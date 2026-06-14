1 יותר מ-1.1 מיליון שקל בשנה: הרופאים שמרוויחים הכי הרבה

רופאים בבתי החולים הממשלתיים בישראל מרוויחים בממוצע 772 אלף שקל בשנה (כ-64 אלף שקל בחודש) - כך מדווח מחקר חדש של אגף הכלכלן הראשי במשרד האוצר, שהנתונים בו נכונים ל-2023. מתוך השכר, כשליש מגיע ממקורות פרטיים ושני שלישים ממקורות ממשלתיים.

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ההתמחות שבה רופאים מרוויחים הכי הרבה היא כירורגיה פלסטית, עם עלות שכר ממוצעת העומדת על כ-1.1 מיליון שקל בשנה (92 אלף שקל בחודש). בהתמחות זו, החלק הפרטי מתוך ההכנסות הוא הגבוה ביותר. תחומים נוספים שבהם הרופאים מרוויחים מעל מיליון שקל בשנה הם דרמטולוגיה (עור ומין), חזה ולב ומרדימים.

נציין כי הרופאים המרדימים יוצאי דופן בכך שרוב ההכנסות שלהם מגיעות דווקא ממקורות ציבוריים, שמכניסים להם בממוצע מעל 800 אלף שקל בשנה, ולא מרפואה פרטית.

בתחתית הרשימה נמצאים הפסיכיאטרים, הרופאים הפנימיים והנוירולוגים. עם זאת, ברפואה פנימית יש פער גדול בין תתי ההתמחויות, כאשר הקרדיולוגים מכניסים כ-800 אלף שקל בשנה, ובתחתית אנדוקרינולוגיה (הורמונים) עם כ-500 אלף שקל בשנה (42 אלף שקל בחודש). בנוסף, רופאים בפריפריה מרוויחים כ-10% יותר מאשר רופאים במרכז, עקב השכר הגבוה יותר שמוצע להם.

חלק ניכר מההכנסות הציבוריות של הרופאים מגיעות מ"קרנות המחקר", שמשאירות אותם בבתי החולים גם בשעות אחר הצהריים. אלו אחראיות פעמים רבות לסכומים שכמעט משתווים למשכורתם ה"רגילה". לכאורה, הדבר מאפשר להגדיל את זמינותם במצבי חירום על חשבון הרפואה הפרטית, אך על פי האוצר "הממצאים מעלים סימני שאלה באשר למידת השגת מטרה זו, לפחות כפי שהיא משתקפת בנתוני השכר". זו, כנראה, השורה התחתונה מבחינת האוצר, שעל פי מחקר זה עשוי לשקול בקרוב לבטל או להגביל את קרנות המחקר.

2 מוזיקה ותיירות

רשת מלונות פתאל ציינה את בסוף השבוע האחרון את "פתאל רוק פסטיבל 11" - אירוע מוזיקלי עם כ-2,000 משתתפים שהתארחו ב-10 המלונות שלה באילת. בין האמנים הנוספים שהופיעו באירוע, שהתפרס על פני שלושה ימים, נמנים מירי מסיקה וקרן פלס במופע משותף, שלומי שבת ופבלו רוזנברג במופע משותף, איפה הילד, אתניקס ועוד.

מימין אסף פתאל, אביב גפן, דוד פתאל ונדב פתאל / צילום: עזרא לוי

3 ישראל מתגייסת

אירוע הפתיחה של המיצג הרב-חושי "מפה נקום" של זיו קורן ונעם חורב התקיים בסוף השבוע על גג קניון עזריאלי תל אביב, בהשתתפות שורדי שבי, בני משפחות חטופים ומשפחות שכולות ובכירים מהעולם העסקי, כולל המנכ"לית דנה עזריאלי.

אור לוי, גיא דלאל, זיו נעם ואיתי / צילום: לנס הפקות

דנה עזריאלי ואילן בירנפלד בהשקת מיצג ''מפה נקום'' על גג קניון עזריאלי ת''א / צילום: לנס הפקות

4 פיננסים

קבוצת גל אלמגור משיקה סוכנות חדשה בשם "סקייל קפיטל", שתפעל כזרוע הפיננסית שלה - ותתמקד בפיתוח מנועי צמיחה והקמת תשתית עסקית רחבה לסוכנים ומתכננים פיננסים. בראש הסוכנות עומד איתי אדן, מנכ"ל ושותף (בעברו מנהל מכירות בפניקס ובהראל), ולצידו תכהן רעות אבירם כשותפה וכמשנה למנכ"ל.

איתי אדן, מנכ''ל ושותף סקייל קפיטל

אדן ואבירם מסבירים כי מדובר בבניית תשתית שמחברת בין מקצועיות, טכנולוגיה והזדמנויות עסקיות, כאשר החזון הוא לייצר לסוכנים יתרון אמיתי - לא עוד סוכנות שמנהלת, אלא מערכת שיודעת לייצר הזדמנויות.

רעות אבירם, משנה למנכ''ל ושותפה סקייל קפיטל / צילום: דניאל אדרי

לדברי יוסי אביב, בעלי גל אלמגור, "ההחלטה להקים את סקייל קפיטל נובעת מהבנה עמוקה של השינוי שעובר השוק. סוכנים היום צריכים הרבה יותר מתשתית, הם צריכים מנוע אמיתי שמייצר להם פעילות. אני מאמין מאוד בצוות שמוביל את הסוכנות, וביכולת שלה לייצר סטנדרט חדש בענף".

יוסי אביב, בעלים קבוצת גל אלמגור

5 מינויים חדשים

עו"ד סילביה רביד מצטרפת כשותפה לאגמון עם טולצ'ינסקי. קודם לכן כיהנה כיו"ר ועדת ערר מחוז תל אביב וכיו"ר ועדת משנה לעררים של המועצה הארצית לתכנון ובנייה. כעת היא תיקח חלק במחלקת התכנון והבנייה של המשרד בירושלים.

סילביה רביד / צילום: שני קיטלרו

חברת הסייבר Cycode מרחיבה את הנהלתה עם שלושה מינויים: מאור דוידזון ישמש כסמנכ"ל מו"פ, ניר נווה עמרה יכהן כסמנכ"ל מחקר מוצר, וגיום מונטארד ישמש כסמנכ"ל מוצר.

לדברי דור אטיאס, מייסד-שותף ומנהל מוצר ופיתוח ראשי ב-Cycode: "תפיסת ה-Shift Left המסורתית כבר אינה מספיקה, ואנו גאים להוביל את התעשייה למהפכת ה-Shift to AI. חיזוק שדרת ההנהלה בשלושה מנהלים בכירים - שניים מהם צמחו והתפתחו איתנו עוד מימיה הראשונים של החברה, והשלישי השתלב בעקבות רכישה אסטרטגית - הוא מהלך שמחזק את יכולת הביצוע שלנו בתקופה של צמיחה מואצת, והתמודדות עם איומים מבוססי AI".