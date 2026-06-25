הסינים משבשים את המעבר של רכבי הממשלה למודל ליסינג

מינהל הרכב הממשלתי באוצר החליט לדחות את התוכנית למעבר צי הרכב הממשלתי לליסינג. עד כה רכשה המדינה את רוב כלי הרכב לצי בבעלות ישירה, למעט היקף מצומצם של השכרות תקופתיות. לפי התוכנית המקורית, המעבר ההדרגתי לליסינג תפעולי היה אמור להתחיל השנה כפיילוט במטרה להשיג חיסכון בהוצאות התפעול. במאי 2025 אף הודיע האוצר כי "המדינה נערכת לליסינג בחלק מכלי הרכב" וכי "ההחלטה על פלחי הרכב שיכללו במודל זה תתקבל עם השלמת עבודת המטה". במקביל, פרסם בשנה שעברה מינהל הרכש מכרז לשירותי ייעוץ בנושא.

● דוח המבקר: אין תוכנית מסודרת לפרישת עמדות טעינה לרכבים חשמליים

● הענישה הוחמרה: מעבר באור אדום או החזקת סלולר מקרבים אתכם לנהיגה מונעת

אולם לגלובס נודע כי לאחרונה הוחלט על דחיית התוכנית. כתחליף, הוחלט להמשיך ברכש ישיר של כלי רכב, תוך הרחבת השכרת הרכבים הזמניים לעובדים שרכבם יצא משימוש, לצד הארכת משך השימוש בכלי הרכב הקיימים בצי. בענף הרכב מעריכים כי ההקפאה נובעת, בין השאר, מהניסיון לצמצם את נוכחותם של כלי רכב מתוצרת סין בצי הממשלתי על רקע לחץ אמריקאי בנושא. באוצר חוששים כי פרסום מכרז ליסינג כללי, המבוסס בעיקר על מחיר, יוביל לכך שמרבית הצעות חברות הליסינג יתבססו על דגמים סיניים הזולים משמעותית מהחלופות היפניות, הדרום־קוריאניות והאירופיות - וזאת דווקא בפלחי הרכבים מופחתי הזיהום שבהם מעוניינת המדינה להצטייד.

על פי הערכות, מהלך ממשלתי רשמי לסינון כלי רכב סיניים עלול להעמיק את המתיחות מול ממשלת סין. לדברי מקורות בענף, גופי סחר - חלקם ממשלתיים - פנו לאחרונה לגורמים בישראל וביקשו "הבהרות". הם רמזו כי למהלכים שנועדו לפגוע בתעשיית הרכב הסינית עשויות להיות השלכות גומלין. ממינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה והתעשייה נמסר בתגובה כי הנושא אינו מוכר להם.

מכרז הליסינג הממשלתי תוכנן להיות אחד הגדולים והמשמעותיים שפורסמו אי פעם בישראל. צי הרכב הממשלתי, המנוהל על ידי מינהל הרכב הממשלתי באוצר, הוא מהגדולים במשק וכולל כ־15 אלף כלי רכב, מתוכם כ־5,000 עד 6,000 רכבים צמודים לעובדים. בנוסף, על פי התכנון, גופי סמך ציבוריים רבים - בהם רשויות מקומיות וחברות ממשלתיות המחזיקות באלפי רכבים נוספים - היו אמורים להצמיד את חוזי הליסינג שלהם לתוצאות המכרז הממשלתי וליהנות מאותם תנאים שמקבלת הממשלה.

משרד האוצר: "הנושא נמצא בבחינה במסגרת עבודת מטה המתבצעת בימים אלה, הכוללת בין היתר סקרי שוק, בחינת מודלים כלכליים ומיפוי הצרכים. עם השלמת הבחינות וקבלת ההחלטות בנושא, ייקבע אופן ההתקדמות והיישום בהתאם לממצאים ולהנחיות שיגובשו". 

פיאט משיקה קרוס-אובר עירוני מ-119 אלף שקל

השבוע נחת בישראל הקרוס־אובר הקומפקטי פיאט גרנדה פנדה, שעיצובו משלב אלמנטים מודרניים לצד רמזים "נוסטלגיים" לפנדה המקורית. אורכו של הרכב 4 מ', רוחבו 1.63 מ', גובהו 1.63 מ' ובסיס הגלגלים שלו באורך 2.54 מ'.

