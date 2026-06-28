מנתיבי איילון לרכבת ישראל: הדיל שעשוי לפתור את פלונטר המינויים

שעון החול למינויים בחברות הממשלתיות אוזל, והשרים שמעוניינים לבצע בליץ מינויים נוסף רגע לפני ההכרזה על תקופת בחירות שעוצרת את היכולת למנות לתפקידים בכירים, ממתינים להחלטה של מנכ"לית אחת. לגלובס נודע כי מאחורי הקלעים נרקם דיל שלפיו מנכ"לית נתיבי איילון, אורלי שטרן, תועבר לתפקיד מנכ"לית הרכבת, ובכך תפנה את הכיסא באיילון למינוי חדש קודם לתקופת הבחירות.

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כבר שנים שרכבת ישראל במשבר. ועד העובדים חזק ומקושר ללשכות השרים, הדירקטוריון עוין למנכ"לים, בוצעו נסיונות רבים למינויים פוליטיים ולהתערבות בהחלטות ניהוליות, ועשרות מיליארדי שקלים ממתינים לפרסום מכרזים. בין לבין, הנוסעים נפגעים מאיכות הולכת ויורדת של שירותים ומקצב ביצוע לא מספק של פרויקטים. לכן, קשה להתפלא שבגלל מיעוט מועמדים איכותיים לתפקיד המנכ"ל, דירקטוריון החברה נאלץ לבטל את הליך האיתור הקודם ולפרסם הליך חדש.

המנכ"ל הקבוע האחרון של הרכבת הודיע על התפטרותו בחודש יולי בשנה שעברה. מאז ובמשך כמעט שנה החברה מתנהלת עם ממלאי מקום בתפקיד המנכ"ל. בינתיים, יו"ר הדירקטוריון משה שמעוני סיים קדנציה שנייה סוערת בחברה ועבר לתפקיד יו"ר חברת מקורות הממשלתית, והרכבת נותרה ללא מנהלים בתפקידים בכירים - לא יו"ר ולא מנכ"ל.

המנכ"לית תפנה את כיסאה?

בינתיים, בחברת נתיבי איילון הממשלתית התפתח עימות מסוג אחר שעניינו גם כן - מינויים. בשנה שעברה עידן דוד מונה לתפקיד היו"ר, לאחר שכיהן כמנכ"ל עיריית אשקלון ללא ניסיון קודם בתחום התחבורה המטרופולינית. דוד היה מועמדו של השר דוד אמסלם ומקובל גם על שרת התחבורה מירי רגב.

כמנכ"לית נתיבי איילון מכהנת אורלי שטרן, שנחשבת למוערכת ומקצועית במסדרונות הממשלה. לכן, בממשלה היו רבים שהביעו פליאה כנגד הניסיון של דוד להדיח את שטרן במסגרת שתי ישיבות דירקטוריון שבהן רשות החברות מנעה את המהלך, ואף פתחה בבדיקה באמצעות מבקר חיצוני בחברה. הסיבה: לשטרן נותרו עוד מספר חודשים עד לסיום תפקידה, אך פרסום הליך מכרזי לתפקיד המנכ"ל כעת יאפשר לדירקטוריון למנות מנכ"ל עוד לפני תקופת הבחירות.

לכן, הדיל שנרקם הוא להציע לשטרן את תפקיד מנכ"לית הרכבת שאליו תוכל לעבור במהירות רבה כדי "לשקם את החברה", וכך יתפנה תפקידה למינוי על ידי הדירקטוריון שחפץ למנות מנכ"ל עוד לפני ההכרזה על תקופת הבחירות.

הבעיה: לפי גורמים בממשלה שטרן לא מתלהבת לקבל על עצמה את התפקיד. הסיבה לכך לא ידועה בשלב זה, אבל ניתן להניח שכמו רבים קודם לכן, ההתלהבות לנהל חברה במשבר כשהיא מוכתמת מבחינה ציבורית ומקצועית כנראה לא בשיאה.

נציין שהתפקיד כבר הוצע למנכ"לים אחרים, בהם ניסים פרץ מנכ"ל נתיבי ישראל ואיתמר בן מאיר מנכ"ל נת"ע, אך אלה סירבו לפי שעה. מינוי היו"ר לרכבת מתעכב עד להיוודע זהות המנכ"ל או מועד ההכרזה על בחירות - המוקדם מבין השניים.