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רכב ותחבורה לקראת כריית המנהרות: זה הצעד שיקרה בחודש הבא במטרו
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פרויקט המטרו של גוש דן

לקראת כריית המנהרות: זה הצעד שיקרה בחודש הבא במטרו

לאחר שנים של תכנון והיערכות, פרויקט המטרו עולה שלב: בחודש הבא תחל הקמת פיר השילוח הראשון שממנו תשוגר מכונת ה־TBM לחפירת מנהרות קו M2 • הקו יחבר בין פתח תקווה, גבעת שמואל, בני ברק, גבעתיים, תל אביב וחולון, וצפוי לשרת יותר מחצי מיליון נוסעים מדי יום

אלון פרל 12:39
עבודות המטרו בתל אביב / צילום: בר לביא
עבודות המטרו בתל אביב / צילום: בר לביא

פרויקט המטרו עובר לאחד משלבי הביצוע המשמעותיים: קבוצת מנרב זכתה במכרז להקמת פיר השילוח הראשון של קו M2 של המטרו - הנקודה שממנה תשוגר לראשונה מכונת הכרייה (TBM) שתתחיל את חפירת מנהרות המטרו התת-קרקעיות.

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פיר השילוח הוא פרוייקט הנדסי מורכב, הכולל חפירת בור בעומק של כ-35 מטרים, כגובהו של בניין בן 12 קומות. הקמת פיר השילוח תחל בחודש הבא, ובהמשך, באמצעות מנוף מיוחד, תוכנס מכונת ה-TBM, שתבצע את כריית מנהרות המטרו. בפרוייקט המטרו כולו צפויות לפעול כ-24 מכונות כרייה במקביל.

מכונת ה-TBM שתבצע את כריית המנהרות. / צילום: נת''ע
 מכונת ה-TBM שתבצע את כריית המנהרות. / צילום: נת''ע

קו M2, שאורכו כ-26 ק"מ וכולל 22 תחנות, יחבר בין פתח תקווה, גבעת שמואל, בני ברק, גבעתיים, תל אביב וחולון, וצפוי לשרת יותר מחצי מיליון נוסעים מדי יום. לאורך התוואי נמצאים מוקדי ביקוש מרכזיים ובהם אוניברסיטת בר-אילן, מתחם השלום והקריה, כיכר הבימה, שוק הכרמל, המרכז הרפואי וולפסון ועוד. העבודות יחלו באזור כפר גנים שבפתח תקווה.

עדי קין קרני / צילום: נת''ע/ עמוס לוזון צלמים
 עדי קין קרני / צילום: נת''ע/ עמוס לוזון צלמים

"בחודש הבא נתחיל בהקמת פיר השילוח הראשון של המטרו", אומרת עדי קין קרני, סמנכ"לית נת"ע ומנהלת קו M2. "עבורנו בנת"ע זהו שלב משמעותי בדרך להקמת המטרו - שתשנה את פני התחבורה בישראל, תשפר את איכות החיים של מיליוני תושבים ותאפשר להם להתנייד בצורה מהירה, יעילה ונוחה יותר"