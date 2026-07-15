לאחר חוסר הוודאות ששרר אתמול, נראה כי בנתב"ג אפשר לנשום לרווחה, וסאגת המתדלקים האמריקאים מאחורינו. בהמשך להחלטת הקבינט, הוחלט כי עד ל-21 ביולי תופחת כמות המתדלקים האמריקאים שבנתב"ג ל-20, ויתר המתדלקים (כעשרה) יועברו לבסיסי צה"ל שיוקצו על-ידי משרד הביטחון.

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אתמול (ג') דווח כי ארה"ב החליטה להקפיא את פינוי המתדלקים שנותרו בנתב"ג, ויותר מכך - במהלך הלילה הקודם נחתו בנתב"ג ארבעה מתדלקים נוספים. בעקבות כך שיגר מנכ"ל רשות שדות התעופה שרון קדמי מכתב למנכ"ל משרד התחבורה משה בן זקן, בו צוין כי החל מ-23 ביולי צפוי להיות מחסור בעמדות החניה למטוסים, וכי "משמעות הדבר היא פגיעה בכ-50 אלף כרטיסי טיסה בחודש".

המתיחות עלתה אף יותר כאשר שרת התחבורה מירי רגב התייחסה לנושא וציינה כי לא ינחתו מטוסים אמריקאים בנתב"ג. "אנחנו בעיצומו של הקיץ - מאות אלפי כרטיסים נקנו על-ידי אזרחים ישראלים כדי לטוס וליהנות. הבטחנו שנאפשר את הטיסות ולא נבטל בגלל מטוסי התדלוק האמריקאים. לכן הנחיתי את רש"ת לא לאפשר נחיתה של מטוסי תדלוק מעבר למספר שסוכם - 20 מטוסים שיחנו בנתב"ג. שאר המטוסים יחנו בבסיסי חיל האוויר".

כעת, כאמור, נראה כי נמצא פתרון, וכעשרה מטוסים יעברו מנתב"ג לבסיסי חיל האוויר.

ברקע, המתיחות בין ארה"ב לאיראן עולה שלב, ובמקביל בישראל נערכים לעומסי שיא בנתב"ג בשבועות הקרובים. לפי שעה הדברים לא מתנגשים, ולא צפויים שיבושים בנתב"ג, אך נראה כי במזרח התיכון הדברים נכונים בדיוק לשעה זו, עד להודעה חדשה.