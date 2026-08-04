חברת התעופה אמריקן איירליינס הייתה אמורה לחזור בחודש ינואר 2027 לישראל, אך בתחילת השבוע היא עדכנה שוב את לוחות הזמנים: כרגע תאריך היעד המסתמן לחזרה הוא 27 במרץ של אותה השנה. למעשה, קו תל אביב־ניו יורק של החברה לא חזר לפעול באופן סדיר מאז 7 באוקטובר 2023.

אך בניגוד לאמריקן, אם לא יהיו הפתעות, בחודש ספטמבר הקרוב צפויות לחזור לישראל החברות האמריקאיות דלתא (5 בספטמבר) ויונייטד (7 בספטמבר), שהפסיקו לטוס לכאן לאחר מבצע "שאגת הארי" בחודש מרץ האחרון.

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בנוסף, חברת ישראייר מחכה לאישורים אחרונים, וגם היא צפויה להשיק בקרוב את הקו שלה לניו יורק באמצעות מטוסי ה־Airbus A330 החדשים שרכשה בכ־85 מיליון דולר.

כל אלה צפויים ליצור בשוק מלאי כרטיסים שלא היה כמותו כבר הרבה זמן. ואכן, מדד הטיסות של חברת הטרוול־טק lastminute.co.il, המנתח את מחירי הטיסות הישירות לניו יורק בחברות הפועלות בקו, מצביע על שיפור ניכר ביכולת להשיג כרטיסים ברגע האחרון יחסית. כך, שאם בקיץ ובחגים אשתקד המלאי במחלקת התיירים אזל חודשים מראש, השנה תוכלו למצוא מושבים בכל חלונות הנסיעה של החגים.

פערים של מאות דולרים בין החברות

בניגוד לציפיות, השיפור בזמינות המושבים עדיין לא הופך את הטיסות לזולות. כמו כן, התמחור נותר תנודתי מאוד, ופערי המחירים בין החברות השונות באותם תאריכים בדיוק מגיעים למאות ואף לאלפי דולרים. בדיקת lastminute.co.il מראה כי מחיר כרטיס תיירים בודד בקו נע בין 1,460 ל־3,046 דולר, כאשר זהות החברה הזולה ביותר משתנה בהתאם למועד היציאה.

כך למשל, לפי בדיקה שנערכה לגבי מחלקת התיירים (ללא יונייטד, בעקבות פערי זמינות), בתחילת ספטמבר תוכלו למצוא כרטיס בארקיע ב־1,722 דולר, בדלתא ב־2,176 דולר ובאל על ב־2,186 דולר. בראש השנה, המחירים יורדים מעט אצל החברות הישראליות, כך שבארקיע תשלמו 1,460 דולר ובאל על 1,722 דולר. בדלתא, גם בראש השנה, המחיר עומד על 2,134 דולר. התאריך היחיד שבו דלתא זולה יותר הוא יום כיפור, שבו החברות הישראליות מציעות מחיר שנע סביב 3,000 דולר, בעוד בדלתא תוכלו להשיג אותו בכ־2,500 דולר.

אם במחלקת התיירים נרשם שחרור פקק, הרי שבמחלקת העסקים המלאי נותר מצומצם ודל במיוחד. מחסור זה במקומות פרימיום מייצר קפיצות מחיר חדות ופערים נרחבים בין החברות. בתחילת ספטמבר המחיר הזול ביותר שייך לארקיע ועומד על 5,741 דולר, והיקר ביותר שייך לאל על ועומד על 7,365 דולר. השיא נרשם סביב יום כיפור: כתוצאה מהמחסור, המחירים במחלקת העסקים לקראת יום כיפור נעים בין 6,122 דולר בארקיע לבין מחיר שיא של 9,994 דולר ביונייטד.

לא ששים לטוס לניו יורק

לצד העלייה בהיצע, הביקוש לניו יורק בתקופת החגים דווקא נמצא בירידה. נתח הביקוש לניו יורק בתקופה זו מתוך כלל הביקוש לטיסות בחגים ירד מ־2.4% ב־2025 ל־2% השנה, במקביל לירידה כללית בהיקף הביקוש לתקופה זו לעומת אשתקד. עם זאת, כשבוחנים את ההזמנות שכבר בוצעו לספטמבר, ניתן לראות שמספר היציאות המתוכננות לחודש זה גבוה בכ־29% לעומת אוגוסט.

"אחרי תקופה ארוכה של זמינות מצומצמת בקו לניו יורק, השנה ניתן לראות שיפור במחלקת התיירים, אך השוק עדיין רחוק מלחזור לשגרה מלאה", אומר אסף גרינברג, סמנכ"ל השיווק ב־lastminute.co.il. "הפערים בין החברות ובין מועדי הנסיעה מגיעים למאות דולרים במחלקת תיירים ולאלפי דולרים במחלקת ביזנס, ולכן לגמישות של יום־יומיים ולהשוואה בזמן אמת יש משמעות גדולה במיוחד. הבדיקה מראה שהמחיר אינו מושפע רק מהביקוש, אלא גם מהזמינות בכל טיסה ובכל מחלקה. בתקופת החגים, שינוי קטן במועד היציאה או בחברת התעופה יכול לשנות באופן דרמטי את העלות הכוללת של הנסיעה".

כך או כך, עד ספטמבר צפויים לעבור בנתב"ג כ־2.6 מיליון נוסעים במהלך חודש אוגוסט 2026. במהלך החודש יפעלו בנמל 47 חברות תעופה, כאשר מדינות היעד המבוקשות ביותר, על־פי רשות שדות התעופה, הן יוון, קפריסין, איטליה, איחוד האמירויות, ארה"ב וגרמניה.

במהלך ימי החול של אוגוסט צפויים לעבור בנתב"ג מדי יום בין 90,000 ל־95,000 נוסעים בטיסות נכנסות ויוצאות, ובמספר ימים אף יעבור סך הנוסעים את ה־100 אלף ביום.