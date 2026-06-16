בשיתוף SpaceX: דלויט נכנסת לעסקי החלל

1 שחקנית החלל החדשה

פירמת הייעוץ Deloitte הרחיבה את פעילותה בכיוון לא שגרתי, ושיגרה לחלל שלושה לוויינים מבוססי AI בשיתוף SpaceX של אילון מאסק. עוד ששה ישוגרו בשנה הקרובה, במטרה לבסס שכבת דאטה עסקית בחלל, ולעבות את מסד הנתונים של הפירמה. מטרה מרכזית נוספת היא פיתוח יכולת הגנת סייבר עבור לוויינים, שאותה תספק הפירמה לחברות אחרות.

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"החלל הופך לזירת שירותים מקצועיים", אומר עידן אדלר, מנהל מרכז הפיתוח של Deloitte ישראל. "בעידן שבו כל ארגון גדול תלוי בנתונים, ובו כל תשתית דיגיטלית היא גם יעד תקיפה, גם מסלול לווייני נמוך הופך לחלק מהארכיטקטורה העסקית.

"דלויט מבינה שהלקוחות שלה לא צריכים רק ייעוץ על העתיד של החלל, הם צריכים יכולות שנבדקו בפועל בחלל. זהו מהלך אסטרטגי שבו נפגשים שלושה שווקים צומחים: דאטה מהחלל, בינה מלאכותית וסייבר. החלל כבר הפך לחלק בלתי נפרד מהביזנס על הקרקע".

2 בינה מלאכותית

עד כמה תורמת מהפכת ה-AI לצמיחת המשק הישראלי? הנושא הזה העסיק לא מעט את באי כנס לשכת רואי החשבון, שהתקיים באילת. "אני משוכנע שכל העבודה המשרדית תעבור לסוכני AI", אמר באירוע נשיא הלשכה, רו"ח חן שרייבר. "המהפכה הזו תהפוך את רואי החשבון מאנשי דוחות ודיווחים ליועצים עסקיים בכירים, שיביאו ערך עצום לעסקים".

רו''ח חן שרייבר ומנכ''ל בנק לאומי, חנן פרידמן / צילום: מרסלו

פרידמן ציין כי "מהפכת הבינה המלאכותית היא מהגדולות שידענו, וההיסטוריה מלמדת שבטווח הארוך מהפכות כאלו מובילות לשגשוג כלכלי. האתגר הוא הטווח הקצר והבינוני, שם יש שנהנים מהמהפכה ויש שמשלמים את המחיר. במקרה של הכלכלה הישראלית, שמבוססת על ההייטק, החדשנות והיזמות, אנו צפויים להיות בצד של אלו שנהנים מהמהפכה.

"ישראל נכנסת למהפכה הזו מעמדת פתיחה מצוינת, עם ריכוז כישרונות מהגבוהים בעולם והובלה בהשקעות בתחום ה‑AI במונחי תוצר. הנתונים מראים בבירור כי ישראל נהנית מאמון משקיעים גלובלי ומתשתית של כישרונות וטכנולוגיות חזקה, שמאפשרות לה למנף את תחום הבינה המלאכותית לטובת האצה בצמיחה, ייעול תהליכים ועוד".

3 פרסום

לראשונה זה זמן רב, מותג ההלבשה התחתונה femina חוזר לעבוד עם משרד פרסום - ראובני פרידן. שיתוף הפעולה מתחיל בקמפיין לקידום קולקציית הקיץ בהובלת בר רפאלי, פרזנטורית המותג בחמש השנים האחרונות. ההשקעה בקמפיין נאמדת בכ-2.5 מיליון שקל, והוא עולה בטלוויזיה, בדיגיטל וברשתות החברתיות.

בר רפאלי בקמפיין לפמינה / צילום: אור סבח

הקו הפרסומי הקבוע של פמינה כולל הדגשת מסרים כמו ביטחון עצמי, אותנטיות וקבלה עצמית, וכך גם הפעם, עם קונספט המבוסס על המסר "Take Me As I Am". את הקמפיין מלווה השיר Bitch של הזמרת Meredith Brooks.

4 שיווק

חברת פלפוט, המתמחה במוצרי כתיבה וציוד משרדי, חתמה על שיתוף פעולה בלעדי עם ענקית הסטרימינג נטפליקס, שבמסגרתו יושקו קולקציות מוצרים המבוססות על הסדרות "וואן פיס" ו"דברים מוזרים", והסרט KPop demon hunters.

סדרת המוצרים של פלטפוט בשיתוף עם נטפליקס / צילום: יחצ

לפי הערכות, שוק החזרה לבתי הספר מגלגל בישראל כ-350 מיליון שקל בשנה.