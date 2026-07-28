הכאוס בנתב"ג: מתדלקים, תקלות ושיא בעיכובים

השבוע האחרון בנתב"ג נראה כמו "הסערה המושלמת". שילוב של מספר אירועים, בהם עומסי שיא, מתדלקים אמריקאים, תקלה במערכת המכ"ם של בקרת התעבורה האווירית ביוון ותקלה במערכת השליטה האווירית של יורוקונטרול - שכל אחד מהם עשוי לגרום לעיכובים בפני עצמו, הובילו לשרשרת עיכובים חריגה במיוחד.

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בשיא הקיץ, נתב"ג נמצא בתקופה העמוסה ביותר בשנה, כאשר בכל יום עוברים בו מעל 90 אלף נוסעים, ועל פי "מד העומס בנתב"ג", שמרכז את כלל ההמראות והנחיתות ־ בשבוע שבין 21־27 ביולי הצטרפו לכך עיכובי טיסות חריגים ביותר.

זמן העיכוב הממוצע ב-1,675 ההמראות עמד על 63 דקות, הנתון הגבוה ביותר השנה. העומס הכי קרוב לכך היה בין ה-16 ל-22 במרץ, במהלך מבצע "שאגת הארי" - שם, זמן העיכוב עמד על 57.5 דקות. בשבוע האחרון, רק כ-14% מהטיסות יצאו בזמן (לשם השוואה, הממוצע מתחילת השנה עומד על כ-27%).

שלוש החברות שבלטו בזמן העיכוב המשמעותי ביותר הן בלו בירד (זמן עיכוב ממוצע של 112 דקות), טוס איירווייז (101 דקות) וארקיע (89 דקות). חברות אלו גם הושפעו כמובן מהעיכובים במדינות היעד: היעדים עם הכי הרבה עיכובים היו קורפו ביוון (128 דקות), הרקליון ביוון (105 דקות) וטיראנה שבאלבניה (92 דקות).

מתדלקים ותקלות

בשבוע האחרון התרחשו מספר אירועים מפתיעים שהכבידו על העומס, אך המצב בנתב"ג מורכב כבר תקופה בעקבות חניית המתדלקים האמריקאים.

לפני כשבועיים סוכם בקבינט על העברת עשרה מטוסי דלוק של צבא ארה"ב מנתב"ג לבסיסי צה"ל, ובכל זאת מספר המתדלקים בשדה התעופה האזרחי עומד היום על יותר מ-30. ברשות שדות התעופה אמנם הצהירו שחניית המתדלקים לא תגרום לביטולי טיסות בשלב הזה, אך הזהירו מפני עיכובים משמעותיים.

"אנחנו בקצה גבול היכולת", אמר לגלובס בשבוע שעבר שרון קדמי, מנכ"ל רש"ת. "אם אנחנו לא רוצים לפגוע בתעופה האזרחית, אין לנו יכולת לקבל עוד מטוסים אמריקאים. אנחנו בשיא הקיץ, כרגע אנחנו לא מבטלים טיסות, ויודעים להתמודד עם המטוסים שיש כאן, גם אם זה יגרור עומס ועיכובים. אנחנו מותחים את עצמנו עד הקצה".

מאז, המתיחות מול איראן התגברה, החשש ממלחמה נהיה ממשי, וחברות תעופה זרות כבר החלו לבטל טיסות. ואם כל זה לא מספיק, בתחילת השבוע התרחשה תקלה במערכת המכ"ם של בקרת התעבורה האווירית ביוון, וגרמה לעיכובים רבים בטיסות באזור. התקלה אמנם נפתרה יחסית במהירות, אך את ההשפעות שלה ניתן לראות עד עכשיו - וסביר שזו גם אחת הסיבות שבלו בירד היוונית וטוס הקפריסאית מככבות ברשימת העיכובים.

לכל אלה הצטרפה אתמול התקלה במערכת הבקרה האווירית של יורוקונטרול, הארגון האחראי על תיאום וניהול התנועה האווירית באירופה, שמושבו בבריסל.

המערכת שהוא מפעיל משמשת לתכנון הטיסות, לניתובן ולוויסות העומסים בשמי אירופה, ולכן תקלה בה משפיעה במהירות על לוחות הטיסות במדינות רבות. גם במקרה זה התקלה תוקנה יחסית במהירות, אך ברש"ת עדיין הזהירו מפני עיכובים נקודתיים.

כל זה מגיע, כאמור, כאשר נתב"ג נמצא בתקופה העמוסה ביותר בשנה, עם יותר מ-90 אלף נוסעים העוברים בו מדי יום. כך, כאשר והתוצאה: לוח הטיסות צפוף במיוחד, עיכוב של מטוס אחד עלול לגרור אחריו שורה של עיכובים בטיסות ההמשך.

השבוע יו"ר ועד עובדי רש"ת פנחס עידן אף אמר כי "אני לא יודע איך נעבור את אוגוסט. אנחנו צריכים עוד 400 עובדים… כנראה שיהיו תורים בתקופה הקרובה". עם זאת, ברש"ת דחו את הטענות וציינו כי "אין כל מחסור חריג בעובדים… רשות שדות התעופה ערוכה לעונת השיא ופועלת באופן שוטף כדי להבטיח רציפות תפעולית ושירות מיטבי לציבור הנוסעים".

