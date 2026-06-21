1 המאבק על ארוחת הצהריים שלכם עולה מדרגה

אחרי המאבק בין כרטיסי האשראי בתחום התעופה, גם המאבק על הכרטיסים שעמם מזמינים ארוחות צהריים במקומות העבודה עולה מדרגה.

בהמשך לחשיפת גלובס על סיום שיתוף-הפעולה בין וולט לסיבוס בסוף 2026 אחרי שש שנים של עבודה משותפת, השבוע עולה וולט בקמפיין חדש הפונה למעסיקים ולעובדים. אפליקציית המשלוחים, שהשיקה שירות חדש בשם "בנפיטס", מבקשת להעביר אליה את הלקוחות הארגוניים שעד כה השתמשו בסיבוס כדי להזמין ממנה.

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המהלך של וולט מגיע לאחר שגם סיבוס פנתה לאחרונה ללקוחותיה בקמפיין ברשתות החברתיות ובניוזלטרים, תחת המסר "קצת שבענו מהשמועות". בפרסומים הדגישה סיבוס כי היא ממשיכה להציע ללקוחותיה את "כל התוספות שאתם אוהבים", כולל - בקריצה מפורשת - גם את וולט.

בקמפיין, שעלה בשילוט חוצות ובדיגיטל (באמצעות מקאן תל אביב), מנסים לשרטט מציאות אחרת. השחקנית נעמי הררי, שמגלמת שליחה של וולט בשורת פרסומות של וולט, יושבת על הספה מול הפסיכולוג ד"ר דני פרידלנדר, המוכר מהעונות הראשונות של "חתונה ממבט ראשון", ונראית אבודה. היא מתארת את כרטיס סיבוס כ"אקס שלא מרפה", ולאחר מכן מצוין מפורשות: "הפעם זה באמת נגמר".

מסיבוס נמסר בתגובה: "גם אנחנו השתעשענו מהקמפיין, אבל תחרות אמיתית לא מנצחים בדרמות ריאליטי. מנצחים במוצר, בטכנולוגיה ובאמון של לקוחות. כבר 28 שנים שסיבוס היא בית יציב ואמין לארגונים, למסעדות ולעובדים בישראל. בימים אלה אנו משיקים את +Cibus, פתרון שמאפשר להזמין בכל אפליקציית משלוחים, עם שליח בכל צבע שתבחרו. נמשיך לתת ללקוחות את מה שבאמת חשוב: החופש לבחור".

2 האשליה המפתה של הנבינה המלאכותית

"דווקא בעולם שבו לא תמיד ברור מה אמיתי ומה לא, ואפשר ליצור הכול בצורה מלאכותית, אמון הצרכנים הוא הדבר החשוב - ואנחנו צריכים לשמר אותו", כך פתחה סיגלית הורן-גלפרין את כנס איגוד השיווק השנתי, שהתקיים באוניברסיטת תל אביב תחת המיתוג "Get Real".

ה-AI כיכב לכל אורך האירוע, לצד הפצרה באנשי השיווק לחבר בין הפיזי לדיגיטלי, ולהפך, וכמובן, קבלת החלטות בתקופה לא יציבה. "צריך להחזיר את האמת לקדמת הבמה", ציין יו"ר האיגוד עופר בלוך. "הבינה המלאכותית מציעה אשליה מפתה מאוד, אבל האמת המפוכחת היא שחוסר הוודאות לא נעלם לשום מקום".

בין המשתתפים באירוע, שהנחתה מעין אדם, היו שף אסף גרניט (שציין כי בשנה הבאה ייכנס לטריטוריה שביעית בעולם, אך לא פירט היכן), סילבן אדאמס, יואב צפיר (ששיתף איך מאמנים זמרי אירוויזיון להתמודד עם בוז), מאיה ורטהיימר ושלישיית "מה קשור" יחד עם המפיק משה אדרי, מבעלי סינמה סיטי ויונייטד קינג NMC.

רון קטאר, בעלים ומנכ"ל פרפיום קלין שהיא יצרנית כביסכל, נבחר לאיש השיווק של השנה.

שלישיית ''מה קשור'' עם סיגלית הורן-גלפרין ועופר בלוך / צילום: גדי סיארה

3 תרומה מההייטק

קרן תמורה, המבססת את פעילותה על אופציות שתורמות חברות הייטק לטובת גופי חינוך, חברה ונוער ישראלים, מציינת בימים אלה את האקזיט ה-200 בפורטפוליו שלה, הודות לרכישתה של חברת Astrix Security (בתמונה: המייסדים) על-ידי סיסקו. בסך-הכול קיבלה הקרן אופציות מכאלף חברות הייטק, וכעת מסתכם שוויין ב-130 מיליון שקל.

מייסדי Astrix / צילום: אסטריקס

4 מינויים חדשים

הדר לוי, מנכ"ל בריינסוויי, המתמחה בפיתוח טכנולוגיה ומכשור רפואי, הצטרף לדירקטוריון חברת פתרונות התחבורה GoTo.

הדר לוי, מנכ''ל בריינסוויי / צילום: יח''צ

היזם הסדרתי משה בן סימון מונה לסמנכ"ל מוצר ראשי בחברת הסייבר Axonius.

דנה רביד-מנחם מונתה לסמנכ"לית חטיבת הפרמיום בקבוצת סמלת.