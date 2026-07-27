החברה שלא עזבה את נתב"ג מפרוץ המלחמה ורק מגבירה תדירות

בזמן שהמצב הביטחוני מתוח עד הקצה, וחלק מחברות התעופה מבטלות טיסות לישראל, חברת אתיופיאן איירליינס הודיעה בסוף השבוע שעבר כי תרחיב את פעילותה בקו תל אביב-אדיס אבבה במהלך חודש אוגוסט. כך, החברה שמיוצגת בישראל ע"י קבוצת טל תעופה, תפעיל חמש טיסות שבועיות נוספות בין ראשון לחמישי, ומספר הטיסות השבועיות בקו יגדל מ־21 ל־26 (לכל כיוון).

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למעשה, לאחר שאל על הודיעה על ביטול הטיסות שלה לדרום אפריקה ב־2024, אתיופיאן נותרה החברה היחידה שמחברת את ישראל ישירות למרכז תעופתי גדול באפריקה, שממנו ניתן להמשיך לעשרות יעדים ברחבי היבשת (ישראייר אמנם מפעילה טיסות לאפריקה, אך בעיקר ליעד התיירותי זנזיבר). חלק נרחב מכך מיוחס כמובן גם לקשרים בין המדינות, אך בראש ובראשונה הדבר נעוץ בתהליכים שעברו על החברה בשנים האחרונות.

המהפכה בשירות הביאה להכפלת ההכנסות

"התחלתי לעקוב אחרי החברה הזו לפני 30 שנה", מספר יהודה זפרני, מומחה לתיירות ותעופה בינלאומית במועדון הצרכנות הוט. "בתחילת הדרך שלי הייתי אומר לאנשים להתרחק משתי חברות - טורקיש איירליינס ואתיופיאן, כל נוסע היה חוזר משם עם תלונה אחרת. אבל שתי החברות האלו עברו מהפכה של ממש - טורקיש כבר היום נחשבת לאחת הגדולות בעולם, ואתיופיאן בדרך לשם".

כך, ביולי האחרון דורגה אתיופיאן במקום ה־43 בעולם בכמות הטיסות היומיות - 456 טיסות. לשם השוואה, בפברואר האחרון היא דורגה במקום ה־48 עם 438 טיסות. החברה מפעילה כיום יותר מ־170 מטוסים, וביניהם גם את המטוסים המתקדמים מסוג בואינג 787 דרימליינר (שאף יעשו בהם שימוש בחלק מהטיסות לתל אביב).

אם בוחנים את הכנסות החברה ניתן לראות התקדמות משמעותית, כאשר אלה הוכפלו בתוך חמש שנים מ־3.7 מיליארד דולר (בשנת הכספים 2019/20) ל־7.6 מיליארד דולר ב־2024/2025. גם שורת הרווח התפעולי כמעט שולשה - מ־370 מיליון ב־2019 לכמיליארד ב־2024.

השינוי בחברה נבע בעיקר מהחלטה של בעלת החברה - ממשלת אתיופיה. "השינוי חל בתחילת העשור הקודם, כשהממשלה החליטה לשים את אתיופיה על המפה", מסביר זפרני. "הם הבינו שבשביל זה הם צריכים חברת תעופה בינלאומית חזקה. ואם בעבר זו הייתה חברה מקומית, היום אפשר להגיד שהיא לגמרי בינלאומית עם טיסות ליותר מ־160 יעדים. בדרך לשם הם גם הביאו מנהלים אירופאים ולא חששו משינויים".

כחלק מהרצון לבסס את אתיופיה כמרכז תעופה, בתחילת השנה השיקה אתיופיאן בניית שדה תעופה חדש בעיר בישופטו - בהשקעה של 12.5 מיליארד דולר. השדה, שבנייתו תושלם ב־2030, צפוי להיות הגדול ביותר באפריקה והוא מתוכנן לשרת 110 מיליון נוסעים בשנה.

ומאיפה הכסף? לדברי זפרני "יש המון השקעות באתיופיה. תמיד אנשי עסקים מחפשים איפה אפשר לצמוח, ואם מסתכלים על אירופה מבינים שהמקומות שם הולכים ונגמרים. באפריקה יש כר נרחב לפעילות. גם בניגריה, למשל, יש הרבה כסף והעולם נמצא שם, אבל בגלל אופי המדינה הוא לא מגיע לתושבים. ברגע שיש נשיא שמחליט שהולכים קדימה - זה יכול לקרות".

