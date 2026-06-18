התיקון בחוק שיגן על צרכנים שנפלו קורבן להונאה בכרטיס אשראי

משרד המשפטים מקדם תיקון חקיקה שנועד להתמודד עם תופעה של הונאות פיננסיות בכרטיסי אשראי. ההצעה לתיקון החוק יצאה לדרך לפני שנתיים, ונועדה להרחיב את ההגנה על צרכנים.

היום אין חובה מוחלטת על חברות כרטיסי אשראי להשיב כספים שהוצאו תוך שימוש בקוד הסודי שעל גב הכרטיס, שמסר בעל הכרטיס, גם אם הוצאו ממנו תוך התחזות, או תוך שימוש בקוד שנשלח לאישור למכשיר הנייד.

● אישום בפרשת "העוקץ הרוסי": הונה קשישים דוברי רוסית וגנב את כספם

● השב"כ יבדוק: איך הגיעו תרופות פסיכיאטריות למחית מזון לפעוטות

● מבקר המדינה: רשויות מקומיות עשו שימוש שלא כדין במצלמות אכיפה

בהצעת הבסיס לתיקון חוק שירותי תשלום, שיצאה לדרך בשנת 2024, הוצע להרחיב את ההסדר למקרים שבהם האדם מסר את הקוד הסודי בשל הונאה. החוק יגן על מצבים אלו. במקרה כזה יהיה הסדר דומה לגניבה או אובדן אמצעי תשלום.

כעת מתקדמת הצעת החוק לתזכיר נוסף, שפורסם לאחרונה בשל הערות הבנקים. לפיו, חברות האשראי ישתפו מידע על הונאות שנתקלו בהן, כדי למנוע את ההונאה הבאה. כך, הגופים הפיננסיים יוכלו להיערך בהתאם. הפרטים שיועברו יהיו פרקטיקות ההונאה, ויהיה מאגר מידע אנונימי. בשלב הבא יעבור התיקון לחוק לאישור ועדת השרים.

"כלים טובים יותר להתמודדות"

לדברי עו"ד כרמית יוליס, המשנה ליועצת המשפטית לממשלה (משפט אזרחי): "תזכיר החוק נועד להעניק כלים טובים יותר להתמודדות עם תופעת ההונאות הפיננסיות, שהולכת ומתרחבת".

בהתייחס לתזכיר הקודם אומרת יוליס, כי הוא יעניק "מעין מעטפת ביטוחית לצרכנים תמי לב שהונו אותם, גם אם ההונאה הייתה בדרך של התחזות, והם יקבלו חזרה את כספם".

גורמים בייעוץ המשפטי לממשלה, שעסקו בהכנת החוק מסבירים, כי "מאחר שההונאות כיום הן מאוד מתוחכמות, ולעיתים כוללות גם התחזות לגורם שהוא בעל סמכות, או התחזות לבנק של הלקוח או לאפליקציית תשלומים, יכולה לעלות שאלה האם חברת שירותי התשלום חייבת להשיב את הכספים ללקוח, או שמא מדובר במצב שבו הלקוח מסר רכיבים סודיים ויש פטור מאחריות.

"התזכיר שהופץ בשנת 2024 מתמודד עם מורכבות זו, וקובע כי הכספים יושבו ללקוחות גם במצבים המורכבים של ההונאות המתוחכמות".

תזכיר החוק פורסם על ידי שר המשפטים והוכן על ידי המשנה, עו"ד כרמית יוליס, ואנשי צוותה יערה למברגר ואיגי פז, בשיתוף המשנה ליועמ"ש לממשלה (משפט ציבורי-חוקתי), אביטל סומפולינסקי, ולירון מאוטנר מייעוץ וחקיקה (משפט ציבורי-חוקתי) בתיאום עם בנק ישראל והרשות להגנת הפרטיות.