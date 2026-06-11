אילן סיגל, פלאפון ו-yes

אילן סיגל / צילום: רמי זרנגר

"אני הולך על מי שלא לוקחים אותה בחשבון כפייבוריטית בכלל: נורבגיה. היה לה את טורניר המוקדמות הטוב ביותר באירופה ביחס לכל הנבחרות. זו נבחרת חזקה, אסרטיבית, עם שחקנים מעולים, מאמן מנהיג, חדשנות, תשוקה ואכזריות כשצריך. והיא גם באה מלמטה, ולכן אלך הסוס השחור של הטורניר".

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איתן זינגר, סיבוס

איתן זינגר / צילום: רמי זרנגר

"נבחרת צרפת, שהייתה קרובה פנדל אחד מלהניף את הגביע במונדיאל קטאר - היא זו שתזכה הפעם במונדיאל, בגמר בניו יורק. נבחרת שגם השחקן ה-18 שלה יכול לעלות בהרכב ראשון בכל נבחרת אחרת, עם שילוב מושלם של כישרון ואופי, עם מאמן ווינר שיודע לחבר את כל החלקים, ועם קיליאן אמבפה הכוכב, שעשוי לזכות במקביל גם כמלך שערי הטורניר. הפעם, הטריקולור עומדת להיות מעל כולם".

שלומי בכור, סודהסטרים ישראל

שלומי בכור / צילום: אקסליפס מדיה

"הפייבוריטית שלי לניצחון היא ספרד. היא מציגה כיום שילוב מאוזן של כישרון צעיר, לצד ניסיון של רודרי ופביאן רואיס, עומק בספסל וכשרון בכל עמדה. מנגד, הלב שלי עם גרמניה. התאהבתי בהם בגמר מונדיאל איטליה 90'. הכדורגל הגרמני נוקשה, פרקטי וחזק, ויצאו משם שחקנים שהם אגדות כדורגל, כולל שוערים בלתי ניתנים להכנעה".

ירון צפדיה, ניופאן

ירון צפדיה / צילום: יולי כהן

"ארגנטינה היא תמיד אחת המועמדות הבולטות לזכייה בכל מונדיאל, אבל הפעם נדמה שהיא מגיעה חזקה ומרשימה מתמיד. אני מחזיקי לה אצבעות, בין היתר בזכות התמיכה והאהדה שמפגין נשיא ארגנטינה כלפי ישראל. מעבר לכך, נראה שזה יהיה המונדיאל האחרון של ליאו מסי, מגדולי הכדורגלנים בכל הזמנים. זו זכות וחוויה נדירה לראות אותו עדיין על המגרש, מוביל את נבחרתו וממשיך לרגש מיליוני אוהדים ברחבי העולם".

קרן שתוי, הולמס פלייס

קרן שתוי, מנכ''לית קבוצת הולמס פלייס / צילום: יוני רייף

"הייתי רוצה שברזיל ינצחו, כי בעלי יליד ברזיל ומעריץ שרוף. יחד עם זאת, מהמרת על פורטוגל אחרי התייעצות עם צוות מנהלי הולמס פלייס, כיוון שזו הזדמנות אחרונה לרונאלדו לקחת מונדיאל".

יוסי אירני, קבוצת אירני

יוסי אירני / צילום: Trend54

"אני מאמין שנבחרת פורטגל תזכה במונדיאל השנה, כי זו ההזדמנות האחרונה של כריסטיאנו רונאלדו לזכות בתואר החשוב ביותר בעולם הכדורגל, שעדיין אין לו ברזומה".

הראל גילאון, אופנהיימר

הראל גילון / צילום: אמנדה סורודוי

"המועמדות שלי הן צרפת וספרד, על אף שלשתיהן יש בעיה עם הכוכבים הגדולים שלא סיימו את העונה: לאמין ימאל כוכב ברצלונה ונבחרת ספרד, וקיליאן אמבפה כוכב ריאל מדריד ונבחרת צרפת. אחרי חשיבה רבה, אני נוטה להמר על צרפת, כיוון שהשחקנים המובילים שלה כולם בכושר מעולה כולל דמבלה ומייקל אוליסה".

