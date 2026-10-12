בחודש יוני האחרון הודיעה ארקיע כי היא מצטרפת לאל על ומשיקה טיסות ישירות לטוקיו החל מאוקטובר. החברה אף החלה במכירת כרטיסים, אך כעת מתברר שהיא עשתה זאת בלי לקבל את כלל האישורים הנדרשים מהמדינה. בתוך כך, ביפן לא אישרו לחברה לטוס ב"חכירה רטובה" (שכירת מטוס זר יחד עם צוות האוויר שלו).

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"ארקיע פועלת מזה חודשים ארוכים לקידום הפעלת הטיסות הישירות לטוקיו ולהשגת כלל האישורים הנדרשים", נכתב בהודעת החברה היום (ב'). "לצערנו, על אף המאמצים הרבים שהשקיעה החברה מול הרשויות ביפן, הרשויות היפניות אינן מאפשרות בשלב זה להפעיל את הטיסות באמצעות מטוס בחכירה רטובה, כפי שארקיע מפעילה כיום חלק מטיסותיה ליעדים שונים בעולם".

בארקיע מציינים כי הם ממשיכים לפעול לקבלת האישורים, אך בשלב זה יבוטלות הטיסות לטוקיו שתוכננו ל-25 ו-28 באוקטובר 2026 ול-1 ו-5 בינואר 2027. החברה מציעה ללקוחות שרכשו כרטיסים לטיסות אלה שלוש חלופות - טיסה לטוקיו דרך יעד ביניים, בחירת יעד חלופי או ביטול ההזמנה והחזר כספי מלא.

ארקיע מדגישה כי היא אינה מוותרת על הפעלת הקו הישיר לטוקיו, אך לא ברור כיצד החברה התחייבה בפני הנוסעים על הקו היוקרתי, מבלי שווידאה מראש שביפן מאשרים טיסות בחכירה רטובה.