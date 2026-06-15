קרן התרומות של משפחת חוסידמן הודיעה על תרומה של 200 מיליון שקל להקמתו של בית החולים השיקומי החדש בשדה דב בבעלות עמותת רעות, שיחליף את בית החולים רעות הנוכחי ביד אליהו. בעקבות התרומה יקרא בית החולים על שמה של משפחת חוסידמן.

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התרומה תאפשר להוציא לפועל פרויקט שאפתני שעלותו הכוללת מוערכת בכ-390 מיליון דולר (1.14 מיליארד שקל). עמותת רעות תחליף את הקרקע ביד אליהו עם עיריית תל אביב תמורת הקרקע בשדה דב והעיריה תתמוך בפרויקט בתקציבים נוספים. משרד הבריאות צפוי להקצות מאות מיליוני שקלים ויתר התקציב צפוי להגיע מתרומות נוספות, וכן מפעילות מסחרית שתתקיים בקמפוס בית החולים.

עמותת רעות מפעילה היום גם דיור ציבורי, וגם הוא יכלל בתוך הפרויקט, בהיקף של 250 יחידות דיור. כמו כן ככל הנראה יכלול המתחם גם חנויות, סניף קופת חולים, פעילות רפואה פרטית, פעילות טיפולית לאיכות חיים, חניון וחממה טכנולוגית בתחום טכנולוגיות השיקום.

הבנייה צפויה להסתיים בעוד כ-6 שנים ובית החולים, המנוהל על ידי ד"ר אורית שטיין רייזנר, צפוי להתרחב מכ-350 מיטות ל-540 מיטות. מערך הדימות יורחב ותיבנה בריכה טיפולית, שעשויה להיות פתוחה בהמשך לכלל הציבור.

לדברי ד"ר הלה אורן, מנכ"ל קרן תל אביב השותפה לפרויקט: "הכוונה היא לבנות את בית החולים השיקומי כמוסד פתוח ללא גדרות, בתפיסת אדריכלות סלוטוגנית, כלומר תוך יישום של מחקרים לגבי הקשר בין האופן בו בנוי בית החולים לבין בריאות האוכלוסייה בתוכו ובסביבתו". בית החולים יהיה ממוגן, לעומת המצב היום, במסגרתו היה צורך להעביר במלחמה חלק מן המטופלים לחניון הממוגן של שיבא.

האירוע שנערך לכבוד התרומה. מימין לשמאל: ד״ר הלה אורן, עידו שריר, ד''ר אורית שטיין-רייזנר, פרופ' נחמן אש, רון חולדאי, דניאל חוסידמן, יגאל חוסידמן וד״ר עינת רונן / צילום: גיא יחיאלי

ההון ממקסיקו, הנכדים של המשפחה בישראל

משפחת חוסידמן תורמת רבות לישראל. בין התרומות הקודמות של המשפחה: מערך מיון בבית החולים בילינסון, בניין יד שרה בבאר שבע, תרומה עמותת חינוך לפסגות למצוינות נוער בפריפריה, למרכז חירום בפנימיית נוה מיכאל בפרדס חנה, המטפל בנערות שעברו התעללות והזנחה, למרכז הכנסים באוניברסיטת רייכמן, לבית החולים האונקולוגי בשיבא ועוד.

רוב התרומות עד היום היו בהיקף של מיליוני שקלים, והתרומה הנוכחית היא יוצאת דופן בגודלה עבור המשפחה, ובכלל.

בראש משפחת חוסידמן עומד האב דניאל חוסידמן, בן 91, יהודי שנולד במקסיקו להורים מהגרים מברית המועצות, שנחשב לאחד האנשים העשירים במדינה, בזכות חברת "טרופר" ליצור כלי עבודה שהתפתחה לשווקים הבינלאומיים.