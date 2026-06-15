1 מה עומד מאחורי חסימת הדוכנים הישראלים בתערוכת הנשק הנחשבת בפריז

בכירים רבים בתעשיות הביטחוניות לא הופתעו מהצעד הצרפתי שנחשף לראשונה בגלובס: הרשויות המקומיות סגרו דוכנים של חברות ישראליות ערב לפני תערוכת יורוסאטורי היוקרתית וחסמו אותם בלוחות עץ.

מדובר באירוע "מתגלגל", כאשר בתחילה, החברות קיבלו מכתב מהנהלת התערוכה עם הוראות מדוקדקות. לאחר מכן הגיעו פקחים צרפתים ונתנו הערות שכללו, למשל, דרישה לשינוי תצוגת פלטפורמות וסרטים.

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החברות השונות שינו, וחלקן ויתרו על פלטפורמות שהביאו לתערוכה, במטרה שהכול יעבור בשלום. ביום ראשון השבוע, החל רצף האירועים הסופי: הצרפתים עברו שוב, נתנו משובים, והתבצעו שינויים נוספים. ואז, ב־21:50 שעון מקומי, ללא כל שיחה או הסבר, קבלנים החל לפרוס לוחות עץ לחסימת התערוכות, אף שהן עמדו בבקשות הצרפתים. נציין כי חלק מהחברות המציגות נקטו צעדי מנע מבעוד מועד, ופנו לכיוון של הצגה במסכים בלבד - ועדיין נמנעה מהן ההופעה.

בשנתיים האחרונות מנסים הצרפתים להציג את הצעדים נגד התעשיות הביטחוניות ככאלה שננקטים נגד המדיניות של ישראל, אלא שבפועל הדברים נובעים בכלל מהתחרות הגוברת מצד החברות המקומיות. בליל האינטרסים גם ניכר מנותנות החסות הראשיות של התערוכה, בהן קיסייט הצרפתית, ובמיוחד אסלסאן הטורקית. מדובר בחברות שמשקיעות סכומי ענק, צעד צרפתי שכזה מועיל להן, ואם הן היו מתנגדות - זה כמובן לא היה מתרחש.

בסיכומו של דבר, חלק מהחברות הישראליות לא אמרו נואש. בכירי חברת המל"טים אירונאוטיקס, למשל, בחרו לכתוב בטושים על גבי הלוחות שהציבו הצרפתים את המסר "Our exhibition is in the field". בד בבד, החברה פרסמה סרטון שבו עקצה את הצרפתים על כך שאמנם הם סגרו את התצוגה של החברה, אבל את מוצריה ניתן למצוא אצל אינספור לקוחות.

2 המיליארדר הישראלי שחוגג בסן טרופה

בסן טרופה שבצרפת התקיימו בסופ"ש האחרון חגיגות יום הולדתו ה-50 של המיליארדר הישראלי שלום מקנזי, מייסד חברת amp fitness. לאירוע הגיעו, בין היתר, עופר נמרודי, טדי שגיא, רפי נקש, איתן בן אליהו, שחקן ה-NBA דני אבדיה, השחקן יהודה לוי והזמר עומר אדם שהופיע.

טדי שגיא, מקנזי, רפי נקש והזמר עומר אדם שהופיע באירוע / צילום: פרטי

לפי פורבס, ההון של מקנזי ומשפחתו מסתכם ב-1.6 מיליארד דולר. ב-2007 הוא ייסד את SBTech, חברת טכנולוגיה בתחום הימורי הספורט, שב-2020 מוזגה לענקית הימורי הספורט האמריקאית DraftKings. כיום נסחרת דראפטקינג בנאסד"ק לפי שווי של 14.4 מיליארד דולר, ומקנזי הוא הוא בעל המניות הפרטי הגדול ביותר בה.

3 תחבורה

ארבעת הקרונות הראשונים בקו הסגול של הרכבת הקלה הגיעו השבוע לנמל חיפה, והם יועברו למרכז התפעול והתחזוקה של נת"ע (דיפו הטייסים). הקו צפוי לפעול החל מ-2028, ואורכו יעמוד על 29 ק"מ. הוא יכלול 46 תחנות בעשר רשויות מקומיות באזור גוש דן וחבל מודיעין, וצפוי לשרת כ-260 אלף נוסעים ביום.

הקו הסגול / צילום: ורהפטיג ונציאן

בחודשים הקרובים יגיעו שאר הקרונות, 94 בסך הכול, שיוצרו עבור נת"ע. הגעתם מסמנת את המעבר משלב עבודות התשתית והמערכות לשלב ההיערכות התפעולית של הפרויקט ובדיקות ההרצה.

4 מינויים חדשים

אבישי קרואני יכהן כמנכ"ל W, חברת ניהול העושר של הפניקס בית השקעות. עד לאחרונה כיהן כמנכ"ל פעילים ניהול תיקי השקעות, מקבוצת בנק הפועלים.

אבישי קרואני / צילום: סיון פרג

עו"ד יותם אדמי מצטרף כשותף למשרד עורכי הדין פירון, וישמש במחלקת האנרגיה, התשתיות ומימון הפרויקטים. בעבר שימש כשמונה שנים כסמנכ"ל, היועץ המשפטי וראש המטה של חברת האנרגיה אלקטרה פאוור.