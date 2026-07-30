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נתב"ג

65 דקות בממוצע: נתב"ג סוגר שבוע עם עיכובים חריגים

יותר מ-70% מההמראות היום לא יצאו בזמן, כך על פי "מד העומס של נתב"ג" • ברקע העיכובים, שילוב נסיבות חריג: מטוסי התדלוק האמריקאיים שחונים בשדה התעופה, תקלות במערכות בקרה אווירית באירופה ועומסי הקיץ • ברשות התעופה אף מתנצלים בפני הנוסעים על "תחשות התסכול וחוסר הוודאות"

אלון פרל 21:09
נתב''ג / צילום: טלי בוגדנובסקי
נתב''ג / צילום: טלי בוגדנובסקי

העומס בנתב"ג הולך ומחריף: 214 מתוך 293 ההמראות המתוכננות היום יצאו באיחור של יותר מ-15 דקות, כך על פי "מד העומס של נתב"ג". למעשה, יותר מ-70% מההמראות היום לא יצאו בזמן.

במבט על שבעת הימים האחרונים, משך העיכוב הממוצע עמד על 65 דקות. כלומר, מדובר בשבוע עם העיכובים המשמעותיים ביותר שנרשם בנתב"ג השנה, כולל בתקופת המלחמה.

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הנתונים החריגים גם הובילו את רש"ת לשחרר הערב (ה') הודעה חריגה: "נוכחותם של מטוסי השותף בנמל התעופה מייצרים עומס תפעולי חריג ואפקט דומינו, המשפיע על קצב הפעילות ועל לוחות הזמנים של הטיסות. השפעה זו מורגשת ביתר שאת בתקופת השיא של עונת הקיץ, שבה נתב"ג פועל בהיקפי פעילות חסרי תקדים.

"אנו מודעים היטב לכך שכל עיכוב, גם אם קצר, עלול לגרום לאי נוחות, לשיבוש תוכניות ולהמתנה ממושכת עבור הנוסעים… אנו מבינים את תחושות התסכול וחוסר הוודאות ומבקשים להביע את התנצלותנו הכנה בפני כל מי שהושפע".

ברקע, לפני כשבועיים סוכם בקבינט על העברת עשרה מטוסי תדלוק של צבא ארה"ב מנתב"ג לבסיסי צה"ל, אך עדיין 30 המתדלקים נותרו בשדה התעופה האזרחי. לכך הצטרפו השבוע שתי תקלות באירופה - אחת במערכת בקרת התעבורה האווירית ביוון, והשנייה במערכת הבקרה האווירית של יורוקונטרול, הארגון האחראי על תיאום וניהול התנועה האווירית באירופה. כל אלו, בשילוב העומסים הרגילים של עונת הקיץ ויותר מ-90 אלף נוסעים שעוברים בנתב"ג מדי יום, מייצרים את "הסערה המושלמת".