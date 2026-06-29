מסילה חדשה, צרות ישנות: קו רכבת חדש נפתח בין ראש העין לחדרה

לאחר שני עשורי תכנון, נפתחה המסילה המזרחית של רכבת ישראל - שאמורה לשנות את מפת התחבורה בארץ וליצור לראשונה ציר משמעותי שאינו עובר דרך תל אביב. למעשה, קו הרכבת האחרון שנפתח בישראל היה ב־2018 בירושלים, כך שלא מדובר באירוע שכיח. המסילה, שאורכה כ־64 ק"מ, תחבר בין חדרה ללוד. בשלב הראשוני ייפתחו כשלוש תחנות והרכבת תפעל לאורך כ־42 ק"מ, עד ראש העין. במהלך 2027 צפויות להסתיים עבודות החשמול וההנדסה, והקו יכלול גם את שוהם ולוד.

● מנתיבי איילון לרכבת ישראל: הדיל שעשוי לפתור את פלונטר המינויים

● שאלות ותשובות | הענישה הוחמרה: מעבר באור אדום או החזקת סלולר מקרבים אתכם לנהיגה מונעת

על פניו, מדובר בבשורה לתושבי הצפון, השרון והשומרון, שיוכלו להגיע למוקדי תעסוקה והשכלה מבלי להיקלע לצוואר הבקבוק של תחנות תל אביב. הפרויקט צפוי להגדיל בכ־30% את היצע הנסיעות ברשת הארצית, שנשענה עד כה על שתי מסילות החוף העמוסות, והוא מביא עמו נגישות ליישובים הערביים עם תחנות חדשות בטירה ובטייבה.

הפרויקט, שחלקו הצפוני בוצע על ידי נתיבי ישראל וחלקו הדרומי על ידי רכבת ישראל, נאמד בעלות כוללת של כ־8.5 מיליארד שקלים. אחת המטרות העיקריות היא גם להגדיל את שינוע המטענים ברכבת ולאפשר הורדה של משאיות מהכביש. אלא שלצד הבשורה, יש גם צרות ישנות - חלק מהתחנות אינן מתוכננות כראוי, הגישה אליהן מורכבת, וחניוני הענק עלולים ליצור פקקים ועומסי תנועה בערים השונות.

"איך תכננו דבר כזה?"

בארגון "תחבורה היום ומחר" רואים חשיבות רבה במסילה, אך סיור שערכו בתחנת חדרה מזרח חשף כשלים תכנוניים. אולם הנוסעים מנותק מהרציפים, וגם כדי להגיע למסילה הצמודה אליו יש לעבור במעבר תת־קרקעי. "סתם לוקחים אותך לטיול מול פסי הרכבת", אומרת תמר קינן, מנהלת הארגון, "זה מכפיל את מספר האנשים שצריכים לעבור במעבר התת־קרקעי".

קינן מתייחסת גם לבעיית הגישה לתחנה ומבקרת את התכנון של המבנה, שהגישה אליו נעשית דרך כביש צר ומרוחק ללא מדרכה או שביל אופניים. "שנים הקימו את התחנה הזו, איך לא הסדירו את זה עד עכשיו?" תוהה קינן, ומזהירה כי בהיעדר עדיפות לאוטובוסים "יהיו פקקים מטורפים כל בוקר". העומס צפוי להחמיר נוכח חניון חדש של כ־800 מקומות שנחנך לאחרונה, שעלול להעמיס על התנועה וליצור צווארי בקבוק באזור.

יש לציין שלטובת התחנה הוקם קו אוטובוס חדש ברחבי חדרה, אך קינן סבורה שהפתרון רחוק ממושלם. היא מצביעה על כך שלקווים הרבים שעוברים בכביש 65 מכיוון ואדי ערה, עפולה והסביבה, אין גישה ישירה לרכבת. "היה צריך לעשות שם תחנת אוטובוס שממנה אפשר לרדת לרכבת", היא מסכמת, ומציינת כי "השקיעו מיליונים בתחנה, ובסוף אנשים יצטרכו לעשות עיקוף משמעותי".

המסילה המזרחית במבט מהיר היעד המרכזי

חיבור מהיר בין הצפון למרכז תוך עקיפת עומסי הרכבות באיילון, במטרה להגמיש את תנועת הרכבות הארצית התוואי המלא

יימתח לאורך 64 ק"מ בין חדרה לשוהם, ויכלול 5 תחנות חדשות בהשקעה של כ־8.5 מיליארד שקל השלב הנוכחי

הפעלת 42 ק"מ בין חדרה מזרח לראש העין צפון. הנסיעה אורכת כ־32 דקות, בתדירות של שתי רכבות בשעה בימי חול היעד ל־2027

סיום פרויקט החשמול ופתיחת תחנות אלעד ושוהם. בשלב זה המסלול יוארך ויפעל גם בסופי שבוע

"גם מהצד של גן שמואל, באזור התעשייה גרנות - אפשר היה לעשות שביל הליכה, אופניים או אוטובוס", מדגישה קינן ומציינת כי זה היה מאפשר לתושבי הסביבה להגיע לתחנה בקלות "מבלי להיכנס לפקקים של כביש הגישה לחדרה". לטענתה, תכנון התחנה אינו תואם את התפיסה של חיבוריות וקישוריות, בעיקר עבור מי שמגיע בתחבורה ציבורית מהרשויות הסמוכות לחדרה.

