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טיסות

בעקבות תקלה במכ"ם יווני: צפי לעיכובים בטיסות בנתב"ג

תקלה במערכת המכ"ם של בקרת התעבורה האווירית ביוון צפויה לגרום לעיכובים בטיסות בין ישראל לאירופה, בעיקר בקווים העוברים מעל אזור כרתים • השיבושים מגיעים דווקא בימים עמוסים במיוחד בנתב"ג, כשכ-90 אלף נוסעים צפויים לעבור בשדה בימים הקרובים

אלון פרל 15:19
אילוסטרציה: Shutterstock
אילוסטרציה: Shutterstock

בעקבות תקלה במערכת המכ"ם של בקרת התעבורה האווירית ביוון, ישראלים רבים צפויים לחוות בשעות הקרובות עיכובים בטיסות לאירופה. התקלה צפויה להשפיע על כל הטיסות שיעברו באזור סיטיה וקאבוס שבאי כרתים, ובחברות הישראליות וברש"ת נערכים לעיכובים משמעותיים. עם זאת, לפי שעה לא נמסרה הודעה רשמית כך מומלץ להתעדכן ישירות מול החברות ולהיערך בהתאם.

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זו לא הפעם הראשונה השנה שהאזור חווה שיבושים: בפברואר האחרון נרשמו עיכובים נרחבים בנמל התעופה של האתונה לאחר תקלה במערכת הפיקוח האווירי. בינואר אף קרסו מערכות הפיקוח, במה שגרם להשבתה כמעט מוחלטת של התנועה האווירית לפרק זמן משמעותי.

עיכובים אלו מגיעים בזמן לא טוב לנתב"ג, כאשר בימים הקרובים צפויים לעבור בשדה כ-90 אלף נוסעים. כזכור, ברש"ת אף מתמודדים עם המתדלקים האמריקאים שטרם עזבו כמתוכנן.