היעדים הבטוחים

אם בכל זאת תחפשו יעדים "בטוחים יותר", הם גם קיימים. כך למשל, בשבעת הימים האחרונים מי שמובילה את היעדים הדייקנים ביותר היא דובאי עם 25 דקות עיכוב בממוצע בלבד. אחריה אבו דאבי עם 26 דקות, ובאקו עם 28 דקות.

בגזרת החברות המדייקות ביותר אפשר למצוא את אזרבייג'ן איירליינס עם 21 דקות עיכוב, ופליידובאי עם זמן עיכוב ממוצע של 25 דקות. עוד בשורה טובה מגיעה מהנחיתות - שם, כ-50% מהטיסות נוחתות בזמן, וזמן העיכוב הממוצע עומד על 46 דקות בלבד.

מרשות שדות התעופה נמסר כי: "נתב"ג אכן נמצא בימים אלה בתקופת השיא של הקיץ, עם היקפי פעילות גבוהים במיוחד של כ־90-100 אלף נוסעים ביום. לצד זאת, בימים האחרונים נרשמו גם שיבושים במרחב האווירי האירופי, כתוצאה מהתקלה במערכת יורוקונטרול האירופאית בבריסל שהשפיעה על כל הטיסות מאירופה ואליה, בנוסף לתקלה במכ״מ היווני , וכן אירועים נקודתיים של חברות תעופה, שהשפיעו על לוחות הזמנים של טיסות ברחבי אירופה, ובאופן טבעי הושפעו מכך גם הטיסות לישראל וממנה.

"כמו כן יש עדיין עשרות מתדלקים בנתב״ג שמוסיפים על פעילות השדה הרווי גם ככה בשיא עונת הקיץ. חשוב להדגיש כי מדובר בגורמים שאינם קשורים לפעילות רשות שדות התעופה ולא קשורים לנתב"ג.

"נתב"ג פועל כסדרו, וכלל העובדים ברשות עושים כל שניתן , לילות כימים, כדי לצמצם את השפעת העיכובים, לסייע לנוסעים ולהבטיח את רציפות הפעילות 24/7. אנו ממליצים לנוסעים להתעדכן באופן שוטף מול חברות התעופה באשר למועד הטיסה המעודכן, ולהגיע לנתב"ג בהתאם להנחיות חברות התעופה".

מקבוצת קווי חופשה, המפעיל את בלו בירד וטוס, נמסר בתגובה: "חלק משמעותי מהעיכובים בתקופה האחרונה נובע מעומסים חריגים במרחב האווירי ובשדות התעופה ביוון, יעד שבו מתבצע חלק מרכזי מפעילות החברה בחודשי הקיץ. עומסים אלה משפיעים על זמני ההמראה והנחיתה ולעיתים גוררים עיכובים גם בטיסות ההמשך של המטוס. חשוב לנו להדגיש שאנו מפעילים את מלוא לוח הטיסות המתוכנן לקיץ. בכל מקרה של עיכוב אנו פועלים לעדכון הנוסעים ולמתן מענה בהתאם למשך העיכוב ולנסיבותיו".

מארקיע נמסר: "עונת הקיץ מאופיינת בעומסים חריגים בכל ענף התעופה, בישראל ובעולם, המשפיעים על כלל חברות התעופה. לצד עומסים במרחב האווירי ובנתב"ג, מחסור בכוח אדם בשירותי הקרקע ושיבושים נקודתיים, כמו התקלה במכ"ם ביוון ובמערכת היורוקונטרול, כל תקלה טכנית מחייבת טיפול מלא ללא כל פשרות, שכן בטיחות הנוסעים והצוותים עומדת מעל לכל שיקול.

"בשנתיים האחרונות ארקיע נמצאת בתקופת צמיחה משמעותית, שבמסגרתה הכפילה את היקף פעילותה, הרחיבה את צי המטוסים, פתחה יעדים חדשים והגדילה משמעותית את מערכי השירות והתפעול. במקביל, השקענו בהקמת מרכז שליטה חדש ואנו נמצאים בהליך שדרוג של מערכות השירות, במטרה לנהל אירועי שיבוש בצורה יעילה יותר וטכנולוגית ולעדכן את הנוסעים בזמן אמת.

"חשוב להבין שבעולם התעופה, עיכוב בטיסה אחת עלול להשפיע על לוח הטיסות כולו, במיוחד בתקופות עומס. לכן אנו פועלים מסביב לשעון לצמצם את השפעת השיבושים, לעדכן את הנוסעים ולהחזיר את לוח הטיסות לשגרה במהירות האפשרית. הלקוח תמיד עומד בראש סדר העדיפויות של החברה, ואנו מצרים על אי הנוחות שנגרמה לנוסעים ופועלים כל העת לשיפור השירות וחוויית הלקוח".