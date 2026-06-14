נמל התעופה בן גוריון התמלא בחודשים האחרונים במטוסי תדלוק אמריקאיים, שממלאים חניות רבות - ומונעים אפשרות לנחיתות והמראות רבות של מטוסי נוסעים, רגע לפני עונת הקיץ. במכתב ששלחה היום (א') שרת התחבורה מירי רגב, לראש הממשלה בנימין נתניהו, היא מזהירה שבמידה ולא יפונו המטוסים האמריקאיים, תוך יומיים יבוטלו יותר מ-2 מיליון כרטיסי טיסה בהיקף מיליארדי שקלים.

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"ביום שלישי, 16 ביוני 2026, רש"ת צריכה להודיע באופן פורמלי לחברות התעופה הישראליות שעליהן להודיע ללקוחותיהן על ביטול של למעלה מ-2.4 מיליון כרטיסי טיסה לעונת הקיץ והחגים, כרטיסים שנמכרו זה מכבר", כותבת רגב. "מדובר בנזק כלכלי ישיר של מיליארדי שקלים לחברות התעופה, לענף התיירות ולמשק. מעבר לכך, הדבר יפגע קשות באמינות ישראל כיעד תעופתי ועלול לדחות חברות תעופה שרק לאחרונה חזרו לטוס לארץ בעקבות הפסקת האש".

הפתרון שהציעה רגב

ברקע תקופת הקיץ והחגים שבה, בין השאר, גם רבים טסים לאומן, מזהירה שרת התחבורה שביטול המוני של טיסות בתקופה זו "יפגע במורל הלאומי ובחוסן החברה באופן שקשה לכמת", ומציינת שאם מחצית מהמתדלקים לא יפונו בתוך יומיים, הביטולים עד לראש השנה יכללו את הטיסות לאומן בראש השנה. רגב ציינה שהיא מודעת למגעים של רה"מ עם האמריקאים שמחזיקים 72 מתדלקים בנתב"ג, כמות ששווה לכמחצית מהחניות. בד בבד, בנמל התעופה רמון חונים 26 מתדלקים, שממלאים כ-90% מהחניות. לדבריה, "בבסיסי חיל האוויר לא חונה ולו מתדלק אחד" (של האמריקאים). בצל זאת וההערכה שארה"ב לא תעביר בקרוב מתדלקים למדינות שכנות, מציעה רגב שימוש בבסיסי חיל האוויר.

שרת התחבורה מציעה שחיל האוויר הישראלי יעביר מטוסים למנחתים אזרחיים, במסגרת היערכות אפשרית של רשות שדות התעופה באתרים כמו שדה תימן, ראש פינה, מגידו ועין יהב. "חלופה זו מאזנת נכון בין האינטרסים הלאומיים, הביטחוניים והאזרחיים", מסכמת שרת התחבורה, תוך בקשה מרה"מ להורות על יישום המהלך. "הצעה זו הוגשה לרמטכ"ל ולסגן הרמטכ"ל ולמפקד חיל האוויר, הצגתי זאת גם בישיבת הקבינט. לצערי, למרות הצגת החלופה היא לא מתממשת. אני מבינה שהמציאות הזו נוחה לצה"ל ולחיל האוויר, אך לנו החובה להסתכל על התעופה האזרחית".