להנעה אחראי מנוע 1.2 ליטר טורבו־בנזין עם סיוע היברידי "קל", ומערכת הדלק המוצהרת היא 18.5 ק"מ לליטר. לרכב תא נוסעים בעל מערך פיקוד דיגיטלי, והאבזור התקני בדגם הבסיס כולל בין השאר חישוקי 16 אינץ', בלם יד חשמלי ומפתח חכם. הרכב מוצע בשתי רמות גימור במחירים של 119 ו־126 אלף שקל.

פיאט גרנדה פנדה / צילום: יח''צ

דגמים היברידיים חדשים ל-ORA וליונדאי

חברת כלמוביל השיקה השבוע בישראל שני דגמים היברידיים חדשים שפונים למרכז השוק. הדגם הראשון הוא הקרוס־אובר ההיברידי ORA 05 מבית קבוצת גרייט־וול הסינית. הרכב שומר על עיצוב ה"רטרו" הפנימי והחיצוני של המותג, ואורכו 4.47 מ', רוחבו 1.82 מ', גובהו 1.64 מ' ובסיס הגלגלים שלו באורך 2.72 מ'. נפח תא המטען עומד על 390 ליטר. הרכב מגיע עם מערכת הנעה היברידית מלאה המשלבת מנוע בנזין 1.5 ליטר טורבו, מנוע חשמלי וסוללה קטנה. ההספק המשולב הוא 223 כ"ס וצריכת הדלק הממוצעת המוצהרת היא כ־19.6 ק"מ לליטר. המכונית תשווק בשלוש רמות גימור, וכבר בגרסת הבסיס מותקן מסך מולטימדיה 14.6 אינץ', מצלמות היקפיות, מושב נהג חשמלי ועוד. המחירים נעים בין כ־140 ל־149 אלף שקל.

ORA 05 / צילום: יח''צ

במקביל, החלה החברה לייבא את הגרסה האירופית של יונדאי טוסון ההיברידי, שעד כה שווק בגרסה אמריקאית מוארכת. הרכב מצויד באותה מערכת הנעה, המשלבת מנוע 1.6 ליטר טורבו־בנזין ומנוע חשמלי עם הספק משולב של 230 כ"ס. צריכת הדלק הממוצעת שלו היא כ־17.8 ק"מ לליטר. הדגם משווק בשלוש רמות גימור במחיר התחלתי של 190 אלף שקל, כעשרת אלפים שקל פחות מגרסת ה־XL האמריקאית.

אקספנג: חשמלית מנהלים חדשה ב-199 אלף שקל



קבוצת פריסבי (קרסו מוטורס) השיקה השבוע בישראל את הדור החדש של מכונית הסדאן החשמלית הגדולה אקספנג P7+. המכונית ניצבת על פלטפורמה חדשה לגמרי ומתאפיינת בעיצוב "פאסטבק" ספורטיבי עם דלת אחורית מתרוממת.

אורכה 5.07 מ', רוחבה 1.94 מ', גובהה 1.51 מ' ובסיס הגלגלים שלה באורך 3 מ'. תא המטען מציע נפח של 573 ליטר. היא מיובאת כעת בתצורת הנעה אחת הכוללת מנוע בודד בהספק 313 כ"ס וסוללה בקיבולת 75 קילוואט־שעה, המעניקה טווח נסיעה של עד 530 ק"מ בתקן WLTP.

האבזור התקני מקיף וכולל בין השאר ריפודי עור, מושבים קדמיים חשמליים עם עיסוי, גג זכוכית פנורמי, חישוקי 20 אינץ' ועוד. מחירה עומד על 199 אלף שקל, זול בכעשרת אלפים שקל ממחיר הבסיס של הדור היוצא.

אקספנג P7+ / צילום: יח''צ

לנד רובר מציגה דיפנדר במחיר בסיס חדש ונגיש יותר

חברת המזרח השיקה השבוע גרסת בסיס חדשה של הלנד רובר דיפנדר 110 הארוך, עם מחיר פתיחה של 495 אלף שקל לגרסת חמישה מושבים - מחיר הנמוך בעשרות אלפי שקלים מהעלות הקודמת. הדגם, S300, מצויד במנוע טורבו־בנזין בנפח 2 ליטרים המפיק 300 כ"ס, ומגיע ארצה בתקינה אמריקאית. רמת האבזור כוללת בין השאר מושבים קדמיים חשמליים וחישוקי 19 אינץ'.