בעיית הקישוריות

בעיית הקישוריות מלווה שנים את התחבורה הציבורית בישראל. אף שיש עוד מה לשפר, יש לציין כי משרד התחבורה הפיק לקחים ושדרג קווים לקראת פתיחת המסילה, בהם הארכת קו 1 בטייבה, השקת קו חדש בקלנסוואה והרחבת מסלולים לתחנת טירה־כוכב יאיר. ובכל זאת, בארגונים הפועלים בתחום מדגישים שהמצב רחוק מלהיות מושלם. "הבעיה הגדולה היא שממקמים את תחנות הרכבת מחוץ למרכזי הערים", אומרת סיון שמואלוביץ', מנכ"לית ארגון 15 דקות, "ואז קשה להגיע לתחנת הרכבת".

"זו אחת הבעיות של משרד התחבורה - הוא לא מתכנן את התחבורה הציבורית כמערכת אחת. אפשר לבנות רכבת מהירה וזה מצוין, אבל אם לא תהיה הזנה טובה לתחנה - אנשים לא ישתמשו בה", מזהירה יעל שכטר סיטמן, אחראית תחום תחבורה ציבורית בלובי 99. לדבריה, "אם כדי להגיע לרכבת צריך להחליף שלושה קווי אוטובוס או ללכת מרחק גדול, רבים יוותרו". בדיקה שערכנו באפליקציות הניווט ממחישה זאת, כאשר הגעה מפרדס חנה לתחנת חדרה מזרח דורשת, מעבר לנסיעה באוטובוס, גם הליכה של כ־15 דקות.

עם זאת, הפתרון עשוי להגיע מהמהלך שאושר בשבוע שעבר בוועדת הכלכלה להקמת רשויות תחבורה מטרופוליניות. הצעה זו, שעולה כעת לקריאה שנייה ושלישית, נועדה להעביר את סמכויות הניהול מהשלטון המרכזי לגופים אזוריים, מתוך הנחה שאלו מכירים טוב יותר את צורכי השטח ויידעו לקשר ביעילות בין אמצעי התחבורה השונים.

אך למרות האתגרים, מדובר בפרויקט חיוני. "המסילה המזרחית יוצרת עמוד שדרה שני לרכבות", מסבירה שכטר סיטמן ומציינת כי כיום רוב התנועה מתנקזת לאיילון העמוס. "המשמעות היא שתקלה אחת בתל אביב עלולה להשפיע על הרשת כולה, והמסילה המזרחית מספקת חלופה שמגדילה את הגמישות והקיבולת".

בשלב הראשון, הרכבת תפעל מחדרה לראש העין בנסיעה של כ־32 דקות. זמן הנסיעה המצטבר לתל אביב, כולל החלפה, יעמוד על כשעה מחדרה מזרח, 46 דקות מטייבה ו־39 דקות מטירה. הקו יופעל זמנית בא'־ה' בתדירות של שתי רכבות בשעה, ובמהלך 2027 ייפתחו תחנות אלעד ושוהם והשירות יתרחב לסופי השבוע. יש לציין שעל פי התכנון, הרכבת כולה הייתה אמורה להיפתח ב־2027, ככה ששלב הפתיחה הראשוני הוא בבחינת הקדמת הזמנים. עם זאת, יש לזה מחיר: מעבר לעובדה שלא כל המסילה נפתחה, חשמול הרכבות טרם הושלם, ככה שבשלב זה ייסעו על המסילה רכבות דיזל ישנות ומזהמות, שבנוסף גם מוגבלות בהאצת מהירות בהשוואה לחשמליות.

תגובות

ממשרד התחבורה: "אנו פועלים להבטיח מענה מיטבי, תוך התאמת מערך התחבורה הציבורית לצורכי האזור. כך, הוארכו הקווים העירוניים בטירה (3 ו-4) אל תחנת הרכבת, ובוצעו התאמות בקווים 18, 21 ו־118 כך שיספקו שירות לתחנה מסלעית, צור נתן, צור יצחק וכוכב יאיר־צור יגאל. באשר לקווים הבינעירוניים באזור, יצוין כי בחינת שילובם בסיבוב נוסף דרך תחנת הרכבת העלתה כי הדבר עלול להאריך את זמני הנסיעה עבור נוסעים הממשיכים ליעדים אחרים. בהתאם, הוחלט על תחנות אוטובוס חדשות בסמוך לתחנה".