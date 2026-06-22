בהשקעה של מיליארד שקל: המלון החדש של פתאל

1 פתאל השיקה מלון יוקרה חדש במרינה הרצליה

לפני 11 שנה השיקה רשת פתאל את הרודס הרצליה על אי מלאכותי, בהשקעה של כ-300 מיליון. השבוע היא השיקה בצמוד אליו את מלון היוקרה The Yacht, בהשקעה של מיליארד שקל ובשותפות עם קבוצת הנדל"ן הפרטית יצחקי. המלון החדש, שתוכנן על ידי אדריכל אילן פיבקו, כולל 325 חדרים. מתוכם, ישנן 85 סוויטות - חלקן סוויטות גן עם בריכות פרטיות, ואחרות מציעות זווית ראייה פנורמית פתוחה לים.

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העיצוב, בהשראת יאכטת יוקרה, מביא לכך שהוא משתלב היטב בסביבה - המרינה של הרצליה. חיבור נוסף למקום ולישראליות מתקיים דרך העבודות גדולות הממדים של האמנית מרים כבסה שהוצבו במלון, ו"מגיבות" לאור ולתנועת הגלים.

בצד הקולינרי, המלון כולל שתי מסעדות שף שפתוחות גם לקהל הרחב. הראשונה היא MARÉE, שבה יהיו אחראים על המטבח שף איתן מזרחי ושף אלכס זובקה. והשנייה, החל מסוף החודש, היא קלאב מרין שמפעילים שף אבי ביטון ושותפיו לקבוצת פופולר.

בריכת המלון היא באורך 50 מטר, והוא מציע גם מתחם ספא עם 7 חדרי טיפולים, סאונה וג’קוזי חיצוני. בצד העסקי, המלון מציע אולם שיכול לאכלס עד 400 אורחים, טרקלין עסקים ושני חדרי ישיבות. לצד זאת ישנם שני מתחמי רופטופ, בקומה הרביעית ובקומה השביעית.

לדברי המנכ"לים המשותפים, האחים אסף ונדב פתאל, "מלון The Yacht נולד מתוך רצון ליצור בישראל חוויית אירוח הנשענת לא רק על יוקרה, אלא על תחושה. המיקום הייחודי בלב המרינה, מוקף מים כמעט מכל עבר, יצר הזדמנות נדירה לתכנן מלון שמרגיש כמו יעד בפני עצמו. אנחנו מאמינים ש-The Yacht יהפוך לאחד מיעדי האירוח המבוקשים בישראל".

2 בנקאות

הצמרת העסקית הגיעה לכנס השנתי של החטיבה העסקית בבנק הפועלים, שהתקיים במלון קמפינסקי בתל אביב. אורח הכבוד היה ראש המוסד היוצא דדי ברנע, בהופעה פומבית ראשונה בפני המגזר העסקי, שדיבר על ביטחון ישראל ובינה מלאכותית.

המנכ''ל ידין ענתבי, ברנע והמשנה למנכ''ל וראש החטיבה העסקית שמוליק ארבל / צילום: אביב גוטליב

3 אופנה

מותג האופנה הישראלי Fashion Club השיק את הסניף החמישי שלו בנתניה, בהשקעה של כ-4 מיליון שקל ובנוכחות הפרזנטורית החדשה נועה קירל, שחתמה על חוזה לחמש שנים, תמורת סכום שהוגדר כאחד מהגדולים בתחום. קירל שיתפה באירוע כי החלה לעבוד על קולקציה משותפת עם המותג, ואילו הבעלים והמנכ"ל אלירן סופר אמר כי היא "מגלמת את הדרך שאנחנו מאמינים בה - התמדה, עבודה קשה ושאיפה מתמדת להתקדם. זה לא סיפור של הצלחה רגעית, אלא של בנייה עקבית לאורך זמן".

נועה קירל / צילום: אור גפן

4 מינויים חדשים

מיכל זאדה מונתה למנכ"לית חברת הנדל"ן אמפא מניבים. בשש השנים האחרונות כיהנה כסמנכ"לית נכסים באקרו נדל"ן. אמפא היא חברה ציבורית הנסחרת בבורסה בתל אביב, ונמצאת בשליטה משותפת בחלקים שווים של קבוצת פוגל (שלומי פוגל, שוקי וולף ותולי צדר) ומשפחת נקש.

מיכל זאדה / צילום: ענבל מרמרי

יאיר סינגר מונה לסמנכ"ל תשתיות והקמה של חברת שיבא נגב. במסגרת תפקידו יהיה אחראי על כלל צוותי התכנון, ניהול הפרויקט והקבלנים העוסקים בהקמת בית החולים "שיבא נגב" ע"ש שמעון פרס, בדרום באר שבע.