיסות כתוצאה מהעומס ומקומות החנייה החסרים.

אלא בשבועות האחרונים הועברו כעשרה מטוסים לבסיסים שונים ברחבי הארץ, וכדי להעביר את חודש יולי ללא שיבושים היה צורך בפינוי של 15 מטוסים נוספים. כעת, כאמור, יפונו 20 מטוסים.

אך זה לא הסוף: העומס על נתב"ג צפוי לגבור גם באוגוסט, וכדי לעבור אותו ללא שיבושים יהיה צורך בפינוי נוסף של כ-20 מטוסים נוספים. ע"פ גורמים במשרד התחבורה, גם המהלך הזה עתיד לקרות בקרוב כאשר יפונו כ-30 מטוסים, ובכך מיליוני ישראלים יוכלו לנשום לרווחה.