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רשות שדות התעופה

צפי לעיכובים משמעותיים בנתב"ג - בגלל תקלה במערכת בקרה באירופה

רשות שדות התעופה המליצה לנוסעים להתעדכן מול חברות התעופה על השינויים בלוח הטיסות

שירות גלובס 21:05
נתב''ג / אילוסטרציה: Associated Press, Oren Ziv
נתב''ג / אילוסטרציה: Associated Press, Oren Ziv

רשות שדות התעופה מזהירה מפני עיכובים משמעותיים בטיסות היוצאות והנכנסות לנתב"ג בשעות הקרובות, בעקבות תקלה במערכת השליטה האווירית של יורוקונטרול (Eurocontrol), ארגון הבטיחות האווירית האירופי שמושבו בבריסל.

ברשות שדות התעופה המליצו לנוסעים באופן חריג להתעדכן ישירות מול חברות התעופה בנוגע למועד ההמראה המעודכן ולכל שינוי אפשרי בלוחות הטיסות.

יורוקונטרול הוא הארגון האחראי על תיאום וניהול התנועה האווירית באירופה. המערכת שהוא מפעיל משמשת לתכנון הטיסות, לניתובן ולוויסות העומסים בשמי היבשת, ולכן תקלה בה משפיעה במהירות על לוחות הטיסות במדינות רבות.

לפי רש"ת, צפויים עיכובים עד להשלמת הטיפול בתקלה.