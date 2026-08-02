אחרי 70 שנה: חברת התעופה הגרמנית חזרה לישראל

חברת התעופה קונדור, המיוצגת על ידי קבוצת טל תעופה, השלימה ביממה האחרונה את טיסה ההשקה שלה מפרנקפורט לת"א. בכך, למעשה, החברה הגרמנית חוזרת לישראל אחרי 70 שנה, והקו החדש יופעל בתדירות יומית.

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קונדור, שנחשבת לאחת מחברות התעופה המוכרות בגרמניה, פועלת מאז 1956, ובשנים האחרונות השלימה מהלך מיתוגי, שבמסגרתו הוצג עיצוב חדש וייחודי למטוסיה - פסים צבעוניים בגווני צהוב, כחול, אדום, ירוק ובז'. פסי הזברה הפכו לאחד מסמלי המותג המזוהים ביותר עם החברה.

דבר נוסף, שמזוהה עם החברה קצת פחות, הוא הזיקה לישראל. הטיסה הראשונה בתולדות החברה, במרץ 1956, הייתה טיסת צליינות מפרנקפורט לישראל. בחודש פברואר האחרון הודיעה החברה כי תחזור לישראל במאי, ולאחר עיכובים קלים, הדבר קרה כאמור אתמול.

במסגרת הקו החדש - הטיסות ימריאו מפרנקפורט בשעות אחר הצהריים וישובו מתל אביב בשעות הבוקר שלמחרת. ע"פ הודעת החברה, הקו תומך בהרחבת רשת היעדים הבינלאומית של החברה ומהווה מענה לביקוש הגובר לטיסות בין ישראל, גרמניה ויתר יעדי קונדור ברחבי העולם.

קונדור מגיעה לנתב"ג בתקופה שעשויה להיות מעט מורכבת עבורה. שדה התעופה הבינלאומי נמצא בשיא העומס של הקיץ, עם מעל ל-90 אלף נוסעים ביום. זמן העיכוב הממוצע בהמראות מנתב"ג, ב-7 הימים האחרונים, היה הגבוה ביותר השנה ועמד על 65 דקות. במקביל, דיווחים על מתדלקים אמריקאים נוספים שבדרך עשויים להגביר את העומס.

מדי שנה טסים עם קונדור כ-10 מיליון נוסעים ליותר מ-70 יעדים באירופה, אפריקה, אסיה וצפון אמריקה. החברה מעסיקה למעלה מ-5,000 עובדים ומפעילה צי של כ-60 מטוסים. "עם השקת הקו החדש בין פרנקפורט לתל אביב אנו מרחיבים את רשת הנתיבים שלנו עם יעד אטרקטיבי באזור בעל חשיבות אסטרטגית עבור קונדור", אמר מנכ"ל החברה פיטר גרבר, מנכ"ל קונדור. "נוסעינו ייהנו לא רק מטיסה ישירה ונוחה מפרנקפורט, אלא גם מקישורי המשך נוחים לנוסעים המגיעים מכל רחבי העולם לישראל. אנו מצפים לקבל בברכה נוסעים רבים נוספים, יחד עם שותפינו, גם בעתיד".