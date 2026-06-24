ועדת הכלכלה אישרה השבוע שורה של שינויים בשיטת הנקודות לנהגים שביצעו עבירות תנועה. באילו מקרים החליטו להקל על הנהגים, ובאילו להיפך, מתי לא נתחמק מקורס נהיגה מונעת ועוד. גלובס עושה סדר.

למה עכשיו זה הגיע לכנסת?

בפברואר 2026 אושר חוק חדש, שקבע בין השאר שעבירות תעבורה שאינן חמורות ייחשבו הפרה מינהלית, ולא עבירה פלילית. כמו כן, נוספה שכבה של ערכאה שיפוטית שכוללת ערר דיגיטלי, ללא התייצבות פיזית בבית המשפט.

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יחד עם זאת, התקנות שנוגעות לשיטת הניקוד בגין כל עבירה - הנקודות שהנהג מקבל במקביל לקנס הכספי - נותרו מחוץ לרפורמה.

לכאורה מדובר היה בעניין טכני, אבל מאחורי הקלעים דרש יו"ר ועדת הכלכלה, ח"כ דוד ביטן, ממשרד התחבורה הקלות בשיטת הניקוד החדשה, במקביל להפעלת בתי הדין החדשים. המשרד נתן התחייבות מפורשת בעניין הקלות בשיטת הניקוד, כך לפי דברי היועץ המשפטי בדיון, אך חזר בו לאחר מכן. משרד התחבורה סבר שלא ניתן לתת הקלה בלי להחיל החמרה על חלק מההעבירות. בסופו של דבר, ההקלות לא אושרו במשך חודשים, שבהם על שלל עבירות לא ניתנו כלל נקודות.

רפורמת הניקוד: השינויים המרכזיים ● הניקוד על שימוש בסלולרי, מעבר באור אדום ואי־מתן זכות קדימה עלה מ־8 ל־10 נק'

● נסיעה נגד כיוון התנועה ירדה מ־6 ל־4 נק', וחלק מהעבירות בוטלו מניקוד

● עבירות של עד 6 נק' יימחקו לאחר שנה במקום שנתיים (לנהגי רכב פרטי)

● באותו אירוע ייספר רק הניקוד של העבירה החמורה ביותר

השבוע, באיחור ניכר, הכנסת אישרה גם את תקנות הניקוד החדשות - עם החמרה מחד והקלה מאידך.

ממשרד התחבורה נמסר כי "לאור הנתונים הקשים של תאונות הדרכים שהלכו והצטברו, משרד התחבורה סבר שהקלות משמעותיות מדי בשיטת הניקוד יפגעו במאבק נגד התאונות וישדרו זילות באכיפה. משכך, ביקש להגיע להסכמה עם יו"ר ועדת הכלכלה על מתווה אחר להחלת שיטת הניקוד. משך הזמן שחלף עד לאישור התקנות נבע מבחינה, דיון ואישור שנדרשו מול כלל הגורמים הרלוונטיים".

מה משמעות הניקוד? למה שהנהג "יתרגש" מהנקודות?

שיטת הניקוד מוגדרת כאמצעי תיקון והכוונת התנהגות. נהג שצבר יותר מ־12 נקודות מוכרח לעבור קורס נהיגה מונעת בסיסי. משך ההכשרה עומד על כ־8 שעות, הנחלקות לשני מפגשים, ועל המשתלמים לעמוד ב־100% נוכחות. אם הנהג ימשיך ויצבור 24 נקודות, הוא יחויב לעבור קורס מתקדם, נוסף על הקורס הבסיסי.

לאחר 36 נקודות רישיונו ישלל לשלושה חודשים. בצבירה חוזרת של 36 נקודות, הוא ייפסל לתשעה חודשים, ואחר כך הנהג יחויב לעבור מחדש בחינת תיאוריה וטסט מעשי.

מהו מחירון הנקודות החדש?

במסגרת התקנות, השתנה הניקוד לשורה של עבירות תנועה. בצד המקל, אושרה הפחתה במספר עבירות קלות: עבירת הפרעה או עיכוב תנועה, למעט בידי הולך רגל, תרד מ־4 נקודות לאפס. הנקודות בגין נסיעה כנגד כיוון התנועה הופחתו מ־6 נקודות ל־4 נקודות.

כניסה לצומת לא פנוי תהיה פטורה גם היא מניקוד, לעומת 6 נקודות עד כה. ההחרגה במקרה הזה היא במקרה של חסימת מסילת ברזל.

הקלה נוספת: עבירת נהיגה ברכב שרישיונו פקע תרד מ־6 נקודות ל־4 נקודות בארבעת חודשים הראשונים שרישיון הרכב לא בתוקף. נהיגה ללא רישיון בתוקף מעל שישה חודשים ועד שנתיים הופחתה מ־8 נקודות ל־4 נקודות. השינויים ייכנסו לתוקף תוך 30 יום מפרסום התקנות ברשומות.

מהן העבירות שהוחמרו הנקודות בגינן?

הוועדה אישרה גם את הצעת משרד התחבורה להעלות את הניקוד לעבירות תנועה חמורות מ־8 ל־10.

העבירות הללו כוללות שימוש בטלפון סלולרי בנהיגה - איסור על אחיזת המכשיר, עבירה שהעונש שלה הוא גם קנס בסך 1,000 שקל. כמו כן, הוחמר הניקוד לנסיעה ברמזור אדום ואי-מתן זכות קדימה להולך רגל במעבר חצייה.

נהיגה שלא על הכביש, למשל בשולי הדרך, הוחמרה מ־6 ל־10 נקודות, למעט רכב דו-גלגלי.

מה לגבי תפוגת הנקודות לנהגים עבריינים?

שתי הקלות משמעותיות נגעו לתאריך התפוגה של נקודות ולמספר ההפרות בפעולה אחת. השינוי בתוקף הנקודות מתייחס רק לעבירות של נהגי רכב פרטי, וקובע מחיקת עבירה שמשמעותה עד 6 נקודות בחלוף שנה אחת, לעומת שנתיים עד הרפורמה.

כשמדובר בעבירות של 8 או 10 נקודות, תוקפן ימשיך להיות שנתיים. ההקלה תיכנס לתוקף בעוד שנה.

הקלה נוספת נוגעת למצב שבו נהג ייתפס באותו אירוע על מספר הפרות תעבורה. במקרה כזה יירשמו לחובתו רק הנקודות של ההפרה החמורה מביניהן. תוקפה של הקלה זו יכנס לתוקף בתוך 30 יום מהפרסום ברשומות.