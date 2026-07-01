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נתב"ג

כולל דיוטי פרי חדש: טרמינל 3 בנתב"ג בדרך להרחבה משמעותית

עפ"י התוכנית שפרסמה היום רשות שדות התעופה, יוקם אגף חדש בצידו המזרחי של טרמינל 3, בשטח של כ-63 אלף מ"ר, שיכלול 86 דלפקי צ'ק-אין, אולמות נוסעים, מסעדות, שטחי מסחר ודיוטי פרי • מדובר בהגדלה של הטרמינל בכ-70% • המטרה: לתת מענה לגידול הצפוי בתנועת הנוסעים, לשפר את השירות ולקצר זמני המתנה

אלון פרל 13:02
טרמינל 3 החדש בנתב''ג / הדמיה: רשות שדות התעופה
טרמינל 3 החדש בנתב''ג / הדמיה: רשות שדות התעופה

רשות שדות התעופה ממשיכה להיערך לכ-40 מיליון נוסעים בשנה: לאחר שבתחילת השבוע הודיעו ברשות על הקמת יחידת בקרה ראשית בנתב"ג, שתגדיל משמעותית את מספר ההמראות והנחיתות, כעת השינוי מגיע גם לטרמינל 3.

על-פי התוכנית שנחשפת היום (ד'), יוקם אגף חדש בצידו המזרחי של טרמינל 3, בשטח של כ-63 אלף מ"ר, שיכלול 86 דלפקי צ'ק-אין, אולמות נוסעים, מסעדות, שטחי מסחר ודיוטי פרי. מדובר בהגדלה של הטרמינל בכ-70%.

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למעשה, הפרויקט כולל שני מבנים: מבנה חדש בשטח של כ-41 אלף מ"ר בן ארבע קומות ומבנה לוגיסטי של כ-22 אלף מ"ר שיכלול מערכת בידוק ומיון.

היום פרסמה רש"ת את המכרז להרחבת הטרמינל, כאשר ב-15 ביולי ייערך מפגש מציעים, והמועד האחרון להגשת בקשות הוא ב-24 בספטמבר.

טרמינל 3 החדש בנתב''ג / הדמיה: רשות שדות התעופה
 טרמינל 3 החדש בנתב''ג / הדמיה: רשות שדות התעופה

לדברי רש"ת, הרחבת המבנה הקרקעי של טרמינל 3 נועדה לתת מענה לגידול הצפוי בתנועת הנוסעים בעשורים הקרובים (עד כ-40 מיליון בשנה), לשפר את רמת השירות ולקצר זמני המתנה.

כאמור, בתחילת השבוע הודיעה רש"ת על הקמת יחידת הבקרה הראשית (יב"ר) בנתב"ג, במהלך שצפוי להגדיל את מספר התנועות השעתיות (המראות ונחיתות) מ-36 ל-60 - עלייה של כמעט 70%.

עם זאת, יש לציין כי לפי תחזיות רשות שדות התעופה, עד שנת 2040 צפוי נמל התעופה בן גוריון להגיע לקיבולת המקסימלית שלו, העומדת על כ-40 מיליון נוסעים בשנה. גם הפרויקטים הנוכחיים לא יגדילו קיבולת זו, כך שהדבר לא סותר את הצורך המהותי בבניית בסיס תעופה נוסף בישראל.

יו"ר רשות שדות התעופה, אלוף במיל' יפתח רון-טל, מסר: "פרויקט הרחבת טרמינל 3 מבטא את המחויבות שלנו להבטיח שמדינת ישראל תהיה ערוכה אסטרטגית לעשורים הבאים. אנו משקיעים היום בתשתיות הלאומיות שיאפשרו לנתב"ג להמשיך לשמש שער הכניסה והיציאה המרכזי של ישראל, תוך שמירה על הסטנדרטים הגבוהים ביותר של בטיחות, ביטחון ושירות".