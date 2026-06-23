אושר לקריאה שנייה ושלישית: "חוק החניונים" צפוי להתבטל

ועדת הכלכלה בראשות ח"כ דוד ביטן אישרה היום (ג') לקריאה שנייה ושלישית את הנוסח שיבטל את "חוק החניונים", חוק שספג הרבה ביקורת בשל ההשפעה שלו על השוק. כעת, שבעה חודשים אחרי שהחוק נכנס לתוקף, הוא צפוי להתבטל, והחניונים יחזרו לגבות תשלום כפי שהיה בעבר - עבור שעה ראשונה שלמה ולאחר מכן לפי יחידות של רבע שעה.

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ביטול החוק אושר במסגרת החוק להקמת רשויות תחבורה ציבורית מטרופוליניות בתל אביב, בירושלים ובחיפה ובשלב שני גם בבאר שבע, לפיו ניהול התחבורה הציבורית יעבור מהשלטון המרכזי למועצה מטרופולינית המורכבת מראשי רשויות שמכירים את צורכי השטח. הסעיף ייכנס לתוקף ארבעה חודשים לאחר פרסום החוק ברשומות, על-מנת לאפשר לבעלי החניונים זמן היערכות.

החוק פעל לרעת לא מעט נהגים

נזכיר כי "חוק החניונים" נועד להקל את התשלום על נהגים שנכנסו לחניה לתקופה קצרה וחויבו על שעה שלמה. לפי המנגנון הקודם, מי שחנה במהלך השעה הראשונה חויב בגין שעה ראשונה, ומי שחנה למשך יותר משעה יותר חויב בשעה השנייה על כל רבע שעה.

"חוק החניונים" בא לשנות את המגנון, כך שבעלי החניונים הפרטיים יחויבו לגבות מחיר לפי דקה ולהטיב עם אותם הנהגים שחונים במשך פחות משעה, ואולם בפרקטיקה החוק עבד לרעת לא מעט נהגים. בעלי החניונים רצו לפצות על ההפסדים של מי שחנה פחות משעה ביחס למה שהיו מרוויחים קודם לכן, וקבעו מחירים על כל דקת חניה, שיצרו מצב שמי שחנה למשך שעתיים ויותר, שילם משמעותית יותר כסף מאשר במצב הקודם.

כתוצאה מכך קמה זעקת הנהגים בתקשורת וברשת בעקבות חיובים לא הגיוניים בחניונים.

מתי התיקון יאושר? לא ברור

היום כאמור אושר לקריאה שנייה ושלישית ביטול החוק, וזאת בכפוף לאישורו במליאה, ואולם גורמים מעריכים כי בשל המצב הפוליטי לא ברור מתי התיקון יאושר.

ככל שביטול החוק ייכנס לתוקף, נחזור למצב הקיים, לפיו גובים מחיר חניה לפי שעה, וגם מי שחנה פחות משעה ישלם על שעת חניה מלאה, ובשעה השנייה ישלם על כל רבע שעה. ואולם יש מי שמצנן את ההתלהבות וטוען כי גם אם התיקון יעבור, הוא לא בהכרח יפחית את התשלומים.

יו"ר ועדת הכלכלה ח"כ ביטן ציין בדיונים הקודמים כי הוא מקווה שהתיקון יוביל להורדת מחירים, אך הודה כי לא בטוח שזה מה שיקרה - זאת משום הנושא נמצא בידיים של בעלי החניונים עצמם, שצריכים להתחייב להורדת מחירים. החוק עצמו נוגע רק במנגנון ולא קובע מחיר מירבי לאותם בעלי חניונים, וזאת כדי לממש תחרות חופשית, ומי שצפויים להיפגע מפלונטר הם הצרכנים.