אחרי שדחתה ארבע הצעות: איזיג'ט בדרך להימכר לקרן האמריקאית

אחרי שדחתה בעבר ארבע הצעות של הקרן האמריקאית קאסל-לייק, חברת הלואו-קוסט איזיג'ט הודיעה היום (א') כי שתי הקבוצות הגיעו להסכם עקרוני. ע"פ ההצעה, קאסל-לייק תקנה את החברה הבריטית בסכום של 6.9 ליש"ט למניה, כך שהעסקה כולה מעריכה את איזיג'ט ב-5.23 מיליארד ליש"ט (6.94 מיליארד דולר). בעבר עמדו ההצעות על סכום שנע בין 5.6-6.5 ליש"ט למניה, ואיזיג'ט אף האשימה כי מדובר בניסיון לקנות את החברה "בזול".

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כעת, כאמור, איזיג'ט מסרה כי ההצעה האחרונה מקבוצת האשראי הפרטית האמריקאית הייתה "בשווי שהדירקטוריון יהיה מוכן להמליץ ​​עליו" לבעלי המניות. עם זאת, העסקה רחוקה מלהיחתם. בהצהרה לבורסה נכתב כי הצדדים ביקשו הארכת המועד האחרון להשלמת העסקה באופן רשמי, כך שלקאסל-לייק יש עד ה-3 באוגוסט להודיע רשמית על הנכונות ללכת על זה, ולהגיש "הצעה מוצקה".

עד אז, היא תצטרך לקבל את האישורים הרגולטוריים ולהתגבר על אתגרים שבדרך. כך למשל, מכיוון שאיזיג'ט היא חברה אירופית, היא תצטרך ע"פ כללי האיחוד בעלות של לפחות 51% מחברה אירופית. הדבר אומר שקאסל-לייק תצטרך למצוא שותפה נוספת.

ירידה של כ-28% בחמש השנים

ובכל זאת, נראה שהכיוון ברור. בהצהרה המשותפת נכתב כי קאסל-קייק "הדגישה את הכבוד העצום שהיא רוחשת לאיזיג'ט ולאנשיה, יחד עם כוונתה לתמוך בצמיחתה העתידית ובטרנספורמציה שלה לחברת תעופה אירופאית חזקה ועמידה יותר לטובת כל בעלי העניין אם העסקה תושלם". קאסל-קייק אף ציינה כי היא תומכת בתוכניותיה של איזיג'ט לרכוש מטוסים חדשים כדי לחדש את צי המטוסים שלה ולקצץ בעלויות הדלק. יש לציין כי כיום קאסל-לייק מחזיקה בנתח של כ-2.14% באיזיג'ט באמצעות הקרנות שהיא מנהלת.

בינתיים, עד שתעבור לידיים פרטיות' מניית איזיג'ט, שנסחרת בבורסה בלונדון, רושמת בשלושת החודשים האחרונים עלייה של כ-55%. עם זאת, בהסתכלות רחבה יותר - מניית החברה רושמת ב-5 השנים האחרונות ירידה של כ-28%. שווי השוק של החברה עומד על 4.17 מיליארד ליש"ט.