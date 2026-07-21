מנכ"ל רש"ת: "כל מטוס אמריקאי נוסף בנתב"ג יביא לביטול טיסות"

בשבוע שעבר, בתום סאגה מורכבת, הוחלט בקבינט כי עד ל-21 ביולי תופחת כמות המתדלקים האמריקאים שבנתב"ג ל-20, וכי כעשרה מתדלקים יעברו לבסיסי צה"ל. כעת, לקראת סוף הדד-ליין, נראה כי המתדלקים יישארו בינתיים בנתב"ג, וברשות שדות התעופה נערכים לכך ומזהירים כי הדבר עשוי לגרור עיכובים ואיחורים. "אנחנו בקצה גבול היכולת", אומר לגלובס שרון קדמי, מנכ"ל רש"ת. "אם אנחנו לא רוצים לפגוע בתעופה האזרחית, אין לנו יכולת לקבל עוד מטוסים אמריקאיים.

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"אנחנו בשיא הקיץ, מעל 600 טיסות ביום, באזור 90 אלף נוסעים. כרגע אנחנו לא מבטלים טיסות, ואם לא נקבל עוד מטוסים - נדע להתמודד עם אלו שיש כאן, גם אם זה יגרור עומס ועיכובים. אבל החל מיום חמישי הקרוב, כל מטוס אמריקאי נוסף שיתווסף לחניות בנתב"ג - בהכרח יביא לביטולי טיסות".

קדמי מציין כי רש"ת נמצאת בקשר עם חיל האוויר וגורמי הביטחון, ולצד זאת היא קשובה לשרת התחבורה מירי רגב. "בהתאם למדיניות שרת התחבורה: רשות שדות התעופה עושה כל שניתן כדי למנוע ביטולי טיסות. אנחנו מותחים את עצמנו עד הקצה, תוך ניצול מלא של היכולות והמשאבים, כדי לא לבטל טיסות.

"לאפשר לציבור לטוס בחופשת הקיץ"

"לצערנו אנחנו מתורגלים בעניין המלחמות, ומסבב לסבב משתפרים. נדע להתמודד עם כל צרה, עשינו את זה בעבר ונעשה בעתיד. נתב"ג הוא נמל תעופה אזרחי, ותפקידנו המרכזי הוא להבטיח את הרציפות התעופתית ולאפשר לציבור לטוס בחופשת הקיץ".

ברקע, בשבוע שעבר דווח כי ארה"ב החליטה להקפיא את פינוי המתדלקים שנותרו בנתב"ג, ואף בשדה התעופה האזרחי נחתו ארבעה מתדלקים נוספים. בעקבות כך שיגר מנכ"ל רש"ת שרון קדמי מכתב למנכ"ל משרד התחבורה משה בן זקן, בו צוין כי החל מ-23 ביולי צפוי להיות מחסור בעמדות החניה למטוסים, וכי "משמעות הדבר היא פגיעה בכ-50 אלף כרטיסי טיסה בחודש".

בסופו של דבר הסאגה נפתרה, כאשר ארבעת המתדלקים הנוספים התפנו והוחלט בקבינט כי עד ל-21 ביולי תופחת כמות המתדלקים בנתב"ג. זה, כאמור, לא קורה בינתיים, אך ברשות שדות התעופה עדיין שומרים עדיין על שגרה יחסית.