ביום חמישי שעבר עברו בנתב"ג כ־101 אלף נוסעים ובכך נרשם היום העמוס ביותר בנמל התעופה מאז תחילת הקיץ. בכלל, בכל אוגוסט צפויים לעבור בנתב"ג כ־2.6 מיליון נוסעים, ובהמשך החודש עשויים להישבר גם שיאים נוספים. לצד הבשורות הטובות מצד הביקוש, יש גם בשורות טובות מצד ההיצע: בליץ של חברות תעופה זרות, שהודיעו בשבוע שעבר על חזרתן לישראל והן מצטרפות לאלה ששבו לטוס בשמי הארץ בחודשים האחרונים.

● הישראלים חזרו לטוס, המחירים המשיכו לטפס, ורווחי אל על הוכפלו

● בעוד חודש, 4 חברות יפעילו קו לניו יורק. מינימום לכרטיס: 1,400 דולר

כך למשל, בסופ"ש שעבר חזרה חברת SWISS השוויצרית, לאחר שעזבה בעקבות מבצע "שאגת הארי". החברה, מקבוצת לופטהנזה, חוזרת להפעיל טיסה יומית בקו ציריך־תל אביב עם מטוס ה־A330. במקביל, בתחילת השבוע, חברת התעופה הגרמנית קונדור - המיוצגת על־ידי קבוצת טל תעופה - השלימה את טיסה ההשקה שלה מפרנקפורט לתל אביב. החברה הגרמנית חוזרת לישראל אחרי 70 שנה והקו החדש יופעל בתדירות יומית.

השבוע חזרה גם חברת בריסל איירליינס - החברה הבלגית תפעיל 54 קווים שבועיים מתל אביב לאירופה. בנוסף, בסוף השבוע הודיעה חברת התעופה ההולנדית KLM כי תחזור לישראל ב־25 באוגוסט. גם חברת התעופה הרומנית AnimaWings חזרה השבוע לישראל ותתחיל להפעיל שלוש טיסות שבועיות בקו בוקרשט־תל אביב. היא אף מצטרפת לחברות האמריקאיות יונייטד ודלתא, שצפויות לחזור לישראל בתחילת ספטמבר.

כל אלה גם מצטרפות לחברות שהגבירו את פעילותן בישראל בחודשים האחרונים, כמו אתיופיאן איירליינס ואיתיחאד איירווייז. בשורה התחתונה, בחודש הבא צפויות לפעול בישראל יותר מ־50 חברות.

חוזרות בקיץ, פוזלות לחורף

אמנם אנחנו עדיין בעיצומו של שיא הקיץ, אך חברות התעופה שחוזרות כעת לישראל מביטות גם מעבר לפינה אל החורף. "רבעון 3 הוא הלחם והחמאה של חברות התעופה, אבל עם הכניסה לחודש ספטמבר הן מתחילות לראות ירידה בביקושים", מסביר ד"ר עוזי פרוינד־פיינשטיין, מומחה תעופה ובכיר במחלקה לניהול תיירות ומלונאות באקדמית כנרת. "אך למרות הירידה בביקוש, עדיין צריך למלא את ההיצע ואת המטוסים".

לדברי ד"ר פרוינד־פינשטיין, החברות מסתכלות גם לעבר הקיץ הבא. "כדי להיות כאן, הן צריכות לייצר נוכחות כבר בחורף ולהיות בתודעה של הישראלים. הרבה מהרכישות של הקיץ נעשות בחורף ומי שתיכנס מאוחר לא תמצה את הפוטנציאל שלה", הוא מסביר.

החברות הבולטות שחזרו ואלה שבדרך SWISS

תאריך חזרה: פעילה

טיסות שבועיות לציריך: 7 בריסל איירליינס

תאריך חזרה: פעילה

טיסות שבועיות לאירופה: 54 KLM

תאריך חזרה: 25 באוגוסט

טיסות שבועיות לאמסטרדם: 7 יונייטד איירליינס

תאריך חזרה: 8 בספטמבר

טיסות שבועיות לניו יורק: 14 דלתא

תאריך חזרה: תחילת ספטמבר

טיסות שבועיות לניו יורק: 7

ומה לגבי המלחמה? הן לא חוששות שהיא תיפתח שוב?