כדי להבין את מצב ההשקעות במדינה, די להביט על פורום העסקים "Invest in Ethiopia 2026" שהתקיים במרץ האחרון: הפורום הסתיים בהתחייבויות השקעה של מעל 13 מיליארד דולר, מתוכן החברות הסיניות הובילו עם הסכמי השקעה בשווי 10.5 מיליארד דולר, בעיקר באנרגיה מתחדשת, ייצור ותעשייה כבדה.

"יש חברות שעל כל ציוץ נבהלות ומתקפלות"

נוסף להשקעות ולשינוי המחשבתי, באתיופיאן ניצלו את המקום האסטרטגי שבו הם פועלים. "הם נמצאים ממש בלב אפריקה", מסביר זפרני. "ניקח לדוגמה את ישראל - בעבר לא היו כאן בכלל טיסות לאפריקה. באתיופיאן לקחו את הקו והבינו שיש בו פוטנציאל. זה קודם כל פוטנציאל עסקי - יש הרבה כלכלה בין תל אביב לאפריקה. אבל גם פוטנציאל תיירותי - הישראלים אוהבים את אפריקה: החל מהספארי בקניה, דרך זנזיבר ועד אדיס אבבה. הם ממש גילו פה יעד. תוסיף לזה את הקשר בין המדינות, וזה מתכון לסיפור הצלחה".

באשר לאתיופיאן, לדבריו הישראלים גילו את חברת התעופה בעשור האחרון, בין השאר כי דרכה אפשר לטוס להודו ולמזרח הרחוק במחירים נמוכים יחסית. "צריך גם לזכור שזו חברה שלא הפסיקה לטוס לכאן בכל המלחמה - היא רק מוסיפה טיסות. היא אומרת כן לישראלים", אומר זפרני.

העובדה שמדובר במדינה שבעצמה נמצאת במלחמות - מסייעת לכך שהם לא עוזבים אותנו?

"קודם כל, כן. אבל מעבר לזה, זו חברה ששמה את המשוואה הכלכלית בראש מעייניה. אם אל על טסה - גם היא תטוס. יש חברות שעל כל ציוץ נבהלות ומתקפלות, לאתיופיאן יש מנטליות של חברה חזקה".

לצד כל אלו, הגידול במספר הטיסות קשור כמובן גם לביקוש מהצד הישראלי. מנתוני אופיר טורס, ממוצע החיפושים החודשי לאתיופיה עלה משנה שעברה ב־22% (על אף ירידה בחודשים האחרונים), ולזנזיבר נרשמה עלייה של 132%.

"ראינו עקב בצד אגודל איך הביקוש עולה", אומר גיא טהלר, מנכ"ל סניף ישראל של טל תעופה, המייצגת בין היתר את אתיופיאן. "עלינו מ־18 טיסות שבועיות ביוני ל־21 ביולי, ובשיא הקיץ באוגוסט אנחנו מגיעים ל־26 טיסות שבועיות. הנמל הבינלאומי באדיס אבבה הפך לאחד מההאבים (Hub) המרכזיים והיעילים בעולם, והוא מציע חיבורים מהירים מאוד".

אז כמה תעלה לכם טיסה? מנתוני lastminute.co.il עולה כי בשלושת החודשים הקרובים המחיר הממוצע לטיסה ישירה באתיופיאן איירליינס לאדיס אבבה עומד על כ־775 דולר לנוסע. בטיסות עם קונקשן, איתיחאד מציעה מחיר ממוצע של כ־734 דולר לנוסע.

לאן הישראלים ממשיכים מאתיופיה?

טהלר: "תנועת ההמשך מתחלקת בעיקר לזרוע המזרחית - יעדים נחשקים במזרח הרחוק כמו תאילנד, יפן והודו; ולזרוע האפריקאית - יעדי נופש וספארי כמו סיישל, זנזיבר, קניה, דרום אפריקה ומאוריציוס. יש גם כאלו שממישכים ליעדים בצפון ודרום אמריקה. הקהל, אגב, מגוון מאוד: נופשים ומשפחות בדרך לחופשות בקיץ ובחגים, אנשי עסקים הפועלים באפריקה ובאסיה, תרמילאים, וכמובן הקהילה האתיופית בישראל ואורחים המגיעים לביקור באתיופיה עצמה.

"אתיופיאן איירליינס הוכיחה את עצמה כאחת מחברות התעופה הזרות הבודדות והנאמנות ביותר בישראל. הגידול בתדירות כעת הוא נגזרת ישירה של אמון הנוסעים בנו והצורך הגובר של הישראלים באפשרויות יציאה מהארץ".