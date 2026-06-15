מבוכה בתערוכת הנשק היוקרתית: צרפת סוגרת דוכנים ישראלים

ממשלתו של נשיא צרפת, עמנואל מקרון, ממשיכה בפעילותה האנטי־ישראלית נגד התעשיות הביטחונית, ואמש (א') פתחה בפעולת פתע לסגירת דוכנים ישראליים בתערוכת יורוסאטורי היוקרתית - רגע לפני פתיחתה היום. כך נודע לראשונה לגלובס.

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הפעילות הצרפתית התבצעה שבועיים לאחר שהממשל בפריז הודיע למשרד הביטחון על איסור השתתפות רשמית של מדינת ישראל, ומניעת אפשרות מחברות ישראליות להציג נשק התקפי. הצעדים הנוכחיים מתבצעים כשנתיים לאחר האיסור הגורף שחל על חברות ישראליות להשתתף ביורוסאטורי. אז, בית המשפט בפריז ביטל את ההחלטה, בנימוק של אפליה מסחרית - אך הדבר נעשה יום לפני סגירת התערוכה ואחרי שהנזק המסחרי והתדמיתי כבר נעשה.

משרד הביטחון אמנם אכן נמנע מהופעה כשהיקף ההשקעה בביתן הלאומי של בוטל והתבזבז עמד על פחות מ־2 מיליון שקל, וכן מספר החברות הישראליות שתכננו הופעה צנח - אך עדיין עשרות תכננו להגיע. ממצב שבו נרשמו 74 חברות ישראליות ליורוסאטורי לפני כשנתיים, המספר צנח לפחות מ־40 השנה. הירידה בהשתתפות ישראלית עומדת בניגוד למגמה העולמית, שהרי השנה צפויים כ־2,600 מציגים מכל העולם. מדובר באלף מציגים יותר מאשר בתערוכה הקודמת שהתקיימה ב־2024.

לגלובס נודע כי בין החברות שהורו למנהליהן על סגירת דוכניהן כבר אמש נמנות אירונאוטיק, אורביט, מרעום דולפין וסמארט שוטר. אירונאוטיקס היא חברה שבדירוג המל"טים העולמי שהתפרסם אשתקד באתר דיפנס פוסט, התמקמה במקום ה־26, שנייה מבין החברות הישראליות. אירונאוטיקס מייצרת אמצעים מכמה סוגים ולייעודים שונים בהם, למשל, מל"ט MALE מדגם דומינייטור, עם משך פעילות של 20 שעות ומשקל המראה מרבי של 1,900 ק"ג; והרחפן הכבד אוקטופר שנועד לפעילות של עד 4 שעות ומשקל המראה של 24 ק"ג.

אורביט עוסקת בתחומי מערכות תקשורת עתירות טכנולוגיה למשימות ביטחוניות חיוניות ומסחריות, מערכות שמע תל־ממד, עם מערכות תקש"ל מוטסות למגוון רחב של פלטפורמות אוויריות מאוישות ובלתי מאוישות. בנובמבר האחרון ביצע קרן פימי אקזיט על החברה, בעסקה שבה סגרה כי תתמזג לחברת קראטוס דיפנס (Kratos Defense) האמריקאית באמצעות מיזוג משולש הופכי, תמורת 356.3 מיליון דולר.

אותה קרן פימי רכשה 50% מחברת מרעום דולפין בספטמבר 2024, בתמורה ל־130 מיליון שקל, ששיקפו לה שווי של 260 מיליון שקל. מרעום דולפין היא חברה בולטת בפיתוח, עיצוב, ייצור ושיווק ציוד לחימה ונשיאה טקטי ופתרונות טכנולוגיים לשימוש כוחות הביטחון בארץ ובעולם. בין מוצרי החברה פתרונות ציוד נושאי עומס, אפודי לחימה, תיקים, קסדות, לוחות שריון, רובוט "אווז הבר" ומצלמות טקטיות.

סמארט שוטר השלימה במרץ האחרון הנפקה ראשונית של מניותיה (IPO) לפי שווי של 900 מיליון שקל (אחרי הכסף). החברה מקיבוץ יגור הוקמה ב־2011, ויש לה נציגויות גם באירופה, בארה"ב ובאוסטרליה. טכנולוגיית סמאש הייחודית שפיתחה החברה מקנה יכולת פגיעה במטרות קרקעיות ואויריות, נייחות ונעות, וכן ברחפנים בצורה מדויקת וללא תלות ביכולות המשתמש או בנסיון שלו. משפחת המוצרים כוללת מערכות המותקנות על הרובה האישי, מערכות הנשלטות מרחוק ומערכות הנישאות על ידי רכבים, רובוטים ואף רחפנים.

מחאה צרפתית על רקע המצב בלבנון

מאחורי ההחלטה הצרפתית לאסור הצגת נשק התקפי, לפי העיתון לה־מונד, עומדת מחאה צרפתית על רקע המצב בלבנון. צרפת התייצבה בראש מחנה בינלאומי הדורש להפסיק באופן מיידי את העימות, הביעה חשש מכניסת כוחות ישראלים לדרום לבנון והציעה להעלות את הנושא לדיון במועצת הביטחון. אולם, כל בר־דעת יודע כי כפי שהודה ראש ממשלת צרפת סטפן לקורנו בפרלמנט לפני פחות מחודש: "ישראל היא אחת המתחרות הגדולות ביותר של תעשיית הנשק הצרפתית".

מנתוני מכון שטוקהולם למחקרי שלום (SIPRI) עולה, כי צרפת מדורגת במקום השני של סוחרות האמל"ח בעולם, בעוד ישראל במקום השביעי. שיעורה של צרפת מתוך כלל הסחר העולמי עלה מכ־8.8% בין השנים 2020-2016 לכ־9.8% בין השנים 2025-2021, ואילו ישראל קפצה מכ־3.1% לכ־4.4% בהתאמה. כמו כן, שווקי יעד בולטים של שתי המדינות דומים: הודו היא הלקוחה העיקרית של שתי המדינות, עם כ־24% ממכירות צרפת בחמש השנים האחרונות, ו־29% מהמכירות הישראליות.

האתגר של צרפת מול ישראל

מגמת השווקים החופפים באה לידי ביטוי בתקופה האחרונה גם ביוון, הצרכנית השלישית בהיקפה של צרפת (10%). רק באפריל האחרון, אלביט מערכות סגרה עסקת ענק למכירת מערכות ארטילריה מסוג PULS לצבא היווני בסך 2.3 מיליארד שקל (650 מיליון אירו). שיעורה של יוון מתוך כלל העסקאות הישראליות צפוי לזנק בתוך חודשים ספורים, בכפוף לסגירת מכירת מערכות הגנה אווירית ישראליות לאתונה כחלק מתוכנית "מגן אכילס" בעסקה כוללת שמוערכת בכ־3.5 מיליארד דולר, ואף יותר מכך.

האתגר של צרפת מול ישראל, כפי שגם משתקף בעסקת PULS, הוא סוגיית ה־Combat Proven (הוכח בשדה הקרב): המוצרים ההתקפיים הישראליים מוכיחים את עצמם, שוב ושוב, בשדות הקרב של צה"ל. בין הבולטים נמנים סדרת טילי הנ"ט המבוקשת ביותר בעולם מתוצרת רפאל "ספייק", והמל"טים מדגם הרמס 900 ("כוכב") של אלביט, שביצעו אלפי שעות טיסה ומאות תקיפות וחיסולים ברחבי איראן. מחירם מוערך בכ־6.85 מיליון דולר לעומת, למשל, MQ-9 ריפר האמריקאי, שעולה כ־32 מיליון דולר.