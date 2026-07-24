ברקע המצב הביטחוני המתוח במזרח התיכון, והדריכות לקראת סוף השבוע, שגרירות ארה"ב בישראל מפרסמת הערב (ו') הודעה לאזרחיה: "בשל המתיחות הגוברת במזרח התיכון, המצב הביטחוני נותר מורכב וקיים חשש להסלמה בלתי-צפויה.

"על אזרחי ארה"ב לנקוט משנה זהירות, לשמור על ערנות ולהיערך לאפשרות של ביטולי טיסות, סגירת מרחבים אוויריים ושיבושים נוספים בנסיעות".

בינתיים, בישראל שומרים על דריכות אך אין הודעה רשמית על ביטולי טיסות אפשריים. כזכור, מוקדם יותר השבוע אמר לגלובס מנכ"ל רשות שדות התעופה שרון קדמי, כי ברשות פועלים לקיים את הטיסות כסדרם, והדבר יתאפשר אם לא ינחתו בנתב"ג מטוסי תדלוק אמריקאים נוספים.