על רקע המצב הביטחוני המתפתח ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בינלאומיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין - בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הנכתב בתקשורת העולמית על ישראל, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים.

הכתבות שאנחנו מציגים במדור לקוחות מתוך עיתונים גדולים בעולם, ואינן משקפות בהכרח את תפיסת העולם של גלובס.

1צה"ל כבש את הבופור, ובאירופה מגבירים את הלחץ על ישראל

כוחות צה"ל כבשו אתמול את מבצר הבופור שבדרום לבנון. לפי ה"ניו יורק טיימס", עבור ישראלים רבים המבצר מסמל את אחת התקופות השנויות ביותר במחלוקת בתולדות צה"ל, השהות הממושכת בלבנון בין 1982 ל-2000. במהלך אותן שנים הפך הבופור למוצב קדמי שספג התקפות בלתי פוסקות של חיזבאללה, עד שהפך לסמל של מלחמת ההתשה בלבנון. לכן, כיבושו מחדש נתפס לא רק כהישג צבאי אלא גם כאירוע בעל משמעות היסטורית ורגשית, שמעורר מחדש חששות מפני חזרה למודל של "רצועת ביטחון" ונוכחות ישראלית ארוכת טווח בשטח לבנון

ב"ניו יורק טיימס" נכתב כי כיבוש הבופור מגיע דווקא בזמן שהמאמצים האמריקאיים לקדם הסדר בין ישראל ללבנון תקועים. לפי העיתון, גורמים המעורבים במגעים מעריכים כי כל עוד צה"ל ממשיך להחזיק בשטחים בדרום לבנון, יהיה קשה לממשלת לבנון לפעול נגד חיזבאללה או לקדם הסכם יציב. במקביל, עוד לפי העיתון, בישראל גובר הלחץ הציבורי על הממשלה להחריף את הפעילות נגד הארגון בעקבות העלייה במספר הנפגעים בקרב הכוחות הפועלים בלבנון.

במקביל, מנהיגי אירופה מגבירים את הביקורת על ישראל בעקבות הרחבת הפעילות הצבאית בדרום לבנון והשתלטות על מבצר הבופור, כך מדווח הגרדיאן. נשיא צרפת עמנואל מקרון קרא להפסקת הלחימה, ופריז אף ביקשה לכנס דיון חירום במועצת הביטחון של האו"ם. לפי הדיווח, בריטניה, גרמניה וצרפת הביעו חשש מפני העמקת המבצע הישראלי בשטח לבנון, בעוד שלפי הדיווח, בישראל מציגים את כיבוש הבופור כנקודת מפנה במאבק נגד חיזבאללה.

מומחים שצוטטו בכתבה מטילים ספק במשמעות האסטרטגית של כיבוש בופור וטוענים כי מדובר בעיקר בהישג סמלי ותודעתי. לדבריהם, גם פגיעה צבאית משמעותית בחיזבאללה לא תייתר את הצורך בהסדר מדיני מול לבנון. בגרדיאן מציינים כי ההתפתחויות בלבנון עלולות גם לסבך את המאמצים האמריקאיים להגיע להסדר רחב יותר מול איראן. לפי הדיווח, טהרן ממשיכה לקשור בין המשך הפסקת האש האזורית לבין סיום הלחימה בלבנון, כך שכל התקדמות בשדה הקרב עלולה להשפיע גם על המגעים הדיפלומטיים המתנהלים במקביל.

מתוך הניו יורק טיימס, מאת אהרון בוקסרמן ונתן אודנהיימר. לקריאת הכתבה המלאה.

מתוך הגרדיאן, מאת יהונתן ירושלמי. לקריאת הכתבה המלאה.

2סוריה מזהה הזדמנות ורוצה להפוך לחלופה למצר הורמוז

בעוד המלחמה עם איראן מערערת את אחד מנתיבי הסחר החשובים בעולם, בסוריה מזהים הזדמנות אסטרטגית יוצאת דופן. במגזין האמריקאי פורן פוליסי מדווחים כי ההנהגה החדשה מקדמת חזון שאפתני להפוך את המדינה לצומת תחבורה, אנרגיה ולוגיסטיקה שיחבר בין מדינות המפרץ, אסיה ואירופה. לפי הכתבה, הנשיא אחמד אל שערה מציג את סוריה כ"עורק חלופי ובטוח" למעבר סחורות ואנרגיה באמצעות רשת של מסילות רכבת, כבישים וצינורות גז ונפט שיחברו בין הים התיכון, הים השחור, הים הכספי והמפרץ. הרעיון הוא לצמצם את התלות במצר הורמוז, שהפך בשנים האחרונות לאחת מנקודות החיכוך המרכזיות בזירה הגיאופוליטית.

החזון הסורי נשען על ההבנה כי מדינות רבות מחפשות כיום חלופות לנתיבי הסחר הימיים המסורתיים. עוד לפי הדיווח, מדינות המפרץ, טורקיה ושחקנים בינלאומיים נוספים כבר בוחנים פרויקטים אזוריים שעשויים להציב את סוריה במרכז רשת חדשה של סחר, אנרגיה ותשתיות אזוריות. עם זאת, הכותב מדגיש כי מדובר בתוכנית ארוכת טווח שתדרוש השקעות של עשרות ואף מאות מיליארדי דולרים, לצד שיקום נרחב של תשתיות שנהרסו במהלך מלחמת האזרחים.

מתוך פורן פוליסי, מאת צ'רלס ליסטר. לקריאת הכתבה המלאה.

3בנורבגיה מזהירים: "יהודים נדחקים מהמרחב הציבורי"

הקהילה היהודית בנורבגיה הולכת ומסתגרת בעקבות העלייה באנטישמיות מאז 7 באוקטובר, כך עולה מדוח חדש של המרכז לחקר השואה והמיעוטים הדתיים במדינה שפורסם באלגמיינר האמריקאי. לפי הדוח, יהודים רבים מרגישים כי עליהם להסתיר את זהותם מחשש לעוינות חברתית, כאשר התופעה בולטת במיוחד בקרב תלמידים ובני נוער.

עוד מצאו החוקרים כי ילדים יהודים חווים הדרה חברתית, בידוד ואף חשש להביע את זהותם בבתי הספר. הורים רבים דיווחו על תחושת חוסר ביטחון ועל קושי גובר להשתלב בחיי הקהילה והחברה הכללית. הדוח מזהיר כי המגמה עלולה להוביל להיעלמות הדרגתית של הנוכחות היהודית מהמרחב הציבורי במדינה, דווקא בתקופה שבה הקהילה נדרשת לנראות ולחיזוק תחושת השייכות שלה.

שר הממשל המקומי של נורבגיה ביורנאר סקיארן הגדיר את הממצאים "מדאיגים במיוחד" ואמר כי מדובר בתיעוד ראשון מסוגו של האופן שבו יהודי המדינה חווים את המציאות מאז פרוץ המלחמה. לדבריו, האחריות למאבק באנטישמיות מוטלת על החברה כולה ולא רק על מוסדות הקהילה היהודית. לפי הכתבה, נורבגיה מצטרפת בכך לשורה של מדינות מערביות שבהן נרשמה עלייה באירועים אנטישמיים בשנתיים האחרונות, לצד דרישות גוברות לאבטחה סביב בתי כנסת, בתי ספר ומוסדות קהילתיים. בקהילה היהודית המקומית חוששים כי ללא שינוי במגמה, יותר ויותר יהודים יעדיפו להסתיר את זהותם או לצמצם את השתתפותם בחיים הציבוריים.

מתוך אלגמיינר, מאת איילין וילצ'ס ארגואלו. לקריאת הכתבה המלאה.