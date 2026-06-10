1 מה שטוב לעומר אדם, טוב לאסי כהן: המשקיעים של חברת הסייבר Aryon

חברת הסייבר סקיוריטי הישראלית Aryon, שהוקמה לפני כשנה וחצי, סוגרת סבב גיוס A של 25 מיליון דולר. בין המשקיעים: השחקן אסי כהן, שמצטרף לכמה משקיעים מוכרים מהסבבים הקודמים - הזמר עומר אדם שהשקיע כמיליון דולר לפי הדיווחים, ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק והיזמית יסמין לוקאץ'.

● חד הקרן סייארה קופץ לשווי של 12 מיליארד דולר בגיוס ענק

● בחירת הגולשים בסטארט-אפים המבטיחים: החברה מנס ציונה

בסך הכול גייסה אריון עד היום 38 מיליון דולר, ובין משקיעיה נמנים גם יזמים כמו מייסד ומנכ"ל CYE רובי ארונשווילי, מייסד טאלון עופר בן-נון, ומייסד פאראגון עידן נוריק. את הסבב הנוכחי הובילו הקרן האמריקאית Brightmind וקרן Skinos Ventures של היזם שלמה קרמר (שבעצמו היה משקיע מוקדם בחברה).

עבור כהן, שבמשך שנים כיהן כפרזנטור הבנק הבינלאומי, מדובר בהשקעה ראשונה בסטארט-אפים (סכום ההשקעה לא דווח). במובן הזה, אדם מנוסה יותר, ולצד השקות בסטארט-אפים הוא אף שותף ומייסד בחברה המקימה חוות שרתים ענקיות לתשתיות בינה מלאכותית.

Aryon, שמציעה פתרון לאבטחת ענן, נוסדה ב-2024 על ידי שלושה בוגרי יחידת הסייבר בצה"ל, מצו"ב - רון ארבל המכהן כמנכ"ל, אריאל ליטמנוביץ' סמנכ"ל הטכנולוגיות ויאיר לדיז'נסקי סמנכ"ל המוצר. בין לקוחותיה נמנים IBI חברה להשקעות, בנקים אמריקאיים כמו Valley ו-OceanFirst וחברת הספנות International Seaways .

לדברי ארבל, "הקמנו את Aryon משום שאבטחת ענן חייבת לעבור מתהליך אינסופי של תיקון תקלות למניעה אמיתית: ממצב של 'להכיר כל קונפיגורציה שגויה' למצב של 'ללא קונפיגורציות שגויות כלל'. בעידן ה-AI תשתיות משתנות בקצב מהיר יותר ממה שצוותי אבטחה יכולים לעמוד בו ידנית, וארגונים כבר לא יכולים להרשות לעצמם לגלות סיכונים רק אחרי שהם כבר חדרו לארגון. Aryon הופכת את המניעה למעשית גם בסביבות הענן המורכבות ביותר בעולם".

קרמר מוסיף כי הוא "מאמין מאוד בצוות ותומך במסע של אריון לשנות את תחום אבטחת הענן - ממקום של זיהוי פערי האבטחה למקום של מניעתם עוד לפני שהם נוצרים".

2 שיווק

בחמש השנים האחרונות מציינים בעולם את ה-16.6 כ-Refill day, כחלק מהדאגה לאיכות הסביבה. לוריאל ישראל ורשת סופר-פארם יציינו את היום באמצעות מתחמי פופ-אפ חווייתיים בקניון עופר רמת אביב ובעופר גרנד קניון חיפה - שם יוצגו פתרונות מילוי חוזר למוצרי טיפוח ובישום, כולל מבצעים והנחות.

הקמפיין של לוריאל ישראל ורשת סופר-פארם ל-Refill day / צילום: יח''צ

3 מינויים חדשים

יניב חורש, 48, מונה למנכ"ל החברה הכלכלית לרמלה. בארבע השנים האחרונות שימש כסמנכ"ל בחברה הכלכלית בהרצליה.

יניב חורש / צילום: סיון חברי

יקי זנו מונה לסמנכ"ל חטיבת טכנולוגיות ורשת בבזק. בתפקידיו הקודמים כיהן כסמנכ"ל בכיר ומנמ"ר בבנק דיסקונט, וכן כראש חטיבת הטכנולוגיות והמנמ"ר בשירות בתי הסוהר.

אבי זילברברג חוזר למערכת "עובדה" אחרי 18 שנים. בשנים האחרונות יצר סדרות וסרטים דוקומנטריים, וערך תחקירים במספר גופי שידור.