מאור פרידמן, קרן F2

מאור פרידמן / צילום: איל רגב

"אני מאמין שנבחרת ארגנטינה תזכה במונדיאל הקרוב, בזכות שילוב של הכוכבים הצעירים והרעבים שלה שרוצים להוכיח את עצמם, התשוקה שמאפיינת את הנבחרת, ויכולות המנהיגות ואיכות המשחק של ליאו מסי, שעבורו זה צפוי להיות המונדיאל האחרון, ושל חוליאן אלברס, הכוכב העולה של הנבחרת" .

פרופ' אסנת לבציון-קורח, המרכז הרפואי שמיר (אסף הרופא)

ד''ר אסנת לבציון-קורח. צילום: איל יצהר

"הפעם אני הולכת עם בעלי על צרפת. היא תמיד מגיעה לטורנירים הגדולים כמועמדת חזקה".

מאיר ברדוגו, הטוטו

מנכ''ל הטוטו, מאיר ברדוגו / צילום: תומר לשר

"כחובב של סיפורים וסרטים רומנטיים, אני בוחר ללכת עם הלב, ולא עם הסטטיסטיקה. הניחוש שלי הוא ארגנטינה, עם פרק אחרון מושלם לסיפור של ליאו מסי. רגע לפני שהמסך יורד על הקריירה של הגדול בדורנו, אני מדמיין אותו מוביל את ארגנטינה לזכייה נוספת במונדיאל וחותם את האגדה בהצגת תכלית אחרונה. לפעמים, גם בעולם הספורט, אתה הכי הכי רוצה הפי אנד הוליוודי".

תומר פפר, תן ביס

תומר פפר, מנכ''ל תן ביס / צילום: גני רוחלין

"השכל אומר צרפת או ספרד, אך גם ארגנטינה יכולה להפתיע שוב. ברזיל פחות פייבוריטית הפעם, אבל תמיד יכול לצוץ אצלה קסם - במיוחד אם ניימאר יהיה בריא לאורך הטורניר".

אלעד קומיסר, ויסוצקי

אלעד קומיסר / צילום: סיון פרג'

"הסיפור הגדול בפורטוגל הוא כמובן כריסטיאנו רונאלדו. ב'ריקוד האחרון' שלו, הפנומן יצטרך הפעם להתעלות לתפקיד המנהיג, ולא רק להיות בתפקיד הכוכב. כשהוא בחוד, עם שחקני קישור מהטובים בעולם כמו ברונו פרננדש וויטיניה, ונבחרת התקפית ביותר ומהנה לצפייה, אני מהמר שהדברים יתחברו, ופורטוגל תפתיע את העולם כולו ותזכה בטורניר".

אמיר גל אור, אינפיניטי

אמיר גלאור / צילום: איל יצהר

"ברזיל מגיעה למונדיאל עם שילוב נדיר של עומק, כישרון וניסיון, אבל מעל הכול עומדת ההשפעה של המאמן קרלו אנצ'לוטי האגדי, שמביא איתו מנטליות של ווינריות וניהול משחק והרמוניה ברמות הגבוהות ביותר. תחתיו, הנבחרת לא רק נוצצת התקפית כמו תמיד עם כישרונות כמו ויניסיוס, רודריגו ואחרים, אלא גם מאורגנת טקטית בצורה שמקשה מאוד על יריבות.

"הניסיון של אנצ’לוטי בלחצים של משחקי נוקאאוט, יחד עם עומק הסגל והאיזון בין יצירתיות להגנה, יוצרים קבוצה שלמה יותר מהגרסאות הקודמות של ברזיל, כזו שיודעת גם לנצח משחקים 'מלוכלכים', ולא רק להלהיב. אם מוסיפים לזה את המסורת, הביטחון והרעב להחזיר את התואר, מתקבלת נבחרת שיש לה את כל המרכיבים ללכת עד הסוף".

ליאור פוני, Dell ישראל

ליאור פוני / צילום: אוהד רומנו

"האינסטינקט הראשוני היה להמר על ספרד ברוכת הכישרון, אלא שהנבחרת שלהם עדיין פחות מנוסה, ואילו נבחרת צרפת מגיעה עם שחקנים כישרוניים שחלקם כבר השתתפו במעמדים מהגדולים בעולם, וגם אחרי זכייה של פריז סן ז'רמן בליגת האלופות. נוסיף את אלמנט ההפסד במונדיאל הקודם בקטאר בפנדלים והרצון להחזיר את הכבוד, וצרפת היא ההימור שלי".

