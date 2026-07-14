בצל ההסלמה מול איראן, ארה"ב החליטה להקפיא את פינוי עשרות המתדלקים שעוד נותרו בנתב"ג. על־פי התכנון, עד סוף השבוע היו צפויים להתפנות עוד כ־8 מטוסים, וכעת הדברים עומדים בסימן שאלה.

"להתפתחות זו יש משמעות תפעולית מיידית וחמורה. ככל שלא יחודש לאלתר מתווה הפינוי שסוכם, החל מ־23 ביולי צפוי להיווצר מחסור משמעותי בעמדות חניה למטוסי נוסעים בנתב"ג, שיחייב את רשות שדות התעופה להורות על ביטול של כ־10 טיסות ביום", נכתב במכתב ששלח מנכ"ל רשות שדות התעופה שרון קדמי למנכ"ל משרד התחבורה משה בן זקן. עוד נכתב כי "משמעות הדבר היא פגיעה בכ־50 אלף כרטיסי טיסה בחודש".

במקביל, לא רק שהאמריקאים הקפיאו את פינוי המטוסים, במהלך הלילה נחתו בישראל ארבעה מטוסים נוספים. בתגובה, גורמים במשרד התחבורה מציינים כי השרה מירי רגב הורתה לא לאשר נחיתת מטוסים נוספים, ואלה יצטרכו לעבור במשרד הביטחון בנחיתות הבאות.

כל זה קורה בזמן שבישראל נערכים לעומסי שיא בשבועות הקרובים. ברש"ת צופים כי החל מהשבוע הנוכחי תנועת הנוסעים בנתב"ג צפויה לעבור את רף 80 אלף הנוסעים בכל יום חול עד סוף החודש הקרוב. ביום חמישי הקרוב, למשל, צפוי להיות שיא התנועה עם כ־91 אלף נוסעים. גם בהמשך החודש צפויים עומסים גבוהים: ביום ראשון, 26 ביולי, צפויים לעבור בנתב"ג כ־90 אלף נוסעים.

שיא התנועה החודשי בנתב"ג צפוי להירשם ביום חמישי, 30 ביולי, עם תחזית של כ־94 אלף נוסעים בכ־560 תנועות מטוסים. חודש יולי צפוי להסתכם בכ־2.3 מיליון נוסעים, עלייה של כ־25% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.