פרקליטות המדינה הגישה כתב אישום נגד אולג פוגוסיאן, בן 31 מבת ים, שהיה חלק מרשת ההונאה המאורגנת המכונה "העוקץ הרוסי", שפועלת באופן שיטתי נגד קשישים דוברי רוסית ברחבי הארץ.

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מכתב האישום עולה כי הנאשם הוא חלק מרשת הונאה שיטתית שפועלת נגד קשישים דוברי רוסית. חברי הרשת נהגו ליצור קשר טלפוני עם קשישים ולהציג את עצמם בכזב כנציגי הביטוח הלאומי, רשות המסים, בנקים וגופים רשמיים נוספים. לאחר שרכשו את אמון הקורבנות, הם הנחו אותם לרכז כסף מזומן, תכשיטים ורכוש יקר-ערך ולהעבירם לנציג מטעמם באמתלות שונות.

כך למשל, באחת השיחות נאמר לאישה מבוגרת כי לאור פגיעת הטיל האיראני בבית בערד, כדאי לה לבטח כסף וזהב המוחזקים בבית. לאחר שיחת ועידה עם אחר שהתחזה לנציג מס הכנסה, נאמר לה כי יגיע שליח לביתה לקחת את הרכוש, לבטח אותו ולהחזירו לאחר מכן.

בשיחה עם נפגעת אחרת, נאמר לה על-ידי מי שהתחזה כנציג הביטוח הלאומי כי בהתאם לחוק חדש יש לבטח רכוש וכסף הנמצא בבית, וכי הביטוח מבוצע פיזית.

בהמשך הגיע הנאשם בעצמו, או מי שפעל מטעמו, אל בתי הקשישים, לרבות לדיור מוגן, ואסף את הרכוש ואת הכסף. במקרים מסוימים הנאשם התחזה לאדם אחר שאינו דובר רוסית, במטרה להקשות על הקורבנות לתקשר עמו ולהבין כי מדובר בתרמית.

מכר זהב בחצי מיליון שקל

עוד עולה מכתב האישום כי פוגוסיאן היה אחראי גם על מימוש חלק מהשלל שהתקבל במרמה. בין היתר הוא איתר סוחר זהב, בדק מראש את תנאי המכירה ואת המחירים שניתן לקבל עבור התכשיטים, ובהמשך מכר זהב שהתקבל מהקשישים במסגרת פעילות הרשת. בדרך זו נמכר זהב בשווי של כחצי מיליון שקל, בנוסף לעשרות אלפי שקלים במזומן שהתקבלו מהקשישים.

כתב האישום, שהוגש על-ידי עו"ד יהונתן אילון-הירש מפרקליטות מחוז מרכז, מתאר פעילות עבריינית מתוחכמת, מאורגנת ושיטתית, שבוצעה תוך ניצול מכוון של אוכלוסייה מבוגרת ופגיעה, כאשר חברי הרשת פעלו כדי לרכוש את אמון הקשישים וקיבלו לידיהם את רכושם ואת כספם.

כתב האישום מייחס לפוגוסיאן 12 אישומים בגין ביצוע עבירות של קשירת קשר לביצוע פשע, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות בצוותא, התחזות לאדם אחר בכוונה להונות, גניבה, שיבוש מהלכי משפט ועבירות נוספות. הפרקליטות ביקשה מבית המשפט להורות על מעצרו של פוגוסיאן עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו.

*** חזקת החפות: אולג פוגוסיאן לא הורשע, ועומדת לו חזקת החפות.