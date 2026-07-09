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ביטוח נסיעות לחו"ל

כשרוחות המלחמה שוב סוערות, איך תבטחו את הטיסה לחו"ל

שוב הישראלים מוצאים את עצמם חוששים מהסלמה, באחד העיתויים המלחיצים ביותר - החופש הגדול והנסיעות המשפחתיות לחו"ל • בפועל, יש שלוש דרכים מרכזיות לצמצם את הסיכון

נבו שפיר 11:15
נתב''ג / צילום: Shutterstock
נתב''ג / צילום: Shutterstock

שוב הישראלים מוצאים את עצמם חוששים מהסלמה, באחד העיתויים המלחיצים ביותר - החופש הגדול והנסיעות המשפחתיות לחו"ל. זו אחת השאלות הצרכניות החשובות של התקופה הזו של השנה: מה קורה אם מזמינים כרטיס טיסה ומלון, אבל בעוד שבוע־שבועיים המצב משתנה? בפועל, יש שלוש דרכים מרכזיות לצמצם את הסיכון.

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הראשונה היא לשלם מראש על גמישות, לדוגמה כרטיס טיסה שניתן לשינוי או לביטול, או חדר מלון בתעריף שכולל ביטול חינם. זו בדרך כלל האפשרות הנוחה ביותר, אך גם היקרה יותר. הפער במקרים האלו הוא לא אחיד, ויכול לנוע מעשרות שקלים ועד מאות שקלים בחופשה משפחתית.

האפשרות השנייה היא לבדוק את ביטוח הנסיעות הרגיל. חלק מהפוליסות כוללות כיסוי לביטול או לקיצור נסיעה, אך לרוב מדובר במקרים מוגדרים, למשל מצב רפואי או אירוע חריג שמופיע בתנאי הפוליסה. חשש כללי מהמצב הביטחוני לא תמיד יספיק.

האפשרות השלישית היא ביטוח ייעודי לביטול מכל סיבה, שנמכר דרך חברות ביטוח וחברות כרטיסי אשראי. כאן העלות נעה לרוב סביב 4%-12% מהסכום שמבטחים. כלומר, חופשה של 2,000 דולר עשויה לעלות עוד כ־80 עד 250 דולר לביטוח. בתמורה, ניתן לקבל בדרך כלל החזר של עד 80% מההפסד, ולא את כל הסכום. לכן, ככל שהנסיעה יקרה, קרובה ופחות גמישה, כך חשוב יותר לבדוק את תנאי הביטול כבר בהזמנה, ולא רק כשהכותרות מתחילות להדאיג מפני סגירת המרחב האווירי.