אורן לוי, דנאל

אורן לוי, מנכ''ל דנאל / צילום: שרון לוין

"הראש אומר צרפת, אבל הלב מכוון לברזיל. משהו בנבחרת הזו מזכיר לי איך אני מאמין שצריך להוביל - עם נשמה, שמחת חיים, אמונה באנשים, resilience, ויכולת להמשיך לחלום גם אחרי אתגרים. בסוף, גם בכדורגל וגם בארגון, הלב הוא לא תחליף לאסטרטגיה, אבל הוא הרבה פעמים מה שעושה את ההבדל".

קווין צ'ו, LG ישראל

"יונג מין-סון, הקוריאני ששיחק שנים בטוטנהאם, חיבר את דרום קוריאה לכדורגל האנגלי, אך אני הולך עם ספרד. הם כדורגלנים מוכשרים אחד ואחד, ועבודת הצוות ביניהם מסונכרנת היטב. וכמובן, לאמין יאמל הוא השחקן הטוב בעולם כיום".

יורם אביגד, יקב רמת הגולן

יורם אביגד / צילום: יח''צ

"ספרד תהיה זוכת המונדיאל. הסגל הצעיר, ובעיקר הקישור הדינמי והמוכשר בהובלת פדרי וגאבי, מעניקים לה יתרון משמעותי. אני מאמין שהם יובילו אותה לזכייה".

מתי גיל, AION Labs

מתי גיל / צילום: אלעד מלכה

"אני יליד ארה"ב אז הזיקה שלי ברורה, אבל כנראה הם לא יקחו - לכן אנחנו מקווים לאנגליה הפעם. בפעם שעברה כל המשפחה שמחה מהניצחון של מסי וארגנטינה, חוץ מהאחיין הצעיר שלנו שבכה מההפסד של אמבפה וצרפת".

רויטל בן נתן, חברת התיירות אופקים

רויטל בן נתן / צילום: טלי בן אריה

"אני בוחרת בנבחרת ארגנטינה. זכייה שנייה ברציפות במונדיאל היא משימה נדירה ומאתגרת, אבל אחרי שחווים כדורגל בדרום אמריקה, מבינים שמסורת וזהות לאומית הן חלק בלתי נפרד מהמשחק. השילוב בין תרבות הכדורגל העמוקה לבין הכישרון והרצון העז לנצח יכול להוביל אותה שוב עד הסוף. וכמובן, גם מסי אחד".

אורי בילט, לילית קוסמטיקה

אורי בילט / צילום: סיון פרג'

"לספרד יש שילוב נדיר של כישרון צעיר ועומק בסגל. היא מגיעה אחרי תקופה חזקה מאוד בזירה האירופית. השחקנים המרכזיים שלה (כמו לאמין ימאל, פדרי ורודרי) נמצאים בגיל ובכושר אידיאליים לטורניר גדול".

טלי יטיב, ספיריט הפקות עולם

טלי יטיב / צילום: סם יצחקוב

"אני מחזיקה אצבעות להולנד. זו נבחרת שתמיד מצליחה לשלב בין כדורגל איכותי לבין אופי חזק, וגם כשהדרך לא פשוטה - היא ממשיכה להאמין ולהילחם. הנבחרת תמיד מצליחה לרגש את אוהדי הכדורגל ברחבי העולם, ובעיניי יש לה את כל המרכיבים שיכולים להפוך אותה לזוכה הגדולה. אשמח לראות אותה מניפה את הגביע".

גלעד ארדיטי, SkyGini

גלעד ארדיטי, מנכ''ל משותף, SkyGini / צילום: יחצ

"אני הולך עם אנגליה: סגל חזק ומאוזן, מאמן מצוין והארי קיין שלא רואה בעיניים. אחרי כל השנים של ה'כמעט', הפעם It’s coming home".

אלי מרזל, האקדמית תל אביב-יפו

אלי מרזל מנכ''ל האקדמית תל אביב יפו / צילום: אייל וייס

"ההימור שלי הוא על נבחרת ארגנטינה, בעיקר כי אני חושש מהתגובות של אשתי, שהיא ארגנטינאית במקור".