גלובלי ושוקי עולם גם השנה: תיאסר השתתפות ישראל בתערוכת יורוסאטורי הצרפתית
גם השנה: תיאסר נוכחות משרד הביטחון בתערוכת יורוסאטורי הצרפתית

ממשלת צרפת הודיעה כי גם השנה לא תאפשר לישראל להשתתף באופן רשמי בתערוכת ביטחון בינלאומית שתתקיים החודש בפריז • ההחלטה כוללת איסור על הקמת ביתן לאומי והגבלות על הצגת מערכות נשק התקפיות של התעשיות הביטחוניות הישראליות • במשרד הביטחון תקפו: “החלטה מבישה המדיפה ניחוח כבד של שיקולים פוליטיים”

אסף אוני 17:39
נשיא צרפת, עמנואל מקרון / צילום: Associated Press, christophe Simon
נשיא צרפת, עמנואל מקרון / צילום: Associated Press, christophe Simon

משרד הביטחון הודיע היום כי ממשלת צרפת אסרה על השתתפות רשמית של מדינת ישראל בתערוכת הנשק הגדולה EUROSATORY שתתקיים החודש ליד פריז. מדובר בהחלטה דומה לזו שהתקבלה לפני כשנתיים, במסגרתה הצרפתים אוסרים על נציגים רשמיים של משרד הביטחון הישראלי להשתתף בתערוכה או להציג ביתן לאומי. חברות ישראליות יוכלו להציג בתערוכה, אולם ייאסר עליהן להציג נשק התקפי. ההחלטה לא פורסמה בתקשורת הצרפתית, נכון ליום שני בערב.

עשרות חברות ישראליות תיכננו להציג השנה בתערוכת הנשק, שתתקיים בין ה-14 ל-16 ביוני 2026. לכאורה, ההשתתפות עליהן אינן אסורה לפי הדיווחים האחרונים וייתכן כי הן ימשיכו עם התוכניות להציג נשק לא התקפי במהלך ימי התערוכה. עם זאת, לא יהיה ביתן רשמי של האגף לייצוא ביטחוני של משרד הביטחון (סיב"ט) או של גוף רשמי מטעם מדינת ישראל.

בהודעת משרד הביטחון נכתב כי "ההחלטה הצרפתית כוללת: איסור על השתתפות נציגי ממשלה בתערוכה, איסור על פתיחת ביתן לאומי ישראלי ואיסור על התעשיות הביטחוניות הישראליות להציג אמצעי לחימה התקפיים, אלא רק מוצרי הגנה אווירית. זאת באופן לא שוויוני מול תעשיות אחרות בעולם ובניגוד לנורמות המקובלות בתערוכות הבינלאומיות". המשרד גינה את ההחלטה, ואמר כי היא "החלטה מבישה המדיפה ניחוח כבד של שיקולים פוליטיים ומסחריים, ולצערנו, אינה מפתיעה". צרפת נחשבת למתחרה רצינית של תעשיית הנשק הישראלית ברחבי העולם, ובאירופה בפרט. בין היתר, היא אינה שותפה ליוזמת מטריית ההגנה האווירית שגרמניה מקדמת לאירופה על ידי רכש מערכת "חץ 3" ומערכות מתדמות אחרות.

משרד הביטחון כתב כי "צרפת, המתגאה בערכי החירות והדמוקרטיה, פועלת בניגוד גמור לערכים שהיא מתיימרת לייצג, ומתכסה כביכול בשיקול מדיני מדומה כדי להדיר מתערוכה בינלאומית אמל"ח התקפי ישראלי שאיכותו טובה לאין שיעור מזה הצרפתי. זאת, לאחר שהטכנולוגיות הישראליות הפגינו ביצועים יוצאי דופן בדיוק ובאפקטיביות כנגד ארגוני ומשטרי הטרור המאיימים לא רק על ישראל, אלא על היציבות האזורית והגלובלית כולה" .

בפעם האחרונה שבה התקיימה התערוכה, לפני כשנתיים, הוטלו שורת איסורים והגבלות על חברות ישראליות ועל משרד הביטחון ברגע האחרון. החלטה שקיבלו מארגני התערוכה, בעקבות הוראה ממשלתית במאי 2024 נפסלה על ידי בית משפט גבוה בפאריז, אך רק אחרי שהתערוכה כבר התקיימה. הדבר גרם נזק תדמיתי רב לישראל, בין היתר, לאחר שהצעד נתפס כתומך במי שדרשו להשעות אספקת נשק לישראל וטענו כי היא מבצעת רצח עם בעזה. בשנה שעברה, ברגע האחרון, הגישה לביתני החברות הישראליות בסלון האווירי בלה-בורז'ה נחסמה.