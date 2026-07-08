מבצע "שאגת הארי" הותיר את חברות התעופה עם הפסדים כבדים שנבעו מביטולי טיסות, מהטסות ריקות ומתשלומים עבור חניה בנמלי תעופה בינלאומיים. טיוטת הצעת החלטת ממשלה שהגיעה לידי גלובס חושפת כעת מתווה לפיצוי החברות על הוצאות הטיסות הריקות. הפיצוי יוגבל ל־67% מההוצאות בפועל. קבלת החצי הראשון של המענק תותנה בהתחייבות החברות שלא לחלק דיבידנדים למשך שנה, ואילו החצי השני יותנה בהזרמת הון זהה מצד בעלי השליטה בחברה.

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ברקע המבצע, שנמשך בין ה־28 בפברואר ל־17 ביוני, הוטלו מגבלות על שדות התעופה בישראל. בשלבו הראשון נאסרו טיסות לישראל כליל, ובהמשך הוגבלה מכסת הנוסעים. במקרים רבים, הדרך היחידה להבטיח את המשך הפעילות הייתה בביצוע הטסות ריקות אל היעדים ומהם. בטיוטת ההצעה מודגש כי הטיסות בוצעו מכורח הנחיות ביטחוניות ולשימור האינטרס הישראלי, ועל כן מוצע להשתתף במימון חלק מהוצאות אלו.

הדילמה של חברות התעופה

המנגנון המוצע, שטרם גובש סופית מול רשות התעופה האזרחית ובאישור אגף התקציבים באוצר, מבוסס על שתי מדרגות. המדרגה הראשונה כוללת החזר של 33.5% מההוצאות, המותנה בהתחייבות החברה שלא לחלק דיבידנד במשך שנה ממועד ההחלטה. מגבלה זו נועדה להבטיח שהפיצוי יוענק לחברות המתמודדות עם קשיים משמעותיים, ולא לאלו שמצבן הפיננסי מאפשר להן לחלק רווחים.

מתווה הפיצוי לחברות התעופה - שני שלבי המענק שלב א' - החזר של 33.5% מההוצאות בפועל הזכאות לחלק זה מותנית בהתחייבות של חברות התעופה שלא לחלק דיבידנדים במשך שנה שלמה ממועד קבלת ההחלטה. שלב ב' - החזר של 33.5% נוספים קבלת המענק המשלים מותנית בהמשך מגבלת הדיבידנדים, ובנוסף מחייבת הזרמת הון עצמי זהה מצד בעלי השליטה בחברה. בשורה התחתונה חברות התעופה יכולות לבחור אם להסתפק בשלב הראשון או להזרים הון עצמי כדי ליהנות מפיצוי המקסימלי.

במקביל, טיוטת ההצעה כוללת מדרגה שנייה להחזר בשיעור נוסף של 33.5% מההוצאות, המותנה במגבלת הדיבידנד ובהזרמת הון זהה מצד בעלי החברה. המדינה דורשת למעשה השתתפות עצמית של הבעלים, כך שכל שקל שיועבר במסגרת מדרגה זו יחייב הזרמת הון תואמת מצדם. חברות התעופה יוכלו לבחור לקבל רק חלק מההחזר, והזרמת ההון של הבעלים תיגזר בהתאם.

בפועל, סעיף זה עשוי להשפיע במיוחד על החברות הציבוריות אל על וישראייר, ולהציבן בפני דילמה - האם לוותר על האפשרות לחלוקת דיבידנד בשנה הקרובה בתמורה לקבלת הפיצוי? כזכור, בתחילת השנה, ולראשונה מאז 2017, החליט דירקטוריון אל על על חלוקת דיבידנד מזומן של כ־100 מיליון דולר. צעד זה התאפשר לאחר תיקון הסכמי הקורונה עם המדינה, שבוצע לאחר שהחברה השלימה את פירעון מלוא הלוואות הסיוע (בתמורה, הוסכם כי המדינה תפחית מהשתתפותה בהוצאות הביטחון של החברה). בהתאם להסכמות המעודכנות, אל על רשאית לחלק כדיבידנד עד 30% מרווחי שנת 2025, ועד 40% מהרווחים בשנים 2026-2028.

באשר לישראייר, באפריל 2025 הגיעה החברה להסכם עם המדינה המאפשר לה לחלק דיבידנד בשנים 2026-2028 בשיעור של עד 40% מהרווח הנקי. החברה טרם מימשה אפשרות זו, אך היא נותרה על הפרק.

גם במקרה זה, המתווה עשוי שלא להיטיב עם החברות הציבוריות - אל על וישראייר - בשל המגבלה על חלוקת דיבידנדים.

כך או כך, ההחלטה צפויה לעלות לאישור הממשלה בשבוע הבא. לאחריה יוכלו חברות התעופה להודיע לרשות התעופה האזרחית על הצטרפותן למתווה עד סוף נובמבר 2026. המועד המאוחר יחסית נקבע כדי לאפשר לחברות לבחון את מצבן הפיננסי לקראת סוף השנה, וכן כדי לאפשר למדינה להיערך להוצאה התקציבית. סך ההקצאה יעמוד על עד 55 מיליון שקל לשנת 2026, מתוך התקציב שיועד להוצאות המלחמה האזרחיות.

הפסדים גדולים משמעותית

פיצוי זה מצטרף למתווה נוסף שפורסם בגלובס מוקדם יותר החודש, במסגרתו סיכמו שרת התחבורה מירי רגב ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' על הענקת החזר של 70% מהוצאות החניה שנגרמו לחברות התעופה בשל השהות בחו"ל. כעת נודע לגלובס כי גם מתווה זה מותנה במגבלות דומות לאלו של הטיסות הריקות, ובהן איסור על חלוקת דיבידנדים והזרמת הון עצמי מצד בעלי השליטה.

על אף הפיצויים, ההפסדים המצטברים של חברות התעופה גבוהים משמעותית. בדיון שקיימה ועדת הכלכלה בחודש שעבר דווח כי חברת אל על הפסידה כ־120 מיליון דולר במהלך המבצע, בעוד החברות ישראייר וארקיע דיווחו על הפסדים יומיים של כ־250 אלף דולר לכל אחת.

נכון לעכשיו לא גובש מתווה הנותן מענה להפסדים אלו, כך שגם אם יאושר הפיצוי על הטיסות הריקות, הוא יכסה רק חלק קטן מהנזק הכולל שספגו החברות. במקביל, גם מתווה הפיצויים לנוסעים טרם אושר עקב מחלוקת בין משרדי האוצר והתחבורה.