יוצאים מבסיסי חיל האוויר: יחידה בקרה ראשית תוקם בנתב"ג

רשות שדות התעופה יוצאת לדרך עם פרויקט תשתית אסטרטגי - הקמת יחידת הבקרה הראשית (יב"ר) בנתב"ג. לגלובס נודע כי המהלך צפוי להגדיל את מספר התנועות השעתיות (המראות ונחיתות) מ-36 ל-60 - עלייה של כמעט 70%.

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עד היום, יחידות הבקרה האווירית התפצלו לשתי יחידות - בצפון ובדרום - שלמעשה ישבו בבסיסי חיל האוויר. כעת, היחידות יאוחדו וכלל מערכי המכ"ם, הקשר והבקרה ינוהלו ממוקד אחד. מעבר להתייעלות הרבה, שתאפשר כאמור מספר נחיתות והמראות גבוה יותר, הדבר ייצור בידול בין בסיסי התעופה האזרחיים לצבאיים.

לדברי רשות שדות התעופה, הפרויקט יהווה את התשתית לניהול התנועה האווירית של ישראל בעשורים הבאים, יגדיל משמעותית את קיבולת המרחב האווירי ויאפשר לתת מענה לגידול הצפוי במספר הטיסות והנוסעים. ברשות אף מציינים כי עבור הנוסעים, משמעות הפרויקט היא מערכת תעבורה אווירית מתקדמת, יעילה וגמישה יותר, שתאפשר לקלוט יותר טיסות, לצמצם עומסים ועיכובים הנובעים ממגבלות קיבולת, ולשפר את הדיוק והרציפות התפעולית של מערך הטיסות.

בימים אלה מפרסמת רשות שדות התעופה הליך מיון מוקדם (Pre-Qualification) לקבלנים, כחלק מהשלב הראשון בהקמת יחידת הבקרה הראשית.

עם זאת, יש לציין כי לפי תחזיות רשות שדות התעופה, עד שנת 2040 צפוי נמל התעופה בן גוריון להגיע לקיבולת המקסימלית שלו, העומדת על כ־40 מיליון נוסעים בשנה. גם הפרויקט הנוכחי לא יגדיל קיבולת זו, כך שהדבר לא סותר את הצורך המהותי בבניית בסיס תעופה נוסף בישראל.