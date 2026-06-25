חברת התעופה אל על הודיעה הבוקר (ה') על השהיית פעילותה בקו תל אביב-מוסקבה בימים הקרובים. עך-פי הודעת החברה, השהיה זו מגיעה "בשל ההתפתחויות בין רוסיה לאוקראינה והאירועים התעופתיים האחרונים באזור".

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כזכור, בשבוע שעבר ביצעה אוקראינה מתקפה רחבה נגד מוסקבה, שכללה שיגור של 555 כטב"מים. על-פי מוסקבה, מספר כטב"מים עשו נזק לבתי הזיקוק בעיר. בתגובה, שר החוץ הרוסי סרגיי לברוב איים כי בקרוב ייצאו לפועל "התקפות מסיביות נגד אוקראינה". האירוע הזה מצטרף להגברת התקיפות מצידה של אוקראינה על מוסקבה וחצי האי קרים, במה שמסמן החמרה משמעותית בלחימה.

מהזווית הישראלית, כאמור, באל על מציינים כי במהלך השבוע הבא תתבצע הערכת מצב מחודשת, ובהתאם יוחלט אם תחודש הפעילות בקו. בינתיים, על-פי הודעת החברה, הנוסעים להם מתוכננת טיסה למוסקבה יוכלו לבחור בין מספר חלופות, בהתאם לדין.

אומנם המלחמה בין רוסיה לאוקראינה מתרחשת כבר יותר מארבע שנים, אך יש לציין כי השהיית טיסות היא צעד חריג מצידה של אל על. מאז החלה המלחמה אל על ביטלה נקודתית טיסות למוסקבה בסך-הכול פעמיים - מיד בתחילת המלחמה בפברואר 2022, ובדצמבר 2024, לאחר שמטוס אזרי יורט על-ידי הרוסים (גם באוקטובר 2024 אל על ביטלה טיסות למוסקבה, אך לטענת החברה, הדבר נעשה בעקבות אילוצים תפעוליים). לכן, ניתן להניח כי באל על צופים החמרה משמעותית נוספת במלחמה, שתשפיע גם על נתיבי הטיסה.