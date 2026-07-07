אחרי למעלה מעשור: האם המלון הנטוש באילת יחזור לפעילות?

מלון הנסיכה הממוקם בסמוך למסוף טאבה באילת, שנחשב במשך כשני עשורים לאחד ממלונות היוקרה הבולטים בישראל ונסגר בשנת 2015, צפוי לחזור לפעילות בקיץ הבא - כך דיווחה הבוקר (ג') חברת איירפורט סיטי בשליטת קובי מימון וחיים צוף.

החברה הודיעה כי בכוונתה להקים, יחד עם מנכל"ית פתאל לשעבר אביה מגן, רשת ניהול מלונות חדשה. במסגרת המהלך מתוכננת בין היתר גם הפעלה מחודשת של מלון הנסיכה באילת, שעמד נטוש במשך יותר מעשור.

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חובות עתק ושיפוץ שלא נגמר

על פניו, מדובר בבשורה מעודדת עבור מלון הנסיכה, אך בפועל זו אינה הפעם הראשונה שנעשה ניסיון להשיבו לחיים.

המלון, שהוקם ב-1992 על-ידי אלכסנדר טסלר, איש עסקים יהודי מגרמניה, כלל 419 חדרים, נהנה ממיקום יוצא דופן על חוף הים הדרומי של אילת ונחשב לאורך שנים לאחד הנכסים הבולטים בעיר. ואולם תהפוכות הזמן, ובראשן משברים עמוקים בענף התיירות, ובהם הפגיעה הקשה סביב האינתיפאדה השנייה בראשית שנות ה-2000, גבו מהמלון מחיר כבד. רצף האירועים הללו הוביל להידרדרות כלכלית מתמשכת, שבסופה המלון נקלע לקשיים כספיים וקרס תחת נטל חובות של 197 מיליון שקל, ועד היום לא נפתח מחדש.

ב-2011 הועבר המלון לניהול רשת ישרוטל, שדאגה לטפל בחוב שעמד לחובת החברה המנהלת של המלון. אלא שיממה לאחר חתימת ההסכם, שיגר הממונה על ההגבלים העסקיים את התנגדותו בנימוק לחשש שייווצר דואופול בעיר אילת, והדבר טרף את הקלפים.

ב-2015 מונה למלון כונס נכסים זמני בעקבות חוב של 190 מיליון שקל לבנק הפועלים. אחרי תהליך התמחרות, חברת נצבא (שמוזגה לימים עם איירפורט סיטי) רכשה את המלון ב-220 מיליון שקל, וטסלר נשאר בעל מניות מיעוט במלון. נצבא סגרה את המלון מיד כשקיבלה לידיה את השליטה בו וטענה כי הסגירה היא לצורך שיפוצים.

ב-2017 רכשה נצבא את חלקו של טסלר במלון תמורת 25 מיליון שקל. נצבא הייתה אמורה לשלם לטסלר עוד 10 מיליון שקל מתוך רווחי המלון, לאחר שהוא יתחיל לעבוד, אך השיפוץ לא הסתיים. בחודש דצמבר 2019 פרצה במלון שריפה שגרמה לעיכוב נוסף בהשלמת השיפוץ.

רשת ניהול מלונות חדשה

כעת כאמור מודיעה איירפורט סיטי כי תקים יחד עם אביה מגן, מנכל"ית פתאל לשעבר, רשת ניהול מלונות חדשה עם כ-1,100 חדרים וסוויטות, שתכלול בין היתר את הפעלתו המחודשת של מלון הנסיכה באילת, שיכלול 420 חדרים וסוויטות, לצד מלונות יוקרה בירושלים, בחיפה ובנתניה.

אביה מגן / צילום: יח''צ

הרשת החדשה תוקם בבעלות משותפת בחלקים שווים בין מגן לחברה, כאשר מגן תוביל את הקמת רשת הניהול, שתשמש כזרוע פעילות המלונאות של איירפורט סיטי.