1 בלעדי: דורון עופר מוכר את הנחלה בבני ציון בכ־40 מיליון שקל

כמעט 30 שנים אחרי שרכש נחלת ענק בת 15 אלף מ"ר בבני ציון, ובנה עליה אחוזה גדולה, דורון עופר מכר אותה בכ-40 מיליון שקל. כך נודע לגלובס.

עופר רכש את המגרש, שנמצא ברחוב חורשת האקליפטוס, במחצית השנייה של שנות ה-90 בסכום המוערך בכמיליון דולר. בשנת 2000 קיבל היתר בנייה, והקים במקום אחוזה בת כ-1,300 מ"ר עם בריכת שחייה.

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המעבר אל המושב שנמצא במרכז השרון היה פופולרי בזמנו בקרב כמה מעשירי המדינה. כך בסמוך לרכישה של עופר, רכשה גם אחותו ליאורה עופר (בעלת השליטה ויו"ר מליסרון) נחלה סמוכה, וכך גם אשת העסקים שרי אריסון (בעלת קבוצת אריסון) רכשה נחלה.

ואולם, עם השנים נוכחו בעלי האחוזות כי פקקי התנועה בדרך לתל אביב ובחזרה מעיבים על הנוחות. הם העמידו את האחוזות המפוארות למכירה, ועברו להתגורר בפנטהאוזים בתל אביב, או בחו"ל. עופר עצמו העתיק את מקום מגוריו לאירופה, שם הוא מנהל את עיקר עסקיו.

על פי פרסומים משנים שעברו, עופר העמיד את האחוזה שלו למכירה כבר בעשור הקודם, עם תג מחיר 14 מיליון דולר. כפי שנודע לגלובס, מחיר המכירה הנוכחי של האחוזה עמד על כ-11 מיליון דולר, אך בשער דולר גבוה מזה הקיים היום, מה שמגלם התפשרות וירידת מחיר ריאלית.

את תגובתו של עופר לדברים לא ניתן היה להשיג.

2 יחסי מסחר

לשכת המסחר והתעשייה ישראל-צרפת העניקה אותות הוקרה לארבע חברות על "הצלחה יוצאת דופן ותרומה משמעותית לכלכלה ולחברה בישראל בתקופה מאתגרת": לוריאל, קלאב מד, קארפור וסיירוס הרז.

דרור סומך, אלי שגיב, גד פרופר ושחר תורג'מן, יו''ר איגוד לשכות המסחר / צילום: אורן טסלר

3 תנובה חוגגת

בחברת המזון תנובה ציינו 100 שנים להקמתה באירוע עם כ-10,000 אורחים שהתקיים באצטדיון שלמה ביטוח בפתח תקווה. האורחים כללו כ-6,000 עובדים ובני זוגם, רפתנים וחקלאים, ובכירי המשק. במהלך האירוע הוקרנה ברכתו של נשיא המדינה, יצחק הרצוג. על הבמה הופיעו יובל רפאל (בליווי פסנתר של שורד השבי אלון אהל), משה פרץ, אסתר רדא ועומר אדם.

גדי קוניא, ענת גרוס שון, אחיאב שמחי וחיים גבריאלי / צילום: מנש כהן

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הפרסומאי גדעון עמיחי, בעלי משרד הפרסום No No No No No Yes, השיק השבוע את ספרו הרביעי, "לא סקיצה", בנוכחות מנהלים בכירים ואנשי פרסום. הספר מכיל מאות סקיצות וקריקטורות שהגיש בתחילת דרכו המקצועית לפרסום במגזין הניו יורקר.

גדעון עמיחי עם צביקה גיור, יו''ר ובעלי ניופאן / צילום: חן מיקא

5 מדיה

ברוח התקופה, וכדי להשיק שפה מיתוגית חדשה, קבוצת יד2 משיקה סדרת מיקרו-דרמה בשם "יד הגורל", בשיתוף משרד הפרסום מקאן תל אביב. מדובר בסדרה בת 11 פרקים קצרים של שתי דקות, בכיכובה של הפרזנטורית מאיה ורטהיימר ובבימויו של קובי מחט. הסדרה תעלה באינסטגרם, בטיקטוק ובאפליקציה של יד2.

בקבוצה מסבירים כי הבחירה בפורמט של מיקרו-דרמה נובעת מההבנה שהקשר בין מותגים לקהל כבר לא מתרחש רק דרך פרסום קלאסי, אלא גם דרך תוכן סושיאל - שהקהל בוחר לצרוך, לעקוב אחריו ולשתף. הסדרה הופקה על ידי ענני תקשורת, מבית פרמונט.

מאיה ורטהיימר וסמנכ''לית השיווק איילת ניצן / צילום: רפי דלויה

לדברי ניצן, "השפה החדשה של יד2 מבטאת את ההתפתחות של המותג ואת החיבור בין כל עולמות הפעילות שלו תחת זהות אחת ברורה. יד2 היא פלטפורמה שמלווה את הישראלים במגוון רגעים והחלטות בחיים, מתוך הבנה שכל רגע יכול להוות עבורנו הזדמנות להתקדם בחיים, והמהלך מאפשר לנו להביא את הנוכחות הזו לידי ביטוי גם בעולם התוכן, בצורה עדכנית, קצרה ורלוונטית".