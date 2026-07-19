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נתב"ג

אזהרת מסע? מתדלקים בדרך? כרטיס הטיסה שלכם לא בסכנה. בינתיים

למתיחות הגוברת בין ארה"ב לאיראן אין בשלב זה השפעה על הטיסות האזרחיות בנתב"ג • רוב המטוסים והמתדלקים האמריקאיים שהגיעו לאזור הועברו לבסיסי חיל האוויר • ברש"ת צופים כי עד סוף החודש צפויים לעבור בנתב"ג כל יום יותר מ-80 אלף נוסעים

אלון פרל 10:57
נתב''ג / צילום: טלי בוגדנובסקי
נתב''ג / צילום: טלי בוגדנובסקי

המתיחות הביטחונית בין ארה"ב לאיראן הולכת ומחמירה, האמריקאים פרסמו אזהרת מסע לאזרחים השוהים בישראל, ובימים האחרונים מתרבים הדיווחים על כך שמתדלקים ומטוסי קרב עושים את דרכם למזרח התיכון, וגם לישראל. עם זאת, לפחות בינתיים, המטוסים הנוספים שהגיעו נחתו בבסיסי חיל האוויר השונים, כך שבשלב הזה אין חשש לביטול טיסות אזרחיות בנתב"ג.

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גורמים במשרד התחבורה מציינים כי הם ערוכים לאפשרות שיהיה צורך לקלוט מטוסים גם בנתב"ג, אם אכן ישתנו הנסיבות. לזה, כמובן, צריך להוסיף את האפשרות שהמצב הביטחוני יתדרדר והמלחמה תגלוש גם לישראל - במה שישפיע באופן מיידי על הטיסות של הישראלים.

ברקע, בשבוע שעבר דווח כי ארה"ב החליטה להקפיא את פינוי המתדלקים שנותרו בנתב"ג, ואף בשדה התעופה האזרחי נחתו ארבעה מתדלקים נוספים. בעקבות כך שיגר מנכ"ל רשות שדות התעופה שרון קדמי מכתב למנכ"ל משרד התחבורה משה בן זקן, בו צוין כי החל מ-23 ביולי צפוי להיות מחסור בעמדות החניה למטוסים, וכי "משמעות הדבר היא פגיעה בכ-50 אלף כרטיסי טיסה בחודש".
בסופו של דבר, הסאגה נפתרה כאשר הוחלט בקבינט כי עד ל-21 ביולי תופחת כמות המתדלקים האמריקאים שבנתב"ג ל-20, ויתר המתדלקים (כעשרה) יועברו לבסיסי צה"ל שיוקצו על-ידי משרד הביטחון.

מציאות זו, שעשויה כמובן להשתנות בכל רגע, מתרחשת בזמן הכי עמוס בנתב"ג. ברש"ת צופים כי עד סוף החודש צפויים לעבור בנתב"ג כל יום יותר מ-80 אלף נוסעים, ובחלק מהימים אף יותר מכך.