ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
רכב ותחבורה מיליוני ישראלים ינשמו לרווחה: כ-20 מטוסים אמריקאיים יפונו מנתב"ג
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
נתב"ג

מיליוני ישראלים ינשמו לרווחה: כ-20 מטוסים אמריקאיים יפונו מנתב"ג

לאחר שבועות של חשש ממחסור במקומות חניה למטוסים וביטולי טיסות, כ-20 מטוסים של חיל האוויר האמריקאי יעזבו את נתב”ג בימים הקרובים • בהמשך מתוכנן פינוי נוסף לקראת עומסי אוגוסט

אלון פרל 13:12
נתב''ג / צילום: Shutterstock
נתב''ג / צילום: Shutterstock

בשורה לענף התעופה הישראלי: כ-20 מטוסים מחיל האוויר האמריקאי יעזבו את נתב"ג עד יום שלישי הקרוב. בכך למעשה הוסר החשש מביטול טיסות בחודש יולי הקרוב ולוח הזמנים יתקיים כסדרו.

פריז או לונדון? ענף התיירות רושם את העלייה הגדולה של השבוע
"בשל ההתפתחויות עם אוקראינה": אל על משהה טיסות למוסקבה

כל מי שהיה לאחרונה בנתב"ג, נתקל במראה הביזארי של כ-100 מטוסים אמריקאיים שחונים במקום (מאז החלה המלחמה עם איראן). המראה הזה אף הוביל החודש את מנכ"ל רשות שדות התעופה, שרון קדמי, להתריע מכך שלמיליוני ישראלים יבוטלו טיסות כתוצאה מהעומס ומקומות החנייה החסרים.

אלא בשבועות האחרונים הועברו כעשרה מטוסים לבסיסים שונים ברחבי הארץ, וכדי להעביר את חודש יולי ללא שיבושים היה צורך בפינוי של 15 מטוסים נוספים. כעת, כאמור, יפונו 20 מטוסים.

אך זה לא הסוף: העומס על נתב"ג צפוי לגבור גם באוגוסט, וכדי לעבור אותו ללא שיבושים יהיה צורך בפינוי נוסף של כ-20 מטוסים נוספים. ע"פ גורמים במשרד התחבורה, גם המהלך הזה עתיד לקרות בקרוב כאשר יפונו כ-30 מטוסים, ובכך מיליוני ישראלים יוכלו לנשום לרווחה.