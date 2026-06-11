קיבל אישור: בית המלון החדש שיוקם בנתב"ג

רשות הרישוי הארצית במינהל התכנון, אישרה הוצאת היתר בנייה להקמת מלון בנתב"ג. זאת, במסגרת פרויקט המקודם על ידי רשות שדות התעופה. המלון יקודם בצמידות לטרמינל 3, מעל מבנה ה-HBS (מערכת בידוק הכבודה) המתוכנן בצד המזרחי של הטרמינל. המלון יהיה בן 8 קומות והוא יוקם לקראת סוף העשור הנוכחי.

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התשתית התכנונית להקמת המלון הייתה קיימת עוד קודם לכן, בתוכנית המתאר הארצית לנתב"ג (תמ"א 2/4/א) ולתוכנית הבינוי המאושרת (תב/40102), שאושרה בסוף שנת 2024. במינהל התכנון מסבירים, כי התכנון של הפרויקט מאפשר ניצול יעיל של הקרקע תוך השתלבות מיטבית במרחב הקיים. זאת, משום שמבנה ה-HBS תוכנן ברובו מתחת לפני הקרקע, כאשר מעל פני הקרקע תבלוט קומה אחת בלבד, ומעליה יוקם המלון בן 8 הקומות ובשטח של כ-32 אלף מ"ר, בהתאם להקלה שאושרה. תכנון זה מבטיח כי הבינוי החדש ישתלב בסביבתו ללא השפעה נופית משמעותית על המרחב האווירי והקרקעי של הנמל.

על אף האישור להיתר, ההקמה לא תתחיל בזמן הקרוב, ולפי מינהל התכנון, העבודות צפויות להתחיל במהלך 2028, אחרי הקמת המבנה.

האישור כפוף לעמידה בתנאי בקרה ובהם אישורי בטיחות אש, מיגון מטעם פיקוד העורף, עמידה בדרישות בנייה ירוקה, אישורי רשות התעופה האזרחית (רת"א) ומשרד הביטחון, וכן תנאים נוספים הנוגעים לתשתיות ולשמירה על הסביבה.

סגנית יו"ר מטה התכנון הלאומי, שירה ברנד אמרה, כי "הקמת המלון החדש מהווה חלק מתפיסה תכנונית רחבה של פיתוח תשתיות תעופה מתקדמות, המשלבת בין צרכים תפעוליים, שירות איכותי לנוסעים וניצול מיטבי של הקרקע".

מנהל רשות הרישוי הארצית, רון רקח מסר כי: "אישור היתר הבנייה למלון הוא צעד חשוב בשדרוג חוויית הנוסע בנתב"ג. הקמת המלון תעמוד בשורה אחת עם נמלי התעופה בעולם, תוך שמירה על עקרונות של יעילות תכנונית ובטיחות תעופתית".