"החברות מסתכלות על המצב הכללי, בוחנות את אזהרות המסע של הרגולטור ועושות הערכת סיכונים. יש חברות, כמו ריינאייר למשל, שלא מוכנות לגעת עם מקל בישראל, אבל גם הרבה חברות מסתכלות על המצב, רואות שאין אזהרות חריגות ושהכול פה פועל כרגיל".

"משחרר כמות אדירה של מושבים"

ואיך צונאמי החברות הזה ישפיע עלינו? לפי קבוצת התיירות אופקים, החזרה המסיבית של חברות התעופה תורגש בכיס שלנו בכמה שלבים: הראשון - שמירה על המחירים הקיימים עם ירידה קלה והשני - השפעה על המחירים לטווח ארוך. ניתן לראות זאת במחירים שמציעה, למשל, יונייטד איירליינס שחוזרת לפעילות עם מחירי כניסה אטרקטיביים בעקבות הצורך למלא את המטוסים. בשלב הראשון מוצעים כרטיסים הלוך־חזור לניו יורק באקונומי ב־1,550 דולרים. לאחר מכן, המחירים דומים לאלו של החברות הישראליות ובטווח הארוך, כאמור, צפויה ירידה בשל התחרות.

"שם המשחק זה לייצר אפשרויות", מציינת רויטל בן נתן, מנכ"לית קבוצת התיירות אופקים. "בתקופה האחרונה נוצר צוואר בקבוק תעופתי, כשקיים ביקוש אדיר של אנשים שרוצים לטוס, אבל אין מספיק מקומות בטיסות של החברות הפועלות, מה שגם מעלה את המחירים.

עכשיו, כשהשמיים נפתחים מחדש, באופן טבעי, אנחנו צופים שכל מושב בחברה בינלאומית ייתפס במהירות ולכן בטווח המיידי, המחירים ככל הנראה יישמרו או יירדו רק במעט".

אבל מה יקרה בטווח הרחוק? "אם המגמה תישמר וייכנסו חברות נוספות כפי שאנחנו רואים שקורה כעת, אנחנו בהחלט נרגיש את זה גם בכיס, מעצם החוק הכלכלי של היצע וביקוש", מדגישה בן נתן.

לפי חברת הטרוול־טק lastminute.co.il, בתאריכים 14-10 בספטמבר (ראש השנה) מחיר ממוצע הלוך־חזור לאמסטרדם, עם KLM, עומד על 1,643 דולר. לבריסל, עם בריסל איירליינס, תשלמו 735 דולר בממוצע. טיסה לציריך, עם SWISS, עומדת על מחיר ממוצע של 1,170 דולר ולפרנקפורט, עם קונדור, תשלמו 980 דולר בממוצע.

האם נתב"ג יעמוד בעומס?

בחודש שעבר הזהיר מנכ"ל רשות שדות התעופה שרון קדמי כי נתב"ג נמצא בקצה גבול היכולת בשל נוכחות המתדלקים האמריקאיים. חלקם כבר עזבו את ישראל, במה שצפוי לשחרר במעט את הפקק.

לפי נתוני הלמ"ס אשתקד, נרשמו כ־9.42 מיליון יציאות של ישראלים לחו"ל. לשם השוואה, בשנת 2019, שנת השיא של התעופה הישראלית, נרשמו כ־9.9 מיליון יציאות של ישראלים לחו"ל.

"אם לא יקרה משהו דרמטי מבחינה ביטחונית - אני צופה שנתקרב לנתונים של 2025. הישראלים לא חוששים - רק אתמול התעוררנו לחדשות על ההפגנות ביוון ואנשים ממשיכים לטוס", מדגיש יהודה זפרני, מומחה לתיירות ותעופה בינלאומית במועדון הצרכנות הוט.

בשבוע האחרון עמד העיכוב הממוצע בטיסות היוצאות מנתב"ג על שעה, נתון מהגבוהים השנה. החברות המובילות בעיכובים: רד וינגס איירליינס (214 דקות בממוצע), TUS איירוויז (112 דקות) ובלו בירד (108 דקות). מנגד, החברות הדייקנות ביותר היו איתיחאד (20 דקות בממוצע) ופליי דובאי (